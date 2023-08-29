Загадка победившего смерть: тело нетленного Ламы Этигэлова остается живым спустя почти 100 лет после погребения

Тело нетленного Ламы Этигэлова остается живым спустя почти 100 лет после погребения. Фото: предоставлено Буддийской традиционной Сангхой России.

«Вы навестите и посмотрите мое тело через 30 лет», - дал ученикам глава буддистов всей страны Хамбо Лама Даши Доржо Этигэлов ученикам. А потом попросил их читать для него «Хуга намши» - молитву-благопожелание для умершего. Те не осмелились «хоронить» живого учителя. Тогда Хамбо Лама первым произнес ее слова, после чего строки постепенно подхватили остальные. Это мгновения стали последними для Этигэлова в земном мире. Под молитву он и ушел из жизни в возрасте 75-ти лет, сидя в позе лотоса. Это случилось 15 июня 1927 года. Так его и похоронили – вертикально в кедровом коробе.

Сегодня Хамбо-ламе Даши Доржо Этигэлову насчитывается более 170 лет, с похорон прошло 96 и его тело… все еще живо! Ни следа разложения. Находится в Иволгинском дацане Бурятии. Любопытные со всего мира могут увидеть его. А верующие устраивают паломничества: знают «победивший смерть», как прозвали Этигэлова, слышит молитвы, исцеляет больных и благословляет просящих. В Улан-Удэ, столице Бурятии, впервые за всю историю состоялся Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности». На нем снова попытались разгадать тайну нетленного тела. «Комсомолка» собрала 7 удивительных фактов о человеке-легенде.

1. С пяти лет батрачил в чужой семье

Появился на свет будущий «мессия» не с золотой ложкой во рту. Его родиной считают место под названием Улзы Добо, которое когда-то находилось на территории современного Иволгинского района Бурятии. Сегодня здесь располагается Иволгинский дацан – сердце буддизма России. Едва ли не каждая пятый в той местности сейчас называет себя родственником Этигэлова.

– К сожалению, в его жизнеописании очень много белых пятен, но из устных преданий известно, что путь Этигэлова был нелегким, - рассказал корреспонденту «КП» проректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Д. Д. Заяева Раднажаб Содномов. - Рано лишившись родителей, пятилетний мальчик стал батраком в чужой семье. Чтобы не умереть от голода, пас скот. Зимой ходил босиком и согревал ноги, наступая в свежие коровьи лепешки.

Раднажаб Содномов. Фото: Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности»

По одной из легенд, будучи ребенком, Даши Доржо заявил, что, когда вырастет, займет пост Хамбо Ламы (Пандито Хамбо Лама - главы Буддийской традиционной Сангхи России – прим. ред.). Из уст сироты без рода и племени это звучало как наглость и бахвальство. За эти слова хозяева жестко наказали мальчишку.

- Тогда он оседлал быка (в те годы скот пасли на быках), держа в руках палку с надетым на нее черепом человека. Суровый вид маленького работяги напугал, напомнил Эрлиг Хана – буддийского ангела смерти. Приняв это за дурной знак, хозяева обратились к ламам, но те разглядели в сироте острый ум и потенциал талантливого ученика, сказав отдать мальчика послушником в дацан.

2. Прошел 300 км пешком ради образования

По некоторым данным, в 1867 году 15-летний юноша тайком добрался до Анинского дацана, что в трёх сотнях километров от его родных мест. Там на протяжении 23 лет с ним занимались обладатели древнейших знаний. Они были уверены – перед ними далеко не обычный хуварак (послушник монастыря – прим. ред.).

- Было известно, что мальчик-выходец из казачьего сословия, - продолжает рассказывать Раднажаб лама. – По закону он должен был нести воинскую повинность. Но учителя были против, чтобы тот отвлекался от обучения. Тогда жителей близлежащего поселка попросили вносить за парня плату за освобождение от службы. Люди исправно делали это около 20 лет, отдавая в месяц (в современном эквиваленте) около… миллиона рублей.

А молодой Этигэлов вскоре прославился как один из самых ученых лам Бурятии. В 1911 году мудреца, как он и предсказывал, избрали главой буддистов Восточной Сибири, а позже – буддистов всей страны.

Пандито Хамбо Лама Этигэлов был широко известен и при жизни. Считалось, что он владеет сверхсилой. Фото: предоставлено Буддийской традиционной Сангхой России.

3. Верхом проскакал на коне по воде

Еще задолго до своего «бессмертия» благодаря феноменальным способностям Пандито Хамбо лама XII не раз становился героем различных легенд. Так, согласно одной из них, во время русско-японской войны он провел ритуал и благословил 300 казаков со словами: «Вы все вернетесь живыми. Даю вам слово». Пророчество сбылось – ни один мужчина из того войска не погиб.

