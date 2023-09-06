Согласие на участие в конкурсе «Классный учитель в Иркутске 2023»

и обработку персональных данных

Я, ________________________________________________ (ФИО), тел. _______________________, возраст

в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных (далее Закон), подтверждаю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных АО «ИД «Комсомольская правда».

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых в адрес организатора конкурса персональных данных, в том числе: фамилия, имя, номер телефона, адрес электронной почты, фото, образовательное учреждение, а также для размещение на безвозмездной основе моих фото, видео в рамках проведения конкурса________________________( указать название)

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любом документе на участие в конкурсе включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе использовать персональные данные об участниках конкурса «Классный учитель в Иркутске 2023» (название)фото, видеоматериалов в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфической продукции, на сайта организатора, в СМИ организатора, в СМИ третьих лиц, без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право редактировать такие материалы, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда операторы выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором акции. Все действия с персональными данными участников акции производятся на бесплатной основе, без каких-либо материальных и моральных компенсаций.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение Операторами письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных путем направления такого уведомления на эл. почту: _____+__________или __ путем направления письменного уведомления со своей подписью на адрес Организатора: 664009, г. Иркутск, а/я 194 или лично подать в офисе организатора по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.

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