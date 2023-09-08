У папы остановилось сердце, а мама погибла, спасая ребенка: братьям-близнецам из Ангарска помогают хоккеисты со всей России

Мальчишки играют за одну хоккейную команду. Егор (на фото слева) - защитник, Саша - вратарь. Фото: личный архив героев публикации.

«Это только с первого взгляда они одинаковые, но на самом деле, что внутри, что внешне - абсолютно разные», - рассказывает о своих племянниках жительница Ангарска Наталья Юдаева. Саша и Егор Петровы – близнецы 2011 года рождения. Мальчишки не расстаются даже во время занятий спортом. Оба играют за хоккейную команду «Ермак». Появившийся на свет на пару минут раньше брата Саша – вратарь. Тренер часто хвалит его за умение ловить шайбу. Более вдумчивый и спокойный Егор – защитник, он заботится о том, чтобы его брату не забили гол.

В увлечениях сыновей всегда поддерживали родители, но этой весной в счастливую семью пришло горе. От сердечной недостаточности скончался 44-летний брат Натальи Владимир Петров, отец мальчишек. За несколько месяцев до трагедии у мужчины произошел микроинсульт, когда тот вступил в ряды добровольцев для службы в зоне СВО. Воспитание Саши и Егора легло на плечи их мамы. К несчастью, женщина трагически погибла во время отдыха на Байкале, спасая ребенка друзей.

Братья мечтают о большом спорте. Хоккеем они занимаются пять лет. Фото: личный архив героев публикации.

- Эта лагуна была любимым местом Владимира, где он обожал рыбачить. Там они часто проводили время всей семьей, - продолжает рассказывать собеседница КП-Иркутск. – В один из выходных Оля договорилась с приятелями, что поедет к озеру вместе с детьми и их сыном, а те подъедут чуть позже. Ребятишки пошли купаться, и в этот момент мальчика начало уносить волной. Вытащить его из воды попытался Саша, но тот в панике начал его топить. Увидев это, Оля бросилась на помощь. Она вытолкнула Сашу на берег, а едва не утонувшему мальчишке сказала взять ее за плечи. В этот момент Егор взял лодку и подплыл к ним, но, по словам, мальчиков, Оля уже была без сознания. Что именно стало причиной смерти пока неизвестно. Рассматриваются асфиксия в воде и проблемы с сердцем.

Опекуном братьев-близнецов было решено назначить родную бабушку. Однако заботиться о них также помогают сестра Владимира и брат Ольги. Узнав об истории юных спортсменов из соцсетей, хоккеисты и болельщики со всей страны объединились, чтобы их поддержать.

Мама мальчиков погибла, спасая сына друзей. Ее супруг скончался весной этого года от сердечной недостаточности. Фото: личный архив героев публикации.

- Клуб, в котором занимаются Саша и Егор, пообещал взять на себя расходы на выездные соревнования. Федерация хоккея России отправили ребятам посылку с подарками — атрибутикой сборной России по хоккею. Также с нами связался бывший хоккеист, блогер Максим Власов. Он помог организовать денежный сбор и договорился с профессиональным хоккейным клубом о поездке мальчиков в Москву на игровые матчи.

Сегодня мальчишки учатся в шестом классе. Помимо спорта увлекаются разными хобби: Егор, как и папа, любит рыбалку, а Саше от мамы досталась любовь к кулинарии. В благодарность за помощь они записали видео, в котором сказали «спасибо» всем, кто отозвался на их беду.

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