От вечной мерзлоты до выходов в Европу и Азию: жителей Читы приглашают на выставку о развитии железных дорог в Забайкалье. Фото: министерство культуры Забайкалья

Стать еще немного ближе к истории, узнать больше о своем городе интересных фактов – такая возможность вновь открылась для жителей Читы. На этот раз всем любознательным горожанам предлагают посетить выставку «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых».

Впервые забайкальский город Читу посетил наследник Цесаревич Николай Александрович в 1891 году. Нельзя переоценить значимость его визита, ведь уже спустя 4 года после него началось активное строительство такой важной по сей день магистрали – Забайкальской железной дороги. Да, задача однозначно была не из простых: все-таки местный рельеф и вечная мерзлота дали о себе знать.

Тем не менее в 1899 году соединить два участка Забайкальской железной дороги близ станции Толбага удалось! В память об этом даже была построена часовня во имя Архангела Михаила. Она посвящена встрече строителей на перегоне Хохотуй -Толбага.

Уже в 1900 году по этой дороге вовсю разъезжали грузы, а в 1906 – и люди. Забайкальская железная дорога – часть Транссибирской магистрали, которую неспроста называли Великим Сибирским путем. Знали ли вы, что эта магистраль – самая длинная железная дорога во всем мире? А то, какие возможности она открыла перед Забайкальем? Как минимум, Великий Сибирский путь позволил проехать поездом без использования паромных переправ от берегов Атлантического океана до берегов Тихого океана и обеспечил железнодорожные выходы из Европы к тихоокеанским портам и железнодорожным путям в Азию.

В общем и целом, Чита очень многое сделала для страны в те времена, да и сейчас остается одним из ключевых городов. Что касается прошлого, например, во время Первой мировой войны и во времена Русско-японской войны сюда приезжало тысячи раненных, которые лечились в госпиталях.

Выставка будет работать до 10 сентября. Фото: министерство культуры Забайкалья

Здесь же было отделение Красного креста, которому жертвовали на благотворительность члены императорской семьи.

История Читы – удивительна и многогранна. Теперь же у горожан есть возможность более подробно познакомиться с историей строительства Транссибирской железной дороги, а также узнать, какое влияние оказали члены императорской семьи Дома Романовых и оценить по достоинству вклад родного города в развитие страны в целом. При этом вся информация представлена в удобном и для многих привычном формате – стенды. Изучать их точно не будет скучно! Исторические справки сопровождаются фотографиями, а также различными наглядными схемами.

Как отметила руководитель администрации Читы Инна Щеглова, благодаря этой выставке читинцы узнают больше об истории российской и забайкальской железной дороги.

С ней согласился и заместитель начальника РЖД по взаимодействию с органами власти Анатолий Мишин.

- Сейчас Забайкальская железная дорога - один из главных источников экономического развития региона, а на карте Великого Сибирского Пути она включала один из самых сложных участков, - прокомментировал он.

По мнению митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия, эта выставка показывает, не только то, что мы можем хорошо жить в нашей стране, но и что мы должны гордиться ее историей.

Стать на шаг ближе к истории можно до 10 сентября в Забайкальской краевом художественном музее. Билеты доступны в кассах и онлайн.