- Есть другая история: Хамбо Ламе сообщили, что в городе Верхнеудинске (современный Улан-Удэ) пьяные солдаты бесчинствуют в монастыре, - говорит проректор Буддийского университета. – Он сел на коня и направился туда, чтобы их остановить. Словно по земле Этигэлов проскакал по глади озера. Увидев его силу, напуганные наглецы сбежали.

4. Нашли могилу благодаря знаку - черемухе, шиповнику и смородине

Итак, погребли Этигэлова, как он и завещал, в кедровом коробе на глубине двух метров под землей. Однако подняли саркофаг на поверхность не спустя 30, как он велел, а через 28. В 1955 году на Бурятию обрушилось сильное землетрясение. В страхе за сохранность захоронения буддисты тайно навестили тело Даши Доржо Этигэлова. И оно оказалось нетронутым временем! Обветшала только одежда.

Это повторили и снова в атмосфере строжайшей секретности спустя еще 18 лет во время серьезного наводнения – но и тогда ему оказались нипочем ни годы, ни природная стихия. А в начале 2000-х великий учитель начал являться во время медитаций служителю Иволгинского дацана Бимба ламе с просьбой освободить его из-под земли навсегда. В последующем именно он стал главным хранителем Неиссякаемого тела.

О необычных посланиях Бимба лама рассказал нынешнему руководителю Буддийской традиционной Сангхи России Дамбе Аюшееву. Одно но - нахождение могилы неизвестно. Тело ведь поднимали тайно, а место погребения ламы друг другу из поколения в поколение не передавали. У буддистов вообще не принято посещать ушедших без особого повода. Такой наступил в 2002-м, когда у одного из уважаемых священнослужителей умерла мать. Поехав на похороны, Дамба Аюшеев «прочитал» специальные знаки, которые и привели его к саркофагу. Над могилой росли три кустарника: черемуха, шиповник и смородина. По его словам, в природе такое соседство никогда не встречается. Так нетленное тело снова было найдено. Когда ламы в присутствии судмедэксперта выкопали и вскрыли короб, внутри они увидели… соль. А потом и макушку Этигэлова. Он сидел, словно живой.

Архивные кадры 2002 года. Из земли поднимают кедровый короб с нетленным телом. Фото: предоставлено Буддийской традиционной Сангхой России.

«Это Хамбо Лама Этигэлов собственной персоной», - заявил тогда единственный человек, лично знавший знаменитого буддиста при жизни.

Великого Ламу встречали в дацане, как важного гостя, со всеми почестями. Фото: предоставлено Буддийской традиционной Сангхой России.

5. Предвидел смерть царской семьи

Святой был известен своим даром прорицания. Не все были довольны тем, что именно он встал во главе буддистов. Зная о его визите в Тамчинский дацан, монахи провели обряд наведения порчи на всякого, кто пройдет через главные ворота. Почувствовав неладное, Хамбо Лама Этигэлов велел ученикам разобрать часть забора и попал на территорию храма сквозь получившуюся дыру. Так он в очередной раз продемонстрировал врагам свою силу.

По другим преданиям, во время празднования 300-летия дома Романовых в 1913-м году бурятский священнослужитель преподнес необычный и символичный подарок наследнику престола, цесаревичу Алексею – сыну последнего императора Николая II, который вместе с семьей – супругой Александрой Федоровной и детьми был расстрелян большевиками. Этигелов, говорят, предчувствовал это и поэтому подарил наследнику престола статуэтку богини, избавляющей людей от скорой насильственной смерти.

Большое количество жизней он спас, предупредив лам о предстоящих гонениях. Этигэлов сказал собратьям прятаться. О себе просил не беспокоиться, объясняя: «Меня они не успеют взять». За год до начала разрушения Советской властью буддийских храмов, он погрузился в вечную медитацию. При этом, старец отчетливо видел судьбу большинства дацанов – на их месте устраивали скотобойню, конюшни и загоны. А резиденция главы буддистов превратилась в тюрьму для заключённых.

Этигэлов "поселился" в Иволгинском дацане под Улан-Удэ. Фото: предоставлено Буддийской традиционной Сангхой России.

6. Волосы и ногти сохранены, локти сгибаются

Как выяснилось позже, соль была добавлена только в 70-е годы и частично повредила кожный покров. Однако специалисты ожидали худшего итога – на их практике освобожденные трупы после подобной процедуры разрушались на глазах. Но этот случай стал исключением, вошедшим в историю. Более того, во время многочисленных исследований следов бальзамирования, вскрытия или удерживающих приспособлений найдено не было.

