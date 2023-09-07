Фестиваль Вампилова в Иркутске 2023 откроется 18 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Фестиваль Вампилова в Иркутске 2023 традиционно проводится осенью. К нам на театральный фестиваль спешат гости из разных уголков страны. Список коллективов каждый раз, как шкатулка с драгоценностями: хочется смотреть, сравнивать, копить впечатления. Вот и на этот раз Международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова обещает зрителю запоминающуюся программу.

Фестиваль Вампилова в Иркутске 2023: билеты

На сцене Иркутского драмтеатра фестиваль откроется спектаклем «Утиная охота». 18 сентября его представит Санкт-Петербургский театр «Мастерская», а на следующий день он же покажет публике «Прошлым летом в Чулимске». Билетов осталось считанное количество, и те на верхнем ярусе.

Всего же фестиваль соберет в Иркутске 11 коллективов из России, Белоруссии и Абхазии. Например, труппа из Могилева привезет постановку «Без пудры», которую создатели называют торжественной кантатой. «Современная женщина. В этих словах заложено так много общественных ожиданий и клише. Она эффектная, красивая, умная, заботливая. Сделает тысячу дел за полдня, чтобы потом успеть еще тысячу. А какая она, эта женщина, в реальности?», - такова задумка спектакля. Судя по названию, зритель как раз увидит обратную сторону медали - ту, что без пудры.

Полная программа фестиваля Вампилова в Иркутске 2023

Возможность открытий

Фестиваль Вампилова в Иркутске 2023 - это повод не только встретить старых друзей, но и познакомиться с новыми. Так, в Иркутск приедет «Ведогонь-театр» из Зеленограда - единственный профессиональный театр в одном из административных округов Москвы. В названии заложено древнеславянское слово «ведогонь», означающее дух живого существа и переосмысленное создателями театра, как творческая энергия и потенциал человека. Участник многих международных и российских фестивалей, коллектив не раз становился обладателем наград, в числе которых и национальная театральная премия «Золотая маска». Для иркутян труппа подготовила «С неба упало три яблока». Как говорится в армянских сказках, первое тому, кто рассказывал, второе тому, кто слушал, а третье тому, кто понял.

Еще один гость, чье творчество было отмечено номинацией на «Золотую маску», из Красноярского края - Лесосибирский городской драматический театр «Поиск». Из-за отсутствия в труппе постоянного режиссера коллективу пришлось несколько лет учиться работать с приглашенными специалистами из других городов. Это обстоятельство дало возможность реализовать самые смелые задумки. Постановки «Поиска» были не раз номинированы на главную театральную премию страны. Режиссер «Человека в закрытой комнате» - а этот спектакль покажут в Иркутске - Виктория Печерникова, первый стипендиат премии Анатолия Эфроса, учрежденной театром Et Cetera. Ее постановки можно увидеть в Москве и других городах России. Спектакль в Иркутске - о скелетах в шкафу, которые бывают родом из детства.

Приедут театры из разных городов России, Белорусии и Абхазии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Место для экспериментов

Составляющая фестиваля Вампилова в Иркутске 2023 - еще и творческая лаборатория «ВАМПИЛОВ.FEST», организованная Драмтеатром имени Охлопкова. Она проходит в три этапа: драматургический, читка и режиссерский. Первый был весной - в театре принимали заявки от авторов оригинальных пьес, написанных на русском языке, нигде до этого не ставившихся и не опубликованных. Потом прошла читка - актеры иркутской драмы представили зрителям отрывки из конкурсных произведений и обсудили, какие из них наиболее перспективны для постановки. Далее театр пригласил к сотрудничеству режиссеров для создания эскизов спектаклей по четырем отобранным произведениям.

- Особенность лабораторного метода в том, что на постановку выделяется маленький срок. За шесть дней режиссер должен найти подход к незнакомому актерскому коллективу, увлечь его работой, предложить свое видение материала, собрать воедино все компоненты спектакля, - рассказал директор драмтеатра Анатолий Стрельцов. - Такой творческий стресс порой бывает очень плодотворным, позволяет увидеть почерк режиссера, а также по-новому взглянуть на артистов.

В итоге победителями конкурсного отбора стали четыре режиссера. Артем Галушин, выпускник режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС, поставит драматичную историю о судьбе обычной русской женщины. Выпускница Новосибирского театрального института Анна Морозова будет работать над эскизом о семейных отношениях по пьесе «Один билет до Марса». Михаил Егоров, выпускник Института современного искусства, предложил историю о переосмыслении жизни благодаря сильной стрессовой ситуации по пьесе «К звездам». Четвертая участница, Евгения Колесниченко, окончившая РГИСИ, остановила свой выбор на пьесе об одиночестве и потерянности в этом мире «Самый одинокий кит на свете».

Готовые эскизы спектаклей продолжительностью около часа покажут зрителям во время фестиваля Вампилова в Иркутске 2023 и проведут обсуждение совместно с театральными критиками. Лучшая работа будет поставлена полностью и войдет в репертуар Иркутского драмтеатра.

КОНКРЕТНО

Полная программа фестиваля Вампилова в Иркутске 2023

18 сентября

18.30, основная сцена

«Утиная охота» (16+)

Санкт-Петербургский театр «Мастерская» (Санкт-Петербург).

XIV Международный театральный фестиваль современной драматургии им. Александра Вампилова.

18.30, камерная сцена

«Семью восемь» (18+)

Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (Нижний Тагил).

19 сентября

18.30, основная сцена

«Прошлым летом в Чулимске» (16+)

Санкт-Петербургский государственный театр «Мастерская» (Санкт-Петербург).

18.30, четвертая сцена

«Тихий шорох уходящих шагов» (16+)

Ачинский драматический театр Е.А. Паньковой (Ачинск)

20 сентября

18.30, основная сцена

«С неба упали три яблока» (16+)

Ведогонь-театр (Зеленоград).

18.30, камерная сцена

«В сапоге у бабки играл фокстрот» (16+)

Театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск)

21 сентября

18.30, основная сцена

«Человек в закрытой комнате» (16+)

Городской драматический театр «Поиск» (Лесосибирск)

18.30, камерная сцена

«В сапоге у бабки играл фокстрот» (16+)

Театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск)

22 сентября

18.30, основная сцена

"Солярис" (16+)

Государственный русский театр драмы имени Ф.А. Искандера (Сухум, Республика Абхазия)

18.30, камерная сцена

"Горбатая" (18+)

Независимый театр «ТУТ (Текст. Урал. Театр)» (Екатеринбург).

23 сентября

18.30, основная сцена

"Без пудры" (16+)

Могилёвский областной драматический театр (Могилёв, Республика Беларусь)

18.30, камерная сцена

«Кое-что о том самом и не только…» (12+)

Иркутский академический драматический театр им.Н.П. Охлопкова

24 сентября

18.30, основная сцена

"Озорник" (16+)

Минусинский драматический театр (Минусинск).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Музыканты с разных уголков мира и новая сольная программа Мацуева: в Иркутске состоится фестиваль «Звёзды на Байкале» (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал