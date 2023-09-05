Какие действия могут обернуться неудачей: лама из Бурятии дал астрологический прогноз до 10 сентября 2023

Настоятель бурятского дацана Еши Намжил лама составил прогноз до 10 сентября 2023. Фото: Курумканский дацан.

Известный буддистский астролог, настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама рассказал, чего ждать от первых дней осени, какие дела будут получаться, а какие лучше отложить. Подробности в материале КП-Иркутск.

5 сентября, вторник

Новую жизнь принято начать с понедельника, но и вторник, судя по астрологическому прогнозу, отлично подойдет. Ведь 5 сентября - День Реализаций, любые начинания будут успешными.

Помолвки и свадьбы, новые сделки и завершение старых проектов, отправка в дальний путь – все это будет удачным. Если давно собирались навести порядок на даче и дома, то хорошо будет поухаживать за растениями, приготовить блюда и заготовки впрок. На пользу пойдут водные процедуры. Также день благоприятен для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, похоронных, военных и судебных дел.

А вот покупать инструменты, решать охотничьи дела не стоит. Стричься тоже не советуют – это к простуде.

Людям, появившимся на свет в год Обезьяны и Курицы не стоит взваливать на себя многое – все сделать не успеют.

- Слова не разойдутся с делом у людей, родившихся в годы Мыши, Змеи, Коня и Свиньи.

6 сентября, среда

А это, согласно астропрогнозу, День демона Нищеты.

- Лучше минимизировать активность, деятельность, потому что любые действия могут привести к «открытию дверей» убытков и потерь, - поясняет Еши Намжил лама.

Не стоит отправляться в путешествия, возможны неудачи в торговле и бизнесе, в новых начинаниях, делах брачных и похоронных. Высаживать растения, давать деньги взаймы или вещи напрокат не рекомендуется. Как и вытаскивать деньги из копилок и заначек, а также завершать дела и проекты.

Зато не воспрещается стрижка. Наоборот, даже сулит находку, обретение чего-либо.

- Благоприятный день для животноводства, культуры, науки, учёбы, военных и судебных дел. Не будет потерь у людей, родившихся в годы Мыши, Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи.

Но осторожнее надо быть тем, кто появился на свет в годы Змеи и Коня.

7 сентября, четверг

Что благоприятно делать в этот день? Заниматься животноводством и растениеводством, культурой, наукой, торговлей. Можно пробовать что-то новое, отправляться в поездки, менять место жительства и решать вопросы, связанные с браком. Смена имиджа, стрижка – к достатку.

Но не рекомендуется покупать недвижимость, вести судебные и похоронные дела, а также проводить детские праздники. Если у вас частный дом и хозяйство – не советуют рыть колодцы и бурить скважины, а еще покупать скот.

- Многое успеют люди, родившиеся в годы Тигра, Зайца, Обезьяны и Курицы. Могут быть убытки у людей, родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы и Собаки.

8 сентября, пятница

- Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, путешествий и похоронных дел. Посадка растений, уход за ними зарядят долголетием, - говорят в Курумканском дацане.

А вот экстремальный отдых, гонки, скачки лучше отложить. Как и визит к парикмахеру, ведь стрижка в этот день, согласно прогнозу, к болезням и травмам. Не лучшее время для судебных, брачных и охотничьих дел.

Успешно пятница пройдет для тех, кто родился в годы Змеи, Коня, Овцы, Обезьяны и Курицы, и наоборот – для Тигра и Зайца.

9 сентября, суббота

- 5 и 9 сентября карма от совершенных поступков будет иметь многократный эффект. Поэтому надо постараться совершить как можно больше добродетелей и как можно меньше нехорошего, - сообщил Еши Намжил лама.

Если у вас идут судебные тяжбы, либо планируете заключать сделки и договоры, то этот день, хоть и выходной, но по прогнозу подходит для решения подобных дел.

- Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, путешествий, брачных и похоронных дел. Приготовление домашних блюд, заготовок, посадка растений и уход за ними зарядят долголетием.

Но не подходит день для продажи автомобиля, вырубки кустов, охотничьих дел и стрижки.

Успешно суббота пройдет для рожденных в годы Коровы, Тигра и Зайца, и не очень – для родившихся в годы Мыши и Свиньи.

10 сентября, воскресенье

Это хорошее время для добрых дел – послужат защитой от неудач. Также благоприятна стрижка, работа с землей (если собирались на огород – идеально). Сулят успехи судебные дела, торговля, деятельность в области культуры и науки, животноводства и растениеводства.

- Неблагоприятный день для путешествий, многих начинаний, крупных покупок, брачных и похоронных дел. Противопоказаны переезды, транспортировка ценного, обмены, начало ремонта, - отметили в дацане. - Обойдут стороной беды людей, родившихся в годы Дракона.

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