Тогда же, в 2002-м, в газетах и теленовостях сенсация впервые прогремела новость о буддийском чуде. Судмедэксперты публично подтвердили – органическое состояние тканей двенадцатого Пандито Хамбо Ламы соответствует живому человеку. Кожа Этигелова эластична, пальцы и локти сгибаются, внутренние органы, волосы и ногти сохранены, а температура тела колеблется от 18 до 23 градусов. Специалисты не могли поверить своим глазам – перед ними был не труп и уж тем более не мощи. Однако разгадать тайну нетленного тела по сей день не могут ни ученые, ни верующие. Вторые убеждены, что Этигэлов познал нирвану, и когда-нибудь он вернется к людям…

Тело Этигэлова исследовали ученые и судмедэксперты, но в 2005 году это запретили. Фото: предоставлено Буддийской традиционной Сангхой России.

7. Сбрасывает вес и «потеет»

Нетленное тело сейчас находится в Иволгинском дацане Бурятии, помещено в специальный стеклянный ящик. И продолжает меняться! К примеру, сбрасывать вес. При эксгумации оно было 55 кг, а спустя 20 лет «похудело» до 45.

- 8 раз в год температура тела Хамбо Ламы Этигэлова значительно поднимается – до 30 градусов, - отмечает Раднажаб лама. – Это происходит в преддверии больших буддийских праздников, когда пребывает большое количество верующих. В связи с этим он начинает выделять влагу, то есть «потеть». Чтобы не был мокрым, ламы полностью меняют ему одежду.

Спустя многие годы паломники продолжают идти к Этигэлову, чтобы попросить его о самом важном. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Ежедневно Этигэлов посылает учения своему главному хранителю Бимбе Доржиеву, который передает их людям. Знаки приходят ему в виде вспышек во время медитаций. Многие из них связаны с текущими событиями в стране и в мире. Они доступны для всех желающих – их публикуют в соцсетях Иволгинского дацана.

КСТАТИ

«Итигылов», «Итигелов», «Итигэлов», «Итигилов» или «Этигелов»?

В интернете, в книгах и СМИ встречаются различные варианты написания фамилии великого нетленного ламы: «Итигылов», «Итигелов», «Итигэлов», «Итигилов», и другие. К слову, последняя форма была написана святым собственноручно на личной визитке. Однако действующий глава российских буддистов Дамба Аюшеев ввел единое написание фамилии – от слова «этигэл», что с бурятского языка переводится как вера.

ДОСЛОВНО

Дамба АЮШЕЕВ, XXIV Пандито Хамбо лама - глава Буддийской традиционной сангхи России о феномене Этигэлова:

«Присутствуют сознание и разум»

Действующий глава буддистов России Дамба Аюшеев. Фото: Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности»

- Когда человек рассматривает окружающее как свое, он теряет объективность и свободу…Ради ухода из океана страдания настоящий буддист должен мысленно начать отказываться от эго, от собственнического взгляда на свое тело и на окружающее. Только таким образом я лично приблизился к пониманию, что такое вера. Вера должна быть в глубине сознания. В 1886 году Иш Шавран лама (монгольский буддийский учитель) вывел великую «формулу», которая в переводе гласит: «тело то разрушится, потому что сознание опять не будет верить разуму». Вот в чём заключается феномен драгоценного тела Хамбо ламы, которое не разрушилось. Остаётся только разобраться, что же имел ввиду лама в теле человека под понятием «сознание» и «разум». Из этого следует, что в теле Хамбо Ламы присутствуют те самые сознание и разум, как иначе объяснить, что температура его тела в среднем на 2-3 градуса выше внешней. Это внутренняя энергия».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Поклонились Драгоценному и Неиссякаемому телу

В столице Бурятии впервые за всю историю состоялся Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности». Его инициатором стало правительство республики Бурятия. Около 600 человек из 13 стран, исповедующих буддизм, прибыли Улан-Удэ, чтобы обсудить перспективы развития межгосударственных отношений, медицины и образования. В качестве спикеров и участников мероприятий были приглашены ученые, политики и общественные деятели из Монголии, Непала, Индии, Китая, Шри-Ланки, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и других иностранных государств. Все они смогли поклониться Драгоценному и Неиссякаемому телу Хамбо Ламы Этигэлова.

Во время Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» представители 13 стран поклонились телу Этигэлова. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

СПРАВКА «КП»

Как попасть к нетленному Хамбо Ламе

Существует два способа добраться до Иволгинского дацана из Улан-Удэ: на общественном транспорте и авто. Поездка 1-2 часа. В кассе главного храма дацана необходимо приобрести паломнический билет, стоимость - 300 рублей с человека, а затем пройти во Дворец Этигэлова. Вход открыт с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

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