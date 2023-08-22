«На крики никто не отзывался»: участковый вывел незрячую женщину из пылающего дома в Иркутской области

Полицейский спас слепую пенсионерку из горящего дома в Усть-Куте Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Я ехал мимо дома по улице Ломоносова и увидел сплошной пожар. Это было около двух часов ночи, - рассказывает лейтенант полиции из Усть-Кута Иркутской области Ялчын Гаджиев. Участковый случайно стал свидетелем происшествия в один из своих выходных.

- Рядом не было спецслужб, поэтому я попросил двух парней позвонить по номеру 112, - продолжает говорить офицер о событиях того дня. Сам Ялчын в этот момент начал стучать в дверь горящего дома, чтобы убедиться, что внутри нет людей. Но на крики никто не отзывался. Тогда он разбудил жильца соседней квартиры. Пенсионер подтвердил – в здесь проживает незрячая 75-летняя женщина и, скорее всего, она сейчас находится в одной из охваченных пламенем комнат.

- Я незамедлительно предпринял попытки проникнуть в дом, но через дверь сделать это не получилось. Решил разбить окно, залез в него и начал искать бабушку. В дыму ничего не было видно. Вскоре я все же нашел женщину, она была в беспомощном состоянии.

Полицейский взял ее под руки и повел к выходу. Вынести пострадавшую на свежий воздух помогли подоспевшие спасатели.

- Благодаря грамотным и решительным действиям лейтенанта полиции Ялчына Гаджиева трагедии удалось избежать», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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