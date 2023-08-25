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Происшествия25 августа 2023 11:24

Убийца в овечьей шкуре: как образцовый семьянин и милиционер растерзал больше 80 женщин из мести жене за измену

Ангарского маньяка, на чьем счету больше 80 жертв, осудят еще за три убийства
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Михаила Попкова называют Ангарским Чикатило и потрошителем.

Михаила Попкова называют Ангарским Чикатило и потрошителем.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске предстоит очередное заседание суда по делу Михаила Попкова, известного всей стране под прозвищем «Ангарский маньяк». Количество убийств (в которых признался душегуб) давно перевалило за 80. За изнасилования и расправу над женщинами ему назначили два пожизненных срока и отправили в Торбеевский централ в Мордовии. Но ради нескольких месяцев в иркутском СИЗО, режим которого не сравним с колонией для самых жестоких мерзавцев, Попков едва ли не ежегодно заявляет о «всплывших в памяти» эпизодах. На время расследования новых уголовных дел маньяк приезжает на малую родину словно на каникулы. В этот раз оформить билет домой ему помогли три явки с повинной. Корреспондентам «Комсомольской правды» не раз приходилось встречаться с кровавым «Чистильщиком» лицом к лицу. Предлагаем вспомнить историю самого жестокого убийцы России: чем он оправдывал свою тягу к зверствам, как скрывался на протяжении 20 лет, и на чем попался.

Миша-Улыбка

Такое безобидное прозвище дали приятели Попкову за «доброту» и «отзывчивость». Его биография складывалась типично для обыкновенного советского парня. Родился весной 1964 года в городе Норильске Красноярского края. В школе был отличником, увлекался лыжами и спортом в целом. Перебравшись в Ангарск, что в 47 км от Иркутска, молодой человек встречает любовь всей своей жизни. Он сам рассказывал журналистам, что впервые увидел будущую супругу в бассейне, куда они вместе ходили на плавание. Потеряв голову, забыть красавицу Попков уже не мог. Так в 1986 году дело дошло до свадьбы.

Михаил Попков уже дважды осужден на пожизненный срок

Михаил Попков уже дважды осужден на пожизненный срок

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Боялся, что совершу страшное»

Однако не все было так безоблачно. В 1992-м муж узнает об измене. Пока маленькая дочка гостила у бабушки с дедушкой, благоверный, придя раньше с работы, нашел в мусорном ведре два использованных презерватива. После этого он начал следить за женой, хотя об «этом» не напоминал.

- У меня были лишь основания ее подозревать. Я себе оправдания не ищу, но это стало толчком к моему будущему, - признавался маньяк в интервью «КП»-Иркутск». - Каждый человек по-своему переживает: кто-то легко прочувствовал все и забыл, кто-то болезненно. Что получилось у меня? Самое худшее развитие сценария…Утром, просыпаясь, первым делом бежал в ее комнату - проверял, не убил ли. Поэтому и не пил практически никогда. Боялся, что совершу страшное.

И совершил. Спустя несколько месяцев после сцены ревности Попков убивает первую жертву. Затем еще одну, и еще…Всех заманивал одинаково: предлагал подвезти незнакомок до дома, а затем - выпить. Если те соглашались на продолжение вечера, то подписывали себе смертный приговор. Как казалось самому душегубу, так он очищает мир от падших женщин.

- Например, девушка решила погулять с компанией. Правильное развитие ситуации после банкета какое? Либо она остается ночевать у друзей, либо ей вызывают такси, либо провожают до дома, - рассуждал, уже отбывая срок, убийца. - Больше вариантов нет. Логично же? Логично. Но не для всех женщин… Они бросали мужей и детей дома и гуляли, как в последний раз. Безгрешных не бывает, да. Но нельзя делать больно близким…

Идя на «дело», палач мог вооружиться ножом, топором, шилом, отверткой, а иногда в порыве гнева забить жертву голыми руками. Несчастных он насиловал и жестоко уродовал. Как правило, выбирал для этого лесные массивы. В некоторых случаях его удары приходились исключительно по лицу, голове и шее. Тела начали находить в окрестностях Ангарска, соседних Иркутска и Усолья-Сибирского.

