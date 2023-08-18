Горячая вода пропадет на четыре дня: по каким адресам в Иркутске запланировано отключение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение горячей воды в Иркутске в августе 2023 года - мера неизбежная. Трубы готовят к отопительному сезону, поэтому на время работ горожанам придется снова достать кипятильники и тазики. Не всем, конечно: ограничение запланировано в некоторых домах в Правобережном и Свердловском округах на четыре дня, с 00.50 21 августа по 17.00 25 августа.

Отключение горячей воды в Правобережном округе Иркутска в августе 2023 года

- Для подготовки тепловых сетей к отопительному сезону и комплексного обследования магистральных трубопроводов мы проведем диагностику теплосети роботом, - объяснили в ТГ-канале Оператор тепловых сетей Иркутска. - Он изнутри проведет оценку внутреннего состояния трубы и определит степень износа металла. Точность шага оборудования - до 1 сантиметра. Всего продиагностируем 250 метров на эстакаде над железной дорогой в районе Глазковского моста.

Так, в Правобережном округе планируется отключение горячей воды на бульваре Гагарина, Цесовской набережной, улицах Чкалова, Карла Маркса, 5-й Армии, Сухэ-Батора, Российской и других. Полный список смотрите ниже.

Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска в августе 2023 года

В Свердловском округе ограничение затронет меньшее количество адресов. Так, это несколько домов по улицам Джамбула, Маяковского, Сергеева, 4-я Железнодорожная и другим. Полный список также смотрите ниже.

- Приносим извинения за доставленные неудобства, - пишут в ТГ-канале Оператора тепловых сетей Иркутска.

Фото: ТГ-канал Оператора тепловых сетей Иркутска.