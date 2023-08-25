Убийца в овечьей шкуре: как образцовый семьянин и милиционер растерзал больше 80 женщин из мести жене за измену

Михаила Попкова называют Ангарским Чикатило и потрошителем. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске предстоит очередное заседание суда по делу Михаила Попкова, известного всей стране под прозвищем «Ангарский маньяк». Количество убийств (в которых признался душегуб) давно перевалило за 80. За изнасилования и расправу над женщинами ему назначили два пожизненных срока и отправили в Торбеевский централ в Мордовии. Но ради нескольких месяцев в иркутском СИЗО, режим которого не сравним с колонией для самых жестоких мерзавцев, Попков едва ли не ежегодно заявляет о «всплывших в памяти» эпизодах. На время расследования новых уголовных дел маньяк приезжает на малую родину словно на каникулы. В этот раз оформить билет домой ему помогли три явки с повинной. Корреспондентам «Комсомольской правды» не раз приходилось встречаться с кровавым «Чистильщиком» лицом к лицу. Предлагаем вспомнить историю самого жестокого убийцы России: чем он оправдывал свою тягу к зверствам, как скрывался на протяжении 20 лет, и на чем попался.

Миша-Улыбка

Такое безобидное прозвище дали приятели Попкову за «доброту» и «отзывчивость». Его биография складывалась типично для обыкновенного советского парня. Родился весной 1964 года в городе Норильске Красноярского края. В школе был отличником, увлекался лыжами и спортом в целом. Перебравшись в Ангарск, что в 47 км от Иркутска, молодой человек встречает любовь всей своей жизни. Он сам рассказывал журналистам, что впервые увидел будущую супругу в бассейне, куда они вместе ходили на плавание. Потеряв голову, забыть красавицу Попков уже не мог. Так в 1986 году дело дошло до свадьбы.

Михаил Попков уже дважды осужден на пожизненный срок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Боялся, что совершу страшное»

Однако не все было так безоблачно. В 1992-м муж узнает об измене. Пока маленькая дочка гостила у бабушки с дедушкой, благоверный, придя раньше с работы, нашел в мусорном ведре два использованных презерватива. После этого он начал следить за женой, хотя об «этом» не напоминал.

- У меня были лишь основания ее подозревать. Я себе оправдания не ищу, но это стало толчком к моему будущему, - признавался маньяк в интервью «КП»-Иркутск». - Каждый человек по-своему переживает: кто-то легко прочувствовал все и забыл, кто-то болезненно. Что получилось у меня? Самое худшее развитие сценария…Утром, просыпаясь, первым делом бежал в ее комнату - проверял, не убил ли. Поэтому и не пил практически никогда. Боялся, что совершу страшное.

И совершил. Спустя несколько месяцев после сцены ревности Попков убивает первую жертву. Затем еще одну, и еще…Всех заманивал одинаково: предлагал подвезти незнакомок до дома, а затем - выпить. Если те соглашались на продолжение вечера, то подписывали себе смертный приговор. Как казалось самому душегубу, так он очищает мир от падших женщин.

- Например, девушка решила погулять с компанией. Правильное развитие ситуации после банкета какое? Либо она остается ночевать у друзей, либо ей вызывают такси, либо провожают до дома, - рассуждал, уже отбывая срок, убийца. - Больше вариантов нет. Логично же? Логично. Но не для всех женщин… Они бросали мужей и детей дома и гуляли, как в последний раз. Безгрешных не бывает, да. Но нельзя делать больно близким…

Идя на «дело», палач мог вооружиться ножом, топором, шилом, отверткой, а иногда в порыве гнева забить жертву голыми руками. Несчастных он насиловал и жестоко уродовал. Как правило, выбирал для этого лесные массивы. В некоторых случаях его удары приходились исключительно по лицу, голове и шее. Тела начали находить в окрестностях Ангарска, соседних Иркутска и Усолья-Сибирского.

Примерный семьянин и милиционер

При этом на людях Попковы оставались идеальной парой – спустя годы брака прогуливались по улице, держась за руки, словно молодожены, отдыхали вместе и искренне улыбались на общих фото.

