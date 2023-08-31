Сибиряки ликуют, ведь лето совсем не собирается сдавать позиций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сибиряки ликуют, ведь лето совсем не собирается сдавать позиций. На носу осень, а похолоданием «не пахнет» в Иркутской области. Уже который день в столице Приангарья столбики на термометрах поднимаются до +27…+29 градусов.

- А резкий холод потом на голову не свалится? Теплые вещи скоро доставать? - задаются вопросами горожане. На эти и другие вопросы КП-Иркутск нашла ответы у синоптиков из Иркутского Гидрометцентра. Рассказываем прогноз погоды на первую неделю сентября в Иркутске 2023.

Погода на первую неделю сентября в Иркутске 2023

- В Сибири продолжается лето, тогда как на Урале вовсю «командует» осень, - говорят сотрудники Гидрометцентра России. - Тепло явно задерживается, дает возможность сибирякам погреться и насладиться жарой. Особенно тепло будет в дневные часы в южных областях Сибири. Так, 31 августа в Иркутской области потеплело до +22…+28 градусов. Это, кстати, на +10…+11 градусов больше нормы. Настоящая аномалия!

Лето не сбежит из Иркутска до конца первой недели сентября. То и дело горожане будут замечать на ртутных столбиках до + 20…+26 градусов. Так, уже завтра, днем 1 сентября, в столице Приангарья потеплеет до +24… +26 градусов, а ночью до +12…+14. В этот день ожидается небольшой дождь. Прихватите по дороге на работу с собой зонт. В субботу и воскресенье жители увидят на термометрах до +21…+24. В эти дни также ожидаются небольшие осадки. Синоптики отмечают, что в выходные придет небольшое похолодание с Якутии.

- Но в понедельник, 4 сентября, будет теплее, чем в выходные. Столбик термометра поднимется до +25 градусов, - рассказывают синоптики Иркутского Гидрометцентра. – Тепло в Иркутск пришло с юга. Да и в этот день совсем не ожидается осадков. А вот во вторник похолодает до +20 градусов. Также возможен дождь.

И уже 6 сентября жара постепенно начнет сдавать позиции. В город придет осень. Кстати, сотрудники Иркутского гидрометцентра пояснили, с чем связан поздний приход похолодания.

- Тепло в Иркутск пришло прямиком из Казахстана. Среднесуточная температура в конце августа была больше нормы на 2-4 градуса. Это, конечно, отклонение. Такой теплый конец августа был 2021, 2019, 2018, 2016, 2012 годах.

Кстати, лето 2023 года оказалось умеренно-теплым. В отличие от прошлых лет, оно оказалось теплее на 1−1,5 градуса. В таблице от самого теплого лета к самому холодному с 1982 года, лето 2023 года заняло почетную пятую позицию. Самое жаркое лето было в 2002 году, а холодное – в 1989 году.

Вот такой прогноз погоды на первую неделю сентября в Иркутске 2023.