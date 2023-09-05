Осталась без хозяина, но превратилась в верного бойца: собака Кэт из Иркутска 4 месяца спасала военных в зоне СВО

Четыре месяца собака провела в зоне СВО. Фото: питомник К-9.

Мягкий диван и теплая квартира сменились на будку в Иркутском питомнике «К-9». Жизнь 1,5 годовалого лабрадора по кличке Кэт кардинально изменилась, когда хозяина призвали служить в сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации. Любимого питомца сибиряк доверил соседке-пенсионерке. Женщина же в силу возраста не смогла справиться с молодой и активной собакой. Так, Кэт оказалась в питомнике. Тогда никто и представить не мог, что хвостатая станет настоящим ангелом-хранителем для целой роты. Четыре месяца собака провела в зоне СВО. И скоро ее ждет вторая командировка «за ленточку».

Хозяина мобилизовали, а собаку оставить было не с кем

- Когда коллеги привезли Кэт из квартиры пожилой сибирячки, сразу приметил, что собака породистая, - рассказывает КП-Иркутск директор питомника «К-9» Вячеслав Славин. - Лабрадоры послушные и верные. Подумал, что нужно будет проверить на пригодность к минно-розыскной службе. Она отлично себя проявила. У Кэт хорошее обоняние и внимание.

Тогда Кэт отправили на курс подготовки. В течение двух месяцев она училась находить ловушки, мины.

У Кэт хорошее обоняние и внимание. Фото: питомник К-9.

- Кэт должна была помогать нам в экспедициях «Зоодозор» - спасение домашних животных на Донбассе. Но в марте за помощью обратилась женщина из Ангарска, - говорит Вячеслав. - Ее муж, сапер, ушел добровольцем на СВО и нуждался в минно-розыскной собаке. Оказалось, он кинолог. Тогда решили одолжить ему Кэт. Она была питомцем мобилизованного, поэтому решили именно ее передать другому военнослужащему.

Пряталась в укрытие, подавая знак бойцам

Сибирячка сама закупила для Кэт специальное снаряжение и необходимый корм, нашла сопровождающего в самолет. И уже 12 марта Кэт вылетела из аэропорта Иркутска. Путь ей предстоял неблизкий, пункт назначения - город Луганск.

- На территории СВО Кэт пробыла с военным из Ангарска четыре месяца, спасала наших бойцов от минометных атак. Когда начинала срабатывать запускающая установка, лабрадор пряталась в укромное место. Бойцы сразу понимали, что к чему. Также мастерски находила мины и ловушки. Единственное, в начале она боялась взрывов. К шуму автомата ее приучили еще в питомнике, - говорит директор питомника. – А к хлопкам не было возможности адаптировать, но спустя время Кэт к ним привыкла.

Кэт отправили на курс подготовки. В течение двух месяцев она училась находить ловушки, мины. Фото: питомник К-9.

В июле боец и Кэт вернулись из зоны СВО домой. У военного закончился контракт. Сейчас сибиряк находится на реабилитации, а Кэт рядом с ним.

- Сибиряк привязался к лабрадору. Ведь она была не только верным и преданным другом, но и надежным помощником, - говорит Вячеслав. - И пока продолжается реабилитация, не будем его тревожить. Но минно-розыскная собака должна приносить пользу. Планируем отправить ее повторно на СВО, чтобы она защищала наших бойцов, спасала жизни.

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