- Простил, - уверял считавший себя обманутым муж.

По словам Попкова, в отдел милиции № 1 на пост оперативного дежурного он перевелся с завода азотных удобрений. В его обязанности входили прием звонков, регистрация происшествий и координация работы других сотрудников. На работе к Мише-Улыбке относились хорошо и хвалили за добросовестный труд. Никто и подумать не мог, что сыпавшиеся на правоохранителей сообщения о трупах – вина их приветливого коллеги. Который, к слову, дважды выезжал на свои же преступления. Осматривал место и в сторонке наблюдал за оперативниками.

Убийца во время следственных мероприятий. Каждое убийство он помнит детально. Фото: СУ СКР по Иркутской области

- Я был в форменной одежде. Решил остановиться и довезти женщину, я часто так поступал и раньше. Женщина вступила со мной в разговор, я предложил ее подвезти, она согласилась…. Утром того же дня я отвез оперуполномоченного уголовного розыска на место убийства… Ножи, которыми убивал, взяты мной из дежурной части Центрального РОВД, изъятые у доставленных лиц при их досмотре. Ножи оставались в дежурной части, я имел возможность потом забрать их себе… Затем их выбрасывал либо на месте преступления, либо неподалеку, протерев их чем-то, чтобы на ноже не оставались отпечатки следов моих рук… Выбор орудий для убийств всегда носил случайный характер. Я никогда не готовился заранее к совершению убийства, я мог использовать любой предмет, находившийся в машине – нож, топор, биту. Никогда не использовал для удушения веревку, и огнестрельного оружия у меня тоже не было. Не вырезал у жертв сердце.

Только к началу 2000-х на счету чудовища в погонах числилось больше 30 отнятых жизней. При этом к выводу, что за серией зверств стоит один человек, сыщики пришли только в 1998 году. Тогда была создана специальная группа по поимке маньяка. Позже версию подтвердили результаты генетических тестов слюны и спермы на телах погибших.

«Маньяк-ниндзя» и одна ошибка

Хладнокровный безумец не оставлял никаких следов, чем еще больше вводил в ужас местных жителей и запутывал следствие. На страницах газет его прозвали «Маньяком-ниндзя». Машины, личную и служебную, он каждый раз тщательно вычищал, говоря жене, что в свободное от смен время занимается частным извозом. Переодевался или возил с собой милицейскую форму – знал, что человеку в погонах будет стопроцентное доверие.

- Была только одна ошибка - след от шин. Не предвидел, - говорил заключенный Торбеевского централа. - Но вычислить по нему меня не смогли бы все равно. Выяснила экспертиза, что автомобиль - «Субару». А сколько их таких в стране? Однажды обронил на месте преступления жетон МВД, по которому меня бы точно нашли. Тогда пришлось вернуться туда раньше милиционеров. Нашел. Оказалось, что одна из жертв (двойного убийства - прим ред.) еще дышала. Ее добил лопатой.

Следователи поняли, что погибшие и пропавшие без вести девушки похожи между собой. Их возраст в среднем колебался от 15 до 28 лет. Всего четырём из них было от 35 до 40. Также жертв объединял средний рост и…желание выпить. Лишь одна женщина в момент убийства была трезвой, она торопилась на вокзал, чтобы встретить мать. Ее Попков не насиловал.

Первое пожизненное Попкову назначили за убийство 22 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Добровольно явился в отдел полиции

Казалось, что неуловимого мясника уже не найдут. Но сотрудники уголовного розыска на протяжении 10 лет, несмотря на практически полное отсутствие улик, занимались этим делом. Шла кропотливая работа - первоначальный список подозреваемых составлял более 30 тысяч человек. В него попали бывшие осужденные за сексуальные преступления, психически больные и другие «группы риска», но и в том числе бывшие работники силовых структур. Было ясно: маньяк имеет отношение к правоохранительным органам или охране, так как хорошо знает «нюансы». К тому же, одна из выживших пострадавших говорила об убийце в погонах, но ей долго не верили. Круг возможных преступников сузили и экспертизы: разыскиваемый имел третью группу крови.

