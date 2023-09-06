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6 сентября 2023 3:08

«Приняла удар на себя»: овчарка по кличке Донбасс спасла шестерых сибиряков на СВО ценой своей жизни

Собака Донбасс спасла шестерых сибиряков на СВО ценой своей жизни
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Бойцы похоронили Донбасса со всеми почестями. Фото: из личного архива героя публикации

Бойцы похоронили Донбасса со всеми почестями. Фото: из личного архива героя публикации

- Я командир мотострелковой роты, - рассказывает КП-Иркутск боец СВО с позывным Костыль, его координаты КП-Иркутск передали в региональном исполкоме Народного фронта в Иркутской области. – В моем подчинении находятся мобилизованные и добровольцы из Иркутской области, в частности из Усольского района, земляки. С собакой по кличке Донбасс мы познакомились в апреле этого года, когда нашу роту перебазировали ближе к переднему краю, в район города Кременная. Прибыли на позицию сменить военнослужащих, которые уезжали в отпуск.

Слышал свист беспилотников и предупреждал

Там, на позиции, вместе с бойцами жил пес породы овчарка. Как оказалось, полтора года назад, еще щенком он прибился к военнослужащим. Малышу дали кличку Донбасс, окружили заботой и начали подкармливать.

Спустя время оказалось, что Донбасс – не просто компаньон, но и настоящий сослуживец. Фото: из личного архива героя публикации

Спустя время оказалось, что Донбасс – не просто компаньон, но и настоящий сослуживец. Фото: из личного архива героя публикации

- Взять его с собой на новое место дислокации военнослужащие не смогли, поэтому оставили пса нам, - рассказывает Костыль. – Как оказалось, Донбасс только с виду такой грозный и опасный. Он очень подружился со всеми ребятами, встречал и провожал на боевые задания, защищал от чужаков, спал с нами в блиндаже. Мы за службу его баловали – угощали его любимой тушенкой. Сопровождал меня практически везде.

Спустя время оказалось, что Донбасс – не просто компаньон, но и настоящий сослуживец. Бойцы обратили внимание: пес отлично слышит свисты приближающихся снарядов и беспилотников.

Донбасс подружился со всеми ