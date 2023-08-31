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Происшествия31 августа 2023 9:33

"Ангарскому маньяку" могут продлить срок ареста еще на шесть месяцев

Заседание по делу отложено
Авторы (2):
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Елена СИНИЦА
"Ангарскому маньяку" Михаилу Попкову могут продлить срок ареста еще на шесть месяцев

"Ангарскому маньяку" Михаилу Попкову могут продлить срок ареста еще на шесть месяцев

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В Иркутске состоялось очередное заседание суда по делу «Ангарского маньяка» Михаила Попкова. На его счету свыше 80 убийств ( в которых он признался). За жестокие убийства и изнасилования ему назначили два пожизненных срока и отправили в Торбеевский централ в Мордовии. Однако чуть ли не ежегодно Попков заявляет о «всплывших в памяти» эпизодах, из-за чего его вновь отправляют в иркутское СИЗО. Так и на этот раз 31 августа состоялся суд из-за еще трех убийств.

- В 1997 году в поселке Жилкино в Иркутске Михаил Попков задушил 27-летнюю потерпевшую. Также расправился с 25-летней девушкой в 1998 году на берегу Ангары. А в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища в Иркутске нанес 31-летней жертве не менее 40 ударов ножом.

Как передает корреспондент КП-Иркутск из зала заседаний суда, на слушания пришли СМИ, однако Попков выступил против их присутствия.

Маньяк не хотел, чтобы на заседании присутствовали СМИ

Маньяк не хотел, чтобы на заседании присутствовали СМИ

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Я не хочу, чтобы все это телевидение снимало, - заявил подсудимый.

Однако суд эту просьбу отклонил.

В ходе заседания сторона обвинения запросила для Попкова продление срока ареста на 6 месяцев. Подсудимый возражать не стал.

Как итог, заседание по делу «Ангарского маньяка» было отложено.

Ранее корреспондентам «Комсомольской правды» не раз приходилось встречаться с кровавым «Чистильщиком» лицом к лицу. Предлагаем вспомнить историю самого жестокого убийцы России: чем он оправдывал свою тягу к зверствам, как скрывался на протяжении 20 лет, и на чем попался.

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