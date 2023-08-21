«Дразнили лесными бродягами». Что стало с семьей отшельников Антипиных, вышедших к людям после 20 лет выживания в тайге

Анна, Виктор Антипин и Оленья. Девочка получила свое имя, потому что малышку кормили жеваным оленьим мясом. Фото: личный архив героев публикации.

История этой семьи прогремела на всю страну в начале 2000-х. Анна Антипина после 20 лет выживания в лесу забрала четырех детей и пришла к людям, прося о помощи...

- Таежный отшельник приглашает в гости - в современную квартиру с благами цивилизации! - так встретил журналиста «КП» 29-летний Михаил Третьяков, в прошлом Антипин. Ему было тогда восемь лет. Но все наставления отца, Виктора Антипина, грезившего миром «без людских пороков», он хорошо помнит...

«Счастье жизни в ее простоте»

Эту фразу Анне вбил, словно гвоздь молотком в голову, бывший муж Виктор. Родился он в Смоленске в интеллигентной семье Марцинкевич. Юноша поступил в местный вуз, изучал геологию, интересовался астрономией, физикой, биологией. Ему сулили карьеру ученого, но он выбрал другой путь. Любовь к походам и сплавам по рекам была характерна для многих молодых людей 70-х, однако для Виктора это стало особой страстью. Он верил, что для человека нет ничего важнее возвращения к естеству.

Городской парень отправился в тайгу Восточной Сибири, искать там чудесное место без человеческих пороков и грязи (Виктор называл его Фактория). Но суровая зима и голод заставили 25-летнего путешественника в 1975 году вернуться к людям. Мужчина осел в поселке Коротково Иркутской области. Непьющий, образованный, очень симпатичный... Сельские дамы прозвали гостя «аленьким» (красивым, прекрасным). Молодой человек устроился в леспромхоз. Жил в доме матери одиночки, с которой у него завязались отношения. Женщина растила четверых детей. Виктор их полюбил и часто брал с собой на природу. Рассказывал ребятам о Фактории.

Падчерица стала женой

- Батя мечтал построить где-нибудь у гор Восточного Саяна что-то вроде деревушки для своих единомышленников, которых обучал бы старинным ремеслам и основам выживания, - разливая чай, рассказывает Михаил. - Отправившись на поиски места для рая на земле, сжег свой паспорт как «позорную метку цивилизации» и объявил себя Антипиным - по фамилии жены. Ему нравилось, что фамилия начиналась с «анти» - звучало как отрицание.

Особенно мужчину радовала падчерица Анечка, которая взахлеб слушала рассказы о Фактории и цитировала одноклассникам слова отчима: «Человек, стремись к естеству - будешь здоров!». Отношения «папы» и «дочки» закончились неожиданно. В 1983 году 16-летняя барышня забеременела. Сегодня Анна не любит вспоминать о той «любви», но уверяет: от уголовной ответственности или позора они не прятались. Просто покинули село, чтобы оставить «загнивающее общество».

- Мама обо всем узнала в последний момент, но поступила как мудрая женщина, - рассказывает Анна Артемьевна. - Мы вместе сели в поезд, который шел на Дальний Восток. Она отправилась жить к сестре, а мы с Виктором - до конечной станции. Больше я ее никогда не видела.

Смерть объяснял естественным отбором

В поисках рая на земле Виктор и его юная беременная спутница объездили Эвенкию, Хакасию и Восточную Сибирь. Побывали в Вологде, Москве, Великом Устюге, три года жили в Брянской области. Первые роды застали девушку в дебрях эвенкийской тайги, в 200 км от ближайшего поселка, в заброшенной охотничьей избушке. Роды отшельник принимал сам. Любые лекарства он отрицал - кровотечения и болезни пытался заговаривать или врачевать травами. Воду брали в реках или ручьях, чтобы добыть пропитание - охотились. В таких условиях на свет появился Северьян. Но младенец умер, не прожив и года. Трагическая участь ждала и второго сына. Шестилетний Ваня не смог пережить клещевой энцефалит. Жене Виктор объяснял, что это - естественный отбор. В 1986 году у пары родилась здоровая крепкая девочка. Та зима была особенно тяжелой: запасы провизии у Антипиных кончились, а ружьем Виктор не пользовался из принципа «брать нужно только то, что дает сама природа».

- От голода у меня молоко стало пропадать, - вспоминала Анна. - И вдруг прямо рядом с нашей избушкой прошло стадо оленей. Виктор сумел добыть одного. Я всю весну кормила дочку пережеванным мясом. Так ее и назвали - Оленья.

Теперь Оленью зовут Алена. Ей 37 лет. Живет в городе Тайшете Иркутской области, работает медсестрой. Была замужем, сейчас в разводе. Одна воспитывает дочь. Фото: личный архив героев публикации.

