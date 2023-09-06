Подделывали медосмотры: Роспотребнадзор рассказал о причинах отравления детей в лагере Бурятии

В детском лагере в Бурятии, где отравились дети, нашли грубые нарушения Фото: Олег УКЛАДОВ

В детском лагере «Байкальский Бор» в Бурятии, где отравились 29 человек, выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части хранения пищевой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

- Выяснилось, что сотрудники лагеря подделывали документы о прохождении медосмотра и аттестации работников пищеблока. Помимо этого, медработники оздоровительного лагеря вовремя не направили экстренные извещения в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» о случаях острой кишечной инфекции среди детей и сотрудников лагеря, не было, также, изоляции больных от здоровых, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Кроме того, комнаты в здании никак не обеззараживались, а персонал лагеря, с выраженными симптомами заболевания, не был отстранен от работы.

Теперь деятельность лагеря «Байкальский Бор» приостановлена на 90 суток.