Среднемесячная температура в сентябре по Иркутской области составит +5…+10 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Конец августа выдался совсем уж приятным в Иркутске: ни дождя, ни первых заморозков. На носу осень, а похолоданием «не пахнет». Лето явно не собирается отступать! А как еще объяснить жару до +28 в столице Приангарья. Некоторые сибиряки надеются, что тепло простоит и в сентябре. Была затяжная весна, стоит ждать долгое лето? Но не тут-то было…КП-Иркутск узнала у синоптиков чего ждать от погоды в Иркутске в сентябре 2023.

Погода в Иркутске в сентябре 2023

- Среднемесячная температура в сентябре по Иркутской области составит +5…+10 градусов, - рассказывают синоптики Иркутского гидрометцентра. - Это, между прочим, на 1-1,5 градуса теплее. А вот ночью в течение месяца сибиряки будут чаще видеть на своих ртутных столбиках до +3…+5. Днем же в Иркутской области обычно будет теплеть до +13…+18 градусов.

Уже в начале месяца жители северных районов Приангарья застанут первые заморозки. Тогда, как в Иркутске будет настоящая жара! Синоптики обещают, что с 1 по 5 сентября в столице Приангарья ночью будет до +10…+15 градусов, а днем до +20…+26 градусов.

- Продлится тепло недолго. Предварительно уже в середине сентября ночью температура станет опускаться до 0…+5. Жители севера застанут первые отрицательные температуры. Ртутный столбик упадет до -2 градусов. Днем же будет холодать до +8…+13 градусов в Иркутской области. В некоторые дни может подморозить до +3 градусов. Конец месяца будет по настоящему осенним.

Ну и какая осень без дождей. А их, кстати, будет больше нормы. Синоптики уверяют, что за 30 дней первого осеннего месяца выпадет в Приангарье от 32-85 мм. Такая будет погода в Иркутске в сентябре 2023.

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