В 1987-м глава семейства решил перебраться в Якутию. Это путешествие едва не стоило отшельникам жизни. Во время прохождения порогов лодку накрыла большая волна. Вещи и продукты утонули. А Антипины даже не простудились! Неутомимые искатели на два года поселились в якутском поселке, а потом снова ушли на северо-запад Иркутской области. Жить на дичи и ягодах с ребенком на руках было тяжело, поэтому Виктор устроился в химлесхоз, заготавливал лес и смолу. Семье выделили деревянную избушку в 12 квадратных метров. Спустя год предприятие развалилось, работников вывезли, и отшельники снова зажили в одиночестве. В домике, окруженном деревьями, горами и диким зверьем, они провели 13 лет. Казалось, вот она - Фактория!

В этой лесной избушке семья прожила 13 лет. Фото: личный архив героев публикации.

Имя в честь медведя

Вслед за Оленьей в том самом домике родились Виктор, Михаил и Алеся. Младшего сына отец назвал в честь хозяина тайги, а имя малышки трактовал как «алое дитя леса».

На снимке 2002 года - два Виктора - отец семейства и сын. Сейчас Виктору-младшему 33 года, он живет в Тайшете, женат, воспитывает двоих детей. Работает водителем большегруза, занимается частными перевозками. Фото: личный архив героев публикации.

- Выходить в тайгу мы начинали, как только вставали на ноги, - говорит Михаил. - Порой «гуляли» за 13 км от дома. С собой для самообороны брали ножи, но не всегда. Батя учил нас основам выживания, особенное место уделялось охоте. Так как оружие всегда было под запретом, в ход шли силки и ловушки. Так мы поймали не одного медведя. Важно было быстро разделать тушу, после чего запасы складывались в холодную горную реку. Иначе мясо могло пропасть, а этого отец даже в мыслях не допускал. Повторял, что брать лишнего у природы нельзя. Возле ловушек мы оставляли для волков шкуру и кости, и те никогда нас не трогали.

Антипин воспитывал детей в строгости. Не разрешал убивать животных ради забавы, тревожить лес шумом и ломать деревья. К тому же это могло привести к жилью непрошеных гостей, которых здесь боялись больше хищников. При встрече с людьми отец наказывал детям говорить, что родители рядом и помощь никому не нужна.

- Батя запрещал выходить к людям. Мало ли какие мысли у них на уме, да и какими вирусами они больны. Мы запутывали следы, чтобы нас никто не нашел: протаптывали ложные дорожки, приминали траву, ветви в противоположном направлении от дома. Однажды во время переписи населения на наши поиски выдвинулись председатель соседней деревушки и опытный охотник. Мы слышали их разговоры и чувствовали запах сигарет, но они так и ушли ни с чем...

Как-то рядом с избушкой разгорелся лесной пожар. Чтобы окружить пламя земляными бороздами, из сел отправили тракторы. Родившиеся в глухой тайге ребята впервые увидели своими глазами машину.

Братья-отшельники Виктор и Михаил на фоне избушки, где они когда-то родились. Семья старается посещать лесной дом, который находится в 13 км от Сереброво. Фото: личный архив героев публикации.

Делал памятки на бересте

Но сказать, что Антипины были полностью оторваны от цивилизации, все-таки нельзя. Виктор часто приносил журналы, газеты и книги из поселка Сереброво, куда ходил за пропитанием и одеждой. В семье знали о событиях в стране, например о распаде Советского Союза. Грамоте детей учила сама Анна. Оленья с трех лет сочиняла стихи.

- К людям батя выбирался примерно раз в две недели. За спину вешал огромный рюкзак-понягу, и в путь - 15 км по лесным тропам, - продолжает Михаил. - С собой брал лесные ягоды, грибы, травы, шкурки и сшитые мамой шапки и камусы (унты. - Ред.). Также отец делал на бересте полезные памятки. К примеру, о полезных свойствах жира норки или желчи медведя. Все это он продавал, потом закупался в магазине крупами, макаронами, заваркой, сгущенкой, конфетами, реже - молоком. Его могло не быть по четыре дня. Бывало, что батя совершал чудо - перебегал реку Бирюсу по тонкому осеннему льду или тащил на плечах груз, который едва поднимали два мужика. О нашем существовании в поселке он старался не говорить. Ни имен, ни возрастов, ни точного количества детей никому не называл.

Ушла тайком

Дети росли, и жить в крохотном домике становилось все тяжелее. Спали друг у друга под боком, одежды и еды не хватало, а меню из мяса и трав стало надоедать. Да и отношения между мужем и женой накалялись. О том, так ли верны идеалы мужа, Анна впервые задумалась после смерти второго сына, Ивана, которого укусил клещ. Была уверена: обратись они вовремя в больницу, ребенок остался бы жив.

Некогда кроткая женщина заговорила о возвращении в цивилизацию. Виктор наотрез отказался ее слушать - наоборот, предложил уйти в лес еще глубже. Но Анна не сдалась - тайком отправилась в Сереброво и попросила помощи у председателя сельсовета. Ей пообещали выделить пустующий дом и помочь устроить ребят в школу.

- Отец уже чувствовал, что дела идут не гладко, - признается Михаил. - После 50 ему стало тяжело таскать на себе полный рюкзак. Узнав о поступке матери, он отговаривал ее, но физически не держал. Наоборот - готовил нас к тому, что в цивилизации появится новый «папа».

