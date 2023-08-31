"Ангарскому маньяку" могут продлить срок ареста еще на шесть месяцев

"Ангарскому маньяку" Михаилу Попкову могут продлить срок ареста еще на шесть месяцев Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В Иркутске состоялось очередное заседание суда по делу «Ангарского маньяка» Михаила Попкова. На его счету свыше 80 убийств ( в которых он признался). За жестокие убийства и изнасилования ему назначили два пожизненных срока и отправили в Торбеевский централ в Мордовии. Однако чуть ли не ежегодно Попков заявляет о «всплывших в памяти» эпизодах, из-за чего его вновь отправляют в иркутское СИЗО. Так и на этот раз 31 августа состоялся суд из-за еще трех убийств.

- В 1997 году в поселке Жилкино в Иркутске Михаил Попков задушил 27-летнюю потерпевшую. Также расправился с 25-летней девушкой в 1998 году на берегу Ангары. А в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища в Иркутске нанес 31-летней жертве не менее 40 ударов ножом.

Как передает корреспондент КП-Иркутск из зала заседаний суда, на слушания пришли СМИ, однако Попков выступил против их присутствия.

Маньяк не хотел, чтобы на заседании присутствовали СМИ Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Я не хочу, чтобы все это телевидение снимало, - заявил подсудимый.

Однако суд эту просьбу отклонил.

В ходе заседания сторона обвинения запросила для Попкова продление срока ареста на 6 месяцев. Подсудимый возражать не стал.

Как итог, заседание по делу «Ангарского маньяка» было отложено.

Ранее корреспондентам «Комсомольской правды» не раз приходилось встречаться с кровавым «Чистильщиком» лицом к лицу. Предлагаем вспомнить историю самого жестокого убийцы России: чем он оправдывал свою тягу к зверствам, как скрывался на протяжении 20 лет, и на чем попался.