Примерный семьянин и милиционер

При этом на людях Попковы оставались идеальной парой – спустя годы брака прогуливались по улице, держась за руки, словно молодожены, отдыхали вместе и искренне улыбались на общих фото.

- Простил, - уверял считавший себя обманутым муж.

По словам Попкова, в отдел милиции № 1 на пост оперативного дежурного он перевелся с завода азотных удобрений. В его обязанности входили прием звонков, регистрация происшествий и координация работы других сотрудников. На работе к Мише-Улыбке относились хорошо и хвалили за добросовестный труд. Никто и подумать не мог, что сыпавшиеся на правоохранителей сообщения о трупах – вина их приветливого коллеги. Который, к слову, дважды выезжал на свои же преступления. Осматривал место и в сторонке наблюдал за оперативниками.

Убийца во время следственных мероприятий. Каждое убийство он помнит детально.

Убийца во время следственных мероприятий. Каждое убийство он помнит детально.

Фото: СУ СКР по Иркутской области

- Я был в форменной одежде. Решил остановиться и довезти женщину, я часто так поступал и раньше. Женщина вступила со мной в разговор, я предложил ее подвезти, она согласилась…. Утром того же дня я отвез оперуполномоченного уголовного розыска на место убийства… Ножи, которыми убивал, взяты мной из дежурной части Центрального РОВД, изъятые у доставленных лиц при их досмотре. Ножи оставались в дежурной части, я имел возможность потом забрать их себе… Затем их выбрасывал либо на месте преступления, либо неподалеку, протерев их чем-то, чтобы на ноже не оставались отпечатки следов моих рук… Выбор орудий для убийств всегда носил случайный характер. Я никогда не готовился заранее к совершению убийства, я мог использовать любой предмет, находившийся в машине – нож, топор, биту. Никогда не использовал для удушения веревку, и огнестрельного оружия у меня тоже не было. Не вырезал у жертв сердце.

Только к началу 2000-х на счету чудовища в погонах числилось больше 30 отнятых жизней. При этом к выводу, что за серией зверств стоит один человек, сыщики пришли только в 1998 году. Тогда была создана специальная группа по поимке маньяка. Позже версию подтвердили результаты генетических тестов слюны и спермы на телах погибших.

«Маньяк-ниндзя» и одна ошибка

Хладнокровный безумец не оставлял никаких следов, чем еще больше вводил в ужас местных жителей и запутывал следствие. На страницах газет его прозвали «Маньяком-ниндзя». Машины, личную и служебную, он каждый раз тщательно вычищал, говоря жене, что в свободное от смен время занимается частным извозом. Переодевался или возил с собой милицейскую форму – знал, что человеку в погонах будет стопроцентное доверие.

- Была только одна ошибка - след от шин. Не предвидел, - говорил заключенный Торбеевского централа. - Но вычислить по нему меня не смогли бы все равно. Выяснила экспертиза, что автомобиль - «Субару». А сколько их таких в стране? Однажды обронил на месте преступления жетон МВД, по которому меня бы точно нашли. Тогда пришлось вернуться туда раньше милиционеров. Нашел. Оказалось, что одна из жертв (двойного убийства - прим ред.) еще дышала. Ее добил лопатой.

Следователи поняли, что погибшие и пропавшие без вести девушки похожи между собой. Их возраст в среднем колебался от 15 до 28 лет. Всего четырём из них было от 35 до 40. Также жертв объединял средний рост и…желание выпить. Лишь одна женщина в момент убийства была трезвой, она торопилась на вокзал, чтобы встретить мать. Ее Попков не насиловал.

Первое пожизненное Попкову назначили за убийство 22 человек.

Первое пожизненное Попкову назначили за убийство 22 человек.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Добровольно явился в отдел полиции

Казалось, что неуловимого мясника уже не найдут. Но сотрудники уголовного розыска на протяжении 10 лет, несмотря на практически полное отсутствие улик, занимались этим делом. Шла кропотливая работа - первоначальный список подозреваемых составлял более 30 тысяч человек. В него попали бывшие осужденные за сексуальные преступления, психически больные и другие «группы риска», но и в том числе бывшие работники силовых структур. Было ясно: маньяк имеет отношение к правоохранительным органам или охране, так как хорошо знает «нюансы». К тому же, одна из выживших пострадавших говорила об убийце в погонах, но ей долго не верили. Круг возможных преступников сузили и экспертизы: разыскиваемый имел третью группу крови.