Алеся, Миша и их мама Анна на новогодней елке. Дети привыкают к обычной жизни…Фото: личный архив героев публикации.

«Называли нас Маугли»

В 2002 году Анну с детьми и их скромные пожитки вывезли в деревню. После крохотной избушки дом в деревне показался хоромами. Встретили Антипиных радушно: председатель сельсовета и местные жители первое время даже приносили им продукты и одежду. В помощи никто не отказывал. Анну взяли в школу техничкой, детей определили в классы.

- Все было в новинку. Во-первых, мы никогда не видели так много чужих людей. Во-вторых, все электроприборы казались пугающими, - вспоминает Михаил. - Увидев телевизор, например, смотрели его весь день подряд - и передачи, и рекламу... Удивительно было осознавать, что события всего мира показывают здесь в одной коробке. Но нам, пацанам, больше всего запали в душу машины и мотоциклы. Очень хотелось на них прокатиться!

Михаил - пятый ребенок Анны и Виктора, 29 лет, военный. Женат. Вместе с супругой живет в Ангарске. Фото: личный архив героев публикации.

Сложнее всего оказалось 16-летней Оленье. Ее тянуло обратно в лес. От сверстников в селе девушку отличали длинная русая коса, ни грамма косметики на лице и диковинное имя, над которым подростки смеялись.

- При оформлении документов, которых у нас в помине не было, мама решила назвать сестру более привычно - Алена, а всех нас записать под фамилией Третьяковы, - продолжает Михаил. - Виктору тогда исполнилось 12, мне - 8, Алесе было 3 года. Мы были слишком доверчивы. Местная детвора нас постоянно обманывала. Дразнили и Маугли, и лесными бродягами.

Но учились дети отшельников прилежно. Сегодня они очень благодарны местным учителям. Те внушали ребятам: вырастите, получите образование, и все в вашей жизни будет хорошо. Вы не хуже других! И были правы. Оленья, например, за три года экстерном окончила школу, мальчики тоже учились хорошо.

Алеся - младшая дочь Анны и Виктора. Девушке уже 24 года. Живет в Ангарске Иркутской области, вышла замуж, ждет первенца. Фото: личный архив героев публикации.

Отца нашли мертвым в избушке

Выйдя из леса, Антипины засветились на Первом канале и стали известны на всю страну. В прямом эфире им подарили цветной телевизор и 20 тысяч рублей.

- Нас на всю страну выставили несчастными «робинзонами». Кто-то даже думал, что мы ходили босиком, а сладкого никогда не видели. А ведь наше детство было свободным и счастливым. Не каждый может таким похвастаться.

Спустя год после выхода к людям у Анны появился мужчина - Александр, он моложе ее на 10 лет. Охотник-рыболов научил мальчишек многим навыкам и премудростям - плотничать, косить, да и в целом управляться по хозяйству.

- Если бы можно было вернуть время назад, мы бы чаще навещали отца, - признается Михаил Третьяков. - Он приходил к нам в поселок, но понимал, что у мамы теперь другая семья. Однажды заявил: «Больше я сюда не вернусь». Мы не придали этому значения.

У Анны и Александра в браке появились на свет две дочери — Снежанна и Светлана.

В последний раз семья собралась в феврале 2004 года, в день рождения Оленьи. А в марте девушка нашла отца мертвым в таежной избушке

Дети думают, что Виктор Гранитович не смог пережить разлуки, к тому же его мучили недуги - грыжа, проблемы с сердцем...

Сегодня младшие дочки помогают бывшей хозяйке тайги по хозяйству в родном селе. Фото: личный архив героев публикации.

«Детство было счастливым»

Как сейчас живут Антипины-Третьяковы? Из Сереброва давно разъехались. Там остались лишь 57-летняя Анна и отчим Александр. Поднимают хозяйство и работают в ого роде.

- Захворала я недавно, уже тяжело. Время берет свое, - жалуется по телефону бывшая «хозяйка тайги». - Столько лет на селе, все своими руками. Мне бы трактор.

Тот самый дом в Сереброво, который выделили семье отшельников. Анна живет здесь по сей день. Фото: личный архив героев публикации.

Своё прошлое Третьяковы-Антипины не забывают. И даже у Алеси, которая к моменту выхода из тайги была совсем крохой, есть особые черты. Они отличают всех бывших отшельников - трудолюбие и скромность. Как и их отец, дочери и сыновья не пьют алкоголь и не курят. Лучшим отдыхом считают охоту и рыбалку. Старшие помнят, как ориентироваться на местности без компаса, какие травы спасают от болезней и что делать при встрече с диким зверем. Однако признаются, что верить людям учатся до сих пор.

- С Аленой, женой, познакомились в соцсетях. Самое то для отшельника! - смеется Михаил. - Жене решился рассказать всю правду о себе только спустя три года отношений. Боялся, что бросит...

- Жизнь была в тайге тяжелой, но детство было самым счастливым, - однажды призналась Алена-Оленья в интервью «КП». - Раньше никуда не нужно было бежать и торопиться, а сейчас все в суете.

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