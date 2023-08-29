Новая услуга такси Максим в Иркутске: рассказываем, как заказать машину без космических расценок за поездку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце июля жителей Приангарья взбудоражили расценки на поездки в сервисе такси Максим. Так, в Иркутске минимальная стоимость выросла в разы и достигла 750-ти рублей по городу и пригороду. Клиентам пояснили - причиной стало тестирование нового федерального закона.

Согласно ему, работать с легковыми такси смогут только водители, имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Поскольку таковых кандидатов сегодня сравнительно немного, комиссия сервиса снизится, а цены взлетят. Сибиряки без личного авто насторожились: неужели теперь заказ машины с «шашечками» станет роскошью? Однако представители агрегатора делятся новостями - запущена новая услуга такси Максим в Иркутске. Специально для тех, кто хочет сэкономить.

Новая услуга такси Максим в Иркутске: как заказать

- В сервисе «Максим» наряду с заказом такси стал доступен другой вид перевозок - аренда автомобиля с экипажем, - сообщают в пресс-службе сервиса. - По тарифам «Эконом», «Комфорт», «Бизнес», «Компактвэн», «Минивэн» поездки выполняются по договору аренды транспортного средства с экипажем, предусмотренному Гражданским кодексом РФ (ст. 632, 633).

На них действуют привычные цены. Письменный договор между пассажиром и водителем заключается по каждому заказу в автоматическом режиме. Для договора пользователю нужно указать свою фамилию, имя и отчество. Договор доступен в приложении на экране заказа. Эта услуга не квалифицируется как такси.

То есть новая услуга такси Максим в Иркутске доступна точно так же, как и привычный заказ машины. К тому же, действует стандартная программа материальной защиты пассажиров и водителей «Максим-гарантия».

В случае ДТП и любого другого происшествия пострадавшим водителю и пассажирам положены выплаты в размере до двух миллионов рублей.

- Рассчитываем, что преимущества, которые есть у водителей с разрешениями на деятельность такси в виде низкой комиссии и приоритетов, будут поводом для других водителей выполнить необходимые действия, чтобы получить доступ к заказам по тарифу «Такси», — прокомментировал ситуацию директор сервиса «Максим» Максим Шушарин.

Новая услуга такси Максим в Иркутске: телефон

На территории всей Иркутской области действует единый номер указанного агрегатора, которым можно воспользоваться как со стационарного, так и с мобильного телефона. Новая услуга такси Максим в Иркутске также доступна по телефону или в онлайн-приложении.

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Номер телефона заказа такси 8(3952) 500-600.