- Свыше 3,5 тысяч образцов ДНК были исследованы в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Иркутской области, опрошены десятки тысяч человек, - сообщали тогда в пресс-службе ведомства.

К слову, Попков, давно уволившийся из «дежурки» в звании младшего лейтенанта, добровольно явился в отделение, сдал анализ и махнул во Владивосток, якобы за машиной. Все это время за ним «присматривали» оперативники – кого-то чутье не обмануло. В 2012 году монстра сняли с поезда и задержали. Тот обо всем догадывался, а потому не сопротивлялся.

- Не мог я предвидеть экспертизы ДНК. Родился не в том веке, - сетовал Ангарский потрошитель в разговоре с журналистом «КП»-Иркутск». - Это сейчас такие современные технологии, методы, а раньше не было. Если бы не дошли мы до этого уровня развития генетической экспертизы, то… я бы перед вами не сидел.

«Круче Чикатило»

На допросах Михаил Попков спокойно рассказывал следователям о совершенных расправах, как оказалось позже, он выбирал именно те эпизоды, срок давности по которым истек. В его душе (если таковая имеется) теплилась надежда получить определенный срок. Однако получив первое пожизненное, душегуб с ухмылкой заявил: «Я круче Чикатило». У советского серийного маньяка-педофила в момент смертной казни насчитывалось не менее 43 убийств. Тогда начались расследования новых уголовных дел.

Шьет одежду и «вспоминает» новые преступления

В Торбеевском централе окружение экс-милиционера полностью соответствует ему и его преступлениям. За решетками колонии содержат опаснейших преступников современности. Все, что им уготовано до конца жизни – конвой и режим по расписанию. На форме у каждого нанесены крупные буквы «ПЗ», что значит: «пожизненно заключенный». Слежка за заключенными здесь не прекращается никогда. Камеры видеонаблюдения работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. При этом, на быт Попков не жалуется. Об этом он рассказал во время одного из последних интервью, в программе «Честный детектив».

- Обычный распорядок: подъем, в камере убираемся. Пыль протерли, полы подтерли по очереди. Потом зарядка – 15 минут. Бритвенные…ну кто чем бреется, станком или электробритвой. Потом завтрак.

- Нормально кормят? – поинтересовался журналист.

- Нормально. Я, как видите, (показывает на щеки – прим. ред.) не кожа и кости.

В кадре Попков предстает перед зрителем на рабочем месте. Самый кровавый убийца в истории России аккуратно вырезает выкройки, прошивает на швейной машинке и складывает готовые детали в стопку. Чтобы не испортить вещь заключенному приходится прищуриваться даже в очках. К слову, звания младшего лейтенанта экс-милиционера лишил суд, а следовательно, и ведомственной пенсии у него больше нет.

- В ночь работал некий период времени, а сейчас днем. Пятидневная рабочая неделя.

В июне 2021-го Михаил Попков получил очередной приговор. Суд признал его виновным еще в двух убийствах женщин в 1995 году в Ангарске и назначил 9,8 лет лишения свободы. Поездки в СИЗО Ангарский Чикатило называет «отпуском».

В иркутское СИЗО маньяк приезжает "отдохнуть" и признаться в "новых" убийствах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Я просто приеду туда и буду книжку читать. Я в этот раз приехал туда, меня всего два раза за целый год на следственные действия свозили и все, - без стеснения признается изувер. - Не сказать, что отдыхаешь. Это слово не подходит, не совсем корректно. Я просто не работал сидел. И у меня была возможность огромную гору литературы перелопатить. Такие книги, которые я даже не подозревал, что существуют.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вскоре маньяк заслушает приговор по еще трем убийствам. Об этом 18 августа 2023 года сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В 1997 году в поселке Жилкино в Иркутске Михаил Попков задушил 27-летнюю потерпевшую. Также расправился с 25-летней девушкой в 1998 году на берегу Ангары. А в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища в Иркутске нанес 31-летней жертве не менее 40 ударов ножом.

После вручения Попкову копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.