- Свыше 3,5 тысяч образцов ДНК были исследованы в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Иркутской области, опрошены десятки тысяч человек, - сообщали тогда в пресс-службе ведомства.

К слову, Попков, давно уволившийся из «дежурки» в звании младшего лейтенанта, добровольно явился в отделение, сдал анализ и махнул во Владивосток, якобы за машиной. Все это время за ним «присматривали» оперативники – кого-то чутье не обмануло. В 2012 году монстра сняли с поезда и задержали. Тот обо всем догадывался, а потому не сопротивлялся.

- Не мог я предвидеть экспертизы ДНК. Родился не в том веке, - сетовал Ангарский потрошитель в разговоре с журналистом «КП»-Иркутск». - Это сейчас такие современные технологии, методы, а раньше не было. Если бы не дошли мы до этого уровня развития генетической экспертизы, то… я бы перед вами не сидел.

«Круче Чикатило»

На допросах Михаил Попков спокойно рассказывал следователям о совершенных расправах, как оказалось позже, он выбирал именно те эпизоды, срок давности по которым истек. В его душе (если таковая имеется) теплилась надежда получить определенный срок. Однако получив первое пожизненное, душегуб с ухмылкой заявил: «Я круче Чикатило». У советского серийного маньяка-педофила в момент смертной казни насчитывалось не менее 43 убийств. Тогда начались расследования новых уголовных дел.

Шьет одежду и «вспоминает» новые преступления

В Торбеевском централе окружение экс-милиционера полностью соответствует ему и его преступлениям. За решетками колонии содержат опаснейших преступников современности. Все, что им уготовано до конца жизни – конвой и режим по расписанию. На форме у каждого нанесены крупные буквы «ПЗ», что значит: «пожизненно заключенный». Слежка за заключенными здесь не прекращается никогда. Камеры видеонаблюдения работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. При этом, на быт Попков не жалуется. Об этом он рассказал во время одного из последних интервью, в программе «Честный детектив».

- Обычный распорядок: подъем, в камере убираемся. Пыль протерли, полы подтерли по очереди. Потом зарядка – 15 минут. Бритвенные…ну кто чем бреется, станком или электробритвой. Потом завтрак.

- Нормально кормят? – поинтересовался журналист.

- Нормально. Я, как видите, (показывает на щеки – прим. ред.) не кожа и кости.

В кадре Попков предстает перед зрителем на рабочем месте. Самый кровавый убийца в истории России аккуратно вырезает выкройки, прошивает на швейной машинке и складывает готовые детали в стопку. Чтобы не испортить вещь заключенному приходится прищуриваться даже в очках. К слову, звания младшего лейтенанта экс-милиционера лишил суд, а следовательно, и ведомственной пенсии у него больше нет.

- В ночь работал некий период времени, а сейчас днем. Пятидневная рабочая неделя.

В июне 2021-го Михаил Попков получил очередной приговор. Суд признал его виновным еще в двух убийствах женщин в 1995 году в Ангарске и назначил 9,8 лет лишения свободы. Поездки в СИЗО Ангарский Чикатило называет «отпуском».

В иркутское СИЗО маньяк приезжает "отдохнуть" и признаться в "новых" убийствах.

В иркутское СИЗО маньяк приезжает "отдохнуть" и признаться в "новых" убийствах.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Я просто приеду туда и буду книжку читать. Я в этот раз приехал туда, меня всего два раза за целый год на следственные действия свозили и все, - без стеснения признается изувер. - Не сказать, что отдыхаешь. Это слово не подходит, не совсем корректно. Я просто не работал сидел. И у меня была возможность огромную гору литературы перелопатить. Такие книги, которые я даже не подозревал, что существуют.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вскоре маньяк заслушает приговор по еще трем убийствам. Об этом 18 августа 2023 года сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В 1997 году в поселке Жилкино в Иркутске Михаил Попков задушил 27-летнюю потерпевшую. Также расправился с 25-летней девушкой в 1998 году на берегу Ангары. А в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища в Иркутске нанес 31-летней жертве не менее 40 ударов ножом.

После вручения Попкову копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

ЧПОСОБЫЙ СЛУЧАЙ