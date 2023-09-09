Прививочная кампания против гриппа традиционно проводится в осенние месяцы Фото: Олег ЗОЛОТО

Вакцинация от гриппа в Иркутске 2023 началась. В конце августа в Приангарье поступила первая партия вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», препараты уже распределены в медицинские учреждения региона. Узнали у специалистов, кому необходимо вакцинироваться в первую очередь, кому положена бесплатная прививка.

Вакцинация от гриппа в Иркутске 2023: когда ставить прививку

Заболеть гриппом может любой. Это вирусное заболевание по сей день является одним из самых тяжелых. При этом вирус передается воздушно-капельным путем, и как утверждают специалисты «может одновременно поражать большие массы населения». Основные симптомы гриппа – это высокая температура тела, озноб, головная боль, ломота в суставах и мышцах, боль и першение в горле, возможен кашель, слабость и даже желудочно-кишечные расстройства. Что и говорить, болезнь не из приятных, а самое главное, опасных – возможны даже летальные исходы. Встает разумный вопрос: как защитить себя? А средство есть. Это вакцинация от гриппа в Иркутске 2023.

- Сезон гриппа у нас впереди, обычно заболеваемость данным вирусом в регионе начинается с 48-50 недели года (конец ноября - начало декабря – прим.авт.), - рассказала на пресс-конференции заместитель начальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко. – Особенность вакцинации от гриппа в том, что прививку необходимо делать каждый год. Связано это с тем, что комбинация циркулирующих вирусов гриппа каждый год разная, соответственно, каждый год разная вакцина.

Поход в прививочный кабинет лучше планировать в сентябре-октябре, самое позднее - в ноябре. Так, как стойкий иммунитет после вакцинации выработается в организме человека примерно через 2-3 недели. Поэтому прививочные кампании против гриппа проводятся ежегодно в осенние месяцы.

Вакцинация от гриппа в Иркутске 2023: кому прививка необходима

Так кому же необходима прививка? В первую очередь тем, кто имеет риск тяжелого течения болезни – это маленькие дети, пожилые, а также болеющие хроническими заболеваниями. Также вакцинация от гриппа в Иркутске 2023 необходима людям, которые, заболев, могут заразить большое количество человек – это медики, работники образовательных организаций, торговли, транспорта и так далее.

- Также необходима вакцинация работникам социальных учреждений закрытого типа – интернаты, детские дома, дома престарелых, а еще беременным женщины, - утверждает главный внештатный эпидемиолог минздрава Иркутской области Андрей Секунда. - Осложнения от вирусов, будь то вирус гриппа или коронавирус, крайне опасны.

Особо опасен вирус гриппа для людей, страдающих сахарным диабетом, сердечнососудистыми патологиями, онкологическим больным, людям с вирусом иммунодефицита (ВИЧ), а также для тех, кто старше 60 лет.

- Поставить прививку можно во всех медицинских организациях по месту прикрепления, - добавляет Андрей Секунда. – На прием возьмите с собой паспорт, СНИЛС и полис.

Также специалисты напоминают, что есть платные – альтернативные - центры иммунизации.

Симптомы заболеваний. Фото: Роспотребнадзор России по Иркутской области

Вакцинация от гриппа в Иркутске 2023: советы специалистов

Вакцинация против гриппа в Иркутске 2023 подготовит организм к встрече с вирусом, а также позволит снизить риск заболевания и возникновения осложнений. Но не стоит забывать и о других методах профилактики, даже если вы уже привиты.

- У эпидемиологов и инфекционистов есть такое выражение – респираторный этикет, - отмечает главный внештатный эпидемиолог минздрава Иркутской области Андрей Секунда. – Соблюдать его мы научились во время пандемии коронавируса.

Означает он, что во время сезона простуд нужно чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах, чаще проветривать помещения и самим гулять на свежем воздухе. И конечно, вакцинироваться заранее.

Вакцинация от гриппа в Иркутске 2023: кому прививка бесплатна

Иммунизации против гриппа, согласно национальному календарю профилактических прививок и календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям, подлежат эти группы людей:

Вакцинация от гриппа в Иркутске 2023 стартовала в сентябре. Фото: Роспотребнадзор России по Иркутской области

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