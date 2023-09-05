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Общество5 сентября 2023 5:41

Какие действия могут обернуться неудачей: лама из Бурятии дал астрологический прогноз до 10 сентября 2023

Настоятель бурятского дацана Еши Намжил лама составил прогноз до 10 сентября
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
Настоятель бурятского дацана Еши Намжил лама составил прогноз до 10 сентября 2023. Фото: Курумканский дацан.

Настоятель бурятского дацана Еши Намжил лама составил прогноз до 10 сентября 2023. Фото: Курумканский дацан.

Известный буддистский астролог, настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама рассказал, чего ждать от первых дней осени, какие дела будут получаться, а какие лучше отложить. Подробности в материале КП-Иркутск.

5 сентября, вторник

Новую жизнь принято начать с понедельника, но и вторник, судя по астрологическому прогнозу, отлично подойдет. Ведь 5 сентября - День Реализаций, любые начинания будут успешными.

Помолвки и свадьбы, новые сделки и завершение старых проектов, отправка в дальний путь – все это будет удачным. Если давно собирались навести порядок на даче и дома, то хорошо будет поухаживать за растениями, приготовить блюда и заготовки впрок. На пользу пойдут водные процедуры. Также день благоприятен для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, похоронных, военных и судебных дел.

А вот покупать инструменты, решать охотничьи дела не стоит. Стричься тоже не советуют – это к простуде.

Людям, появившимся на свет в год Обезьяны и Курицы не стоит взваливать на себя многое – все сделать не успеют.

- Слова не разойдутся с делом у людей, родившихся в годы Мыши, Змеи, Коня и Свиньи.

6 сентября, среда

А это, согласно астропрогнозу, День демона Нищеты.

- Лучше минимизировать активность, деятельность, потому что любые действия могут привести к «открытию дверей» убытков и потерь, - поясняет Еши Намжил лама.

Не стоит отправляться в путешествия, возможны неудачи в торговле и бизнесе, в новых начинаниях, делах брачных и похоронных. Высаживать растения, давать деньги взаймы или вещи напрокат не рекомендуется. Как и вытаскивать деньги из копилок и заначек, а также завершать дела и проекты.

Зато не воспрещается стрижка. Наоборот, даже сулит находку, обретение чего-либо.

- Благоприятный день для животноводства, культуры, науки, учёбы, военных и судебных дел. Не будет потерь у людей, родившихся в годы Мыши, Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи.

Но осторожнее надо быть тем, кто появился на свет в годы Змеи и Коня.

7 сентября, четверг

Что благоприятно делать в этот день? Заниматься животноводством и растениеводством, культурой, наукой, торговлей. Можно пробовать что-то новое, отправляться в поездки, менять место жительства и решать вопросы, связанные с браком. Смена имиджа, стрижка – к достатку.

Но не рекомендуется покупать недвижимость, вести судебные и похоронные дела, а также проводить детские праздники. Если у вас частный дом и хозяйство – не советуют рыть колодцы и бурить скважины, а еще покупать скот.

- Многое успеют люди, родившиеся в годы Тигра, Зайца, Обезьяны и Курицы. Могут быть убытки у людей, родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы и Собаки.

8 сентября, пятница

- Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, путешествий и похоронных дел. Посадка растений, уход за ними зарядят долголетием, - говорят в Курумканском дацане.

А вот экстремальный отдых, гонки, скачки лучше отложить. Как и визит к парикмахеру, ведь стрижка в этот день, согласно прогнозу, к болезням и травмам. Не лучшее время для судебных, брачных и охотничьих дел.

Успешно пятница пройдет для тех, кто родился в годы Змеи, Коня, Овцы, Обезьяны и Курицы, и наоборот – для Тигра и Зайца.

9 сентября, суббота

- 5 и 9 сентября карма от совершенных поступков будет иметь многократный эффект. Поэтому надо постараться совершить как можно больше добродетелей и как можно меньше нехорошего, - сообщил Еши Намжил лама.

Если у вас идут судебные тяжбы, либо планируете заключать сделки и договоры, то этот день, хоть и выходной, но по прогнозу подходит для решения подобных дел.

- Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, путешествий, брачных и похоронных дел. Приготовление домашних блюд, заготовок, посадка растений и уход за ними зарядят долголетием.

Но не подходит день для продажи автомобиля, вырубки кустов, охотничьих дел и стрижки.

Успешно суббота пройдет для рожденных в годы Коровы, Тигра и Зайца, и не очень – для родившихся в годы Мыши и Свиньи.

10 сентября, воскресенье

Это хорошее время для добрых дел – послужат защитой от неудач. Также благоприятна стрижка, работа с землей (если собирались на огород – идеально). Сулят успехи судебные дела, торговля, деятельность в области культуры и науки, животноводства и растениеводства.

- Неблагоприятный день для путешествий, многих начинаний, крупных покупок, брачных и похоронных дел. Противопоказаны переезды, транспортировка ценного, обмены, начало ремонта, - отметили в дацане. - Обойдут стороной беды людей, родившихся в годы Дракона.

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