«Ради образа скинул 10 кило»: актер о съемках фильма о 19-летнем матросе, который ценой жизни спас 350 сослуживцев

Алдар Цыденжапов (слева) и актер, исполняющий его роль Бато Шойнжонов (справа). Фото: личный архив героев публикации

Прошло 13 лет, как 19-летний матрос в одиночку спас от неминуемой смерти 350 членов экипажа эсминца «Быстрый». Сам Алдар Цыденжапов, был призван на срочную службу из маленького поселка Агинское в Забайкалье. В черную дату 24 сентября 2010 года машинист котельной команды принял вахту в машинном отделении. Через 10 минут в носовой части эсминца «Быстрый» начался пожар. По отсеку распылялся мазут – через несколько мгновений мог произойти мощнейший взрыв, который задел бы даже соседние корабли. Топливо попало на кожу Алдара. Из-за одной искры парень оказался в шаре огня, но выполнил долг до конца и перекрыл вентиль. 9 оборотов заняли всего 9 секунд. С ожогами 90% тела он самостоятельно дошел до медблока. Врачам успел сказать: «Мне же через два месяца ехать домой»…

Алдар перед самым уходом в армию. Фото: предоставлено "КП"

За жизнь матроса врачи боролись четыре дня. Но ему было не суждено узнать, что он уберег не только свой эсминец и сослуживцев, но и предотвратил настоящую катастрофу. Алдар стал первым моряком-надводником Тихоокеанского флота, удостоившимся звания Героя России посмертно со времен Великой Отечественной войны.

В память об этом подвиге в 2024 году на больших экранах выйдет фильм под названием «9 секунд». Съемки в Агинском и Владивостоке уже завершены, впереди пост-продакшн. Роль Алдара Цыденжапова исполнили сразу трое актеров из Бурятии и Забайкальского края. Перед каждым стояла задача «рассказать» о биографии матроса в возрасте 7, 13 и 17 лет. «Комсомольская правда» - Иркутск» пообщалась с самым старшим из них.

Распорядилась сама судьба

- Впервые спектакль «9 секунд» на сцене Бурятского театра драмы я увидел в 2015 году. Мне было 16 лет. Сказать, что остался под большим впечатлением – ничего не сказать. От увиденного сердце ёкнуло, - делится с корреспондентом КП-Иркутск Бато Шойнжонов. Тогда школьник и подумать не мог, что через несколько лет вернется в этот театр снова, но уже в качестве актера.

- Мне, кажется, так распорядилась сама судьба, - продолжает рассказывать 24-летний Бато. – Работников этой сферы в моей семье нет, но я с детства знал, кем стану. Очень часто выступал и участвовал в школьных спектаклях. И именно в год моего выпуска в Москве открылась Бурятская студия театрального института имени Бориса Щукина. Туда я и поступил.

В 2020 году Бато возвращается в Улан-Удэ. Как самому молодому артисту ему доверяют роль 19-летнего Героя России Алдара Цыденжапова. Задача эта была ответственной, ведь историю матроса в Бурятии знает едва ли не каждый. К тому же основанный на ней спектакль на протяжении многих лет остается одним из самых любимых у зрителей.

Сел на диету ради образа

- Этой зимой со мной связались представители кинокомпании «Каро Продакшн» и предложили пройти самопробы на роль Алдара в фильме «9 секунд». Мою анкету они нашли на специальной онлайн-платформе, при этом то, что я исполняю ту же самую роль в одноименном спектакле, не знали. Решил оставить это в тайне, положившись на судьбу. Записав на видео несколько реплик из сценария, я отправил их в кинокомпанию. Спустя две недели меня вызвали в Москву для знакомства с режиссером, после чего Олег Никитич Штром предложил мне роль Алдара.

Ради образа полростка Бато похудел на 10 кило. Фото: личный архив Бато Шойнжонова.

Для того, чтобы быть похожим на поджарого подростка, Бато Шойнжонов похудел на 10 кило. Для этого понадобилось три месяца строгой диеты и кардиотренировок. Съемки стартовали 16 июля на малой родине Алдара, на озере Ножий. В них участвовали его настоящие учителя, буддийские священнослужители и команда из более чем 60-ти профессионалов. А снимали сцены в и доме, где тот рос, и в школе, где тот учился. Даже парта Алдара за эти годы сохранилась!

Экранные родители Алдара Цыденжапова.Фото: Пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

- Переключиться с игры в театре на кино было сложно, но у меня получилось, - говорит собеседник «Комсомолки». – К тому же это не первый мой опыт. В 2020-м году я исполнил роль Чингиза в фильме «Серебряные коньки». Главное отличие в том, что на сцене необходимо делать широкие и яркие жесты, чтобы их увидели даже на 20-м ряду. В кадре же эмоции можно показать с помощью глаз или одного поворота головой.

Стоит отметить, что сценарий авторы готовили два года, постоянно поддерживая связь с родителями, друзьями и сослуживцами погибшего матроса. Помимо реальных событий, им важно показать культуру места, где родился Алдар: традиции, праздники, религию. В местном дацане команде разрешили работать в сакральных местах.

В фильме развернется романтическая линия. Фото: Пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Декорации в реальных размерах миноносца

Вторая часть съемок продолжилась во Владивостоке. Время практически не тронуло ни учебное подразделение, ни сам эсминец «Быстрый», которые стали декорациями части фильма, рассказывающей о службе главного героя. Для реалистичности в массовку включили действующих матросов. Очень важные и значимые для фильма роли исполнили народный артист России Дмитрий Певцов и заслуженный артист России Даниил Спиваковский, которые специально приехали во Владивосток всего на два дня.

Съемки шли в поселке Агинское и во Владивостоке. Фото: Пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

- Воспроизведение 9 секунд, ставших для Алдара роковыми, заняли четыре съемочных дня. Было решено использовать настоящий огонь, но разжигать пламя в машинном отделении миноносца никто бы не разрешил. Поэтому специалисты воссоздали его точную копию в реальных размерах. Не было ни минуты, когда бы я не чувствовал себя в безопасности. Да, по сценарию были взрывы, горячий пар, пожар, но на площадке постоянно дежурили сотрудники МЧС.

Фотография Алдара в отсеке, где произошел пожар. Фото: предоставлено "КП"

Большую помощь в работе над фильмом оказал в качестве консультанта контр-адмирал в отставке Евгений Сирота.

Слева Алдар Цыденжапов с лучшим другом-сослуживцем, справа - актеры во время съемок. Фото: личный архив героев публикации

Премьера в день рождения героя

- Премьера кинокартины запланирована ко дню рождения Алдара Цыденжапова на 4 августа 2024 года в Агинском и на 24 сентября 2024 года во Владивостоке. Картина выйдет в широкий прокат во всех кинотеатрах страны той же осенью, - проанонсировал продюсер фильма Юрий Обухов.

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