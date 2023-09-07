Стрельба в СНТ Братска: сибирячка случайно получила три пули, когда отдыхала у друзей на даче

О подробностях случившегося сибирячка рассказала КП-Иркутск. Фото: из личного архива героини публикации

Решив провести выходной на даче у друзей, 35-летняя жительница Братска никак не предполагала, что вечером того же дня окажется в палате реанимации. В женщину пустили три пули из пневматического оружия. О подробностях случившегося сибирячка рассказала КП-Иркутск.

Боль была такой, словно ударили кувалдой

Итак, все произошло 29 июля. Сибирячка отправилась к подруге на дачу, которая расположена в одном из садоводств Братска.

- Подруга предложила пойти навестить ее соседей. Они хорошо общаются, дружат семьями. Ранее я там никогда не бывала, - рассказывает Наталия.

Летний вечер выдался чудесным: все весело общались, купались в бассейне, готовили шашлыки, играли с детьми. Около 23:00 детей увели спать, ушел в дом и хозяин дачи. На улице, в беседке, остались сидеть только женщины. Внезапно веселье нарушил громкий хлопок.

- Мне сначала показалось, что у кого-то из присутствующих взорвался вейп (электронная сигарета – прим. Ред.). Но затем у меня в боку появилась резкая боль, как будто ударили кувалдой, - рассказывает Наталия. – Я подняла футболку и увидела, что на этом месте дырочка, а из нее льется кровь…

Компания поняла, что в Наталию кто-то выстрелил. Они вызвали скорую и полицию. Однако был риск того, что пострадавшая может не дождаться приезда медиков, так как СНТ находится в 40 километрах от города. Хозяин дачи посадил раненую гостью в свой автомобиль и помчался в больницу.

Вот уже больше месяца Наталья находится на больничном, восстанавливается после операции. Фото: из личного архива героини публикации

- Я находилась в сознании, но мне было страшно от того, что я могу умереть, - признается Наталия. – В больнице врачи осмотрели меня, сделали местный наркоз, осмотрели дырки, но ничего там не нашли. Зашили и уверили, что все в порядке, можно ехать домой.

Только недавно начала разгибаться

Однако через две минуты, когда женщина все еще находилась в коридоре больницы, она вновь почувствовала острую боль. Наталии стало больно дышать, а живот был словно каменный. Медики, оценив ситуацию, вновь отвезли сибирячку в операционную.

В поисках пули хирург перебирал все жизненно-важные органы сибирячки. Фото: из личного архива героини публикации

- Очнулась я уже в палате реанимации. Мне сделали операцию под общим наркозом. Как позже выяснилось, в меня попали три пули. Одна прошла на вылет и осталась в обивке дивана, на котором я сидела. Вторая прорвала мне почку и кишечник. Мне очень повезло с хирургом! Я могла лишиться почки, но врачу удалось ее спасти, - рассказывает Наталия. – А третью пулю пришлось поискать. Фактически хирург перебирал внутри меня все жизненно-важные органы, поэтому я вся перешита…

Вот уже больше месяца Наталия находится на больничном, восстанавливается после операции. Третья пуля до сих пор находится в теле женщины. Она расположена около позвоночника, поэтому пока удалять ее опасно.

- Только недавно начала разгибаться, - признается Наталия. – Самое печальное, что я осталась без работы. До этого я трудилась в транспортной компании, встречала грузы и развозила их по заказчикам. Теперь же я не могу поднимать вещи тяжелее 3 килограммов и садиться за руль. Поэтому пока меня содержат родители. Они пенсионеры. Ищу какую-нибудь подработку в интернете…

Кто стрелял?

- Сначала я думала, что выстрелить могли из-за того, что мы кому-то помешали, - рассказывает Наталия. – Однако у нас не громко играла музыка в тот вечер. И опять же никто из соседей не просил нас убавить звук или жаловался на шум…

Наталия могла лишиться почки, но врачу удалось ее спасти. Фото: из личного архива героини публикации

В вечер ЧП на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они определили примерное место, откуда велась стрельба. Однако, как рассказывает Наталия, пока никого еще не задержали.

- Как оказалось, на тот момент в садоводстве шла борьба за свержение председателя СНТ, так многие собственники земельных участков были недовольны его работой и подозревали в коррупции, - рассказывает Наталия. – И те люди, у которых я находилась на даче, были одними из тех, кто хотел сменить власть в садоводстве. Я сидела на месте женщины, которая активно ходит в суды. Не знаю, но, может, целились именно в нее, но мы поменялись местами незадолго до случившегося?

В поисках пули хирург перебирал все жизненно-важные органы сибирячки. Фото: из личного архива героини публикации

В МВД Иркутской области подтвердили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- Проводятся необходимые мероприятия по сбору доказательственной базы и привлечения к ответственности виновного лица, - рассказали в ведомстве.

Сибирячка наняла адвоката. Вместе они будут добиваться справедливости.

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