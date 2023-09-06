Ознакомьтесь с положением

Положение о конкурсе «Классный учитель в Иркутске 2023»

Перед участием ознакомьтесь с условиями онлайн-состязания

«Утверждаю»:

Директор Иркутского филиала

АО «ИД «Комсомольская правда»

____________ С. И. Гольдфарб

06.09.2023 г.

Положение о конкурсе «Классный учитель в Иркутске 2023»

1. Конкурс — соревнование между физическими лицами, которые являются посетителями сайта irk.kp.ru. Конкурс проводится на сайте Комсомольская правда http://www.irk.kp.ru в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил (далее — Конкурс). Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

Конкурс проводится Иркутским филиалом Акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда», который является Организатором Викторины. Адрес Иркутского филиала: 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.Почтовый адрес: г. Иркутск, а/я 194, тел. для связи: (3952) 20-80-05.

Конкурс проводится по правилам статьи 1055 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является лотереей, не основан на риске, не является рекламой. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

2. Конкурс проводится в срок с 7 сентября 2023 года по 10 ноября 2023 года.

1) С 7 сентября 2023 года до 7 ноября 2023 года - прием заявок.

2) Голосование на сайте http://www.irk.kp.ru .

проводится в срок с 7 сентября 2023 года до 7 ноября 2023 года.

3) Подведение итогов: 7-10 ноября 2023г. награждение победителей и размещение информации о победителях на сайте http://www.irk.kp.ru, в ежедневной газете «Комсомольская правда», в группах «Комсомольской правды» социальных сетей: ВKoнтакте https://vk.com/irkkp, Одноклассники https://ok.ru/irkkp/, Телеграм @irkkp, в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91.5 FM в Иркутске).

3. В Конкурсе могут принять участие преподаватели, учителя, воспитатели, педагоги, наставки, достигшие возраста 18 лет, проживающие в Иркутской области, согласившиеся с настоящими правилами и направившие Организатору свою фотографию и рассказ о себе в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил (далее – «Участник»). Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность.

4. Задание Конкурса: Участникам конкурса необходимо выгрузить на сайт Комсомольская правда http://www.irk.kp.ru , в специальную форму фотоконкурса свою фотографию и небольшой рассказ о себе. Либо отправить это по почте на адрес r.rahimova@phkp.ru.

5. Определение Победителей. В сроки, указанные в п. 2. Правил, Организатор определяет победителя с учетом соблюдения требований, указанных в п. 4 настоящих правил. Победителем признается физическое лицо, получившее наибольшее число голосов посетителей сайта.

Итоги Конкурса и имена Победителя публикуются на сайте irk.kp.ru в сроки, указанные в п. 2. настоящих Правил. Организатор уведомляет Участников Конкурса о присуждении им Приза лично, звонком по телефону или сообщением по почте. Также результаты публикуются информационным сообщением на сайте irk.kp.ru

По итогам конкурса выявляется один победитель и два призера.

6. Призовой фонд Конкурса (далее — Приз): фотоотчет о победителе и призерах конкурса на сайте irk.kp.ru и в соцсетях. Подарки от спонсоров.

7. Вручение Приза осуществляется организатором конкурса - Иркутским филиалом Акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда», по адресу: Иркутск, улица Партизанская, 75, офис Иркутского филиала АО «ИД «Комсомольская правда».

Согласно настоящим Правилам, выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого Приза не производится.

В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза, Победитель Конкурса теряет право требования Приза от Организатора Конкурса.

С момента получения Приза Участник Конкурса несет риски его случайной утери или порчи.

8. Иные положения:

8.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

8.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

8.3. Участник, действуя своей воле и в своих интересах, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие Организатору и третьим лицам (при условии соблюдения требований законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке) на обработку ими (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, предоставление, передачу (включая передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение Организаторами и его контрагентами персональных данных Участника в т.ч. с использованием средств автоматизации и автоматизированных систем управления базами данных, иных программных средств, разработанных по поручению Организаторов, а также на ручную, автоматизированную и смешанную обработку персональных данных Участника, как с передачей по внутренней сети Организаторов и его контрагентов, а также по сети Интернет, так и без таковой. Используемые способы обработки включают, в том числе (без ограничений), следующие: уточнение данных путем телефонной, почтовой связи с участником конкурса или с помощью контакта через сеть Интернет.

Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых действий в отношении персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в отношении любой информации, относящейся к Участнику, включая следующую: фамилия, имя, фото, личный контактный телефонов, адрес электронной почты. Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Участием в Конкурсе любой Участник дает свое согласие на размещении своих имени, фамилии, и изображения (фотографии) на сайте Организаторов по адресу ir.kp.ru, в ежедневной газете «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда (91.5 FM в Иркутске) и Братске (99.5 FM в Братске), а также в группах «Комсомольской правды» социальных сетей: включая (без ограничений) ВKoнтакте https://vk.com/irkkp, Одноклассники https://ok.ru/irkkp/, Телеграм @irkkp.

Участник вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку предоставленных персональных данных путем направления письменного уведомления со своей подписью на адрес Организатора: 664009, г. Иркутск, а/я 194 или лично подать в офисе организатора по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.

В случае нарушения настоящих Правил Организаторы вправе отстранить Участника от участия в Конкурсе. При этом Организаторы имеют право не комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-ам).

8.4 Участвующие в Конкурсе также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться Организаторами в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от Участников дополнительного разрешения.

8.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными.

8.6. Организатор обязуется:

8.6.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.

8.6.2. Выдать Призы Участникам, признанным победителями Конкурса.

8.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Не востребованные в течение 1 (одного) месяца после Периода Вручения призов Призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.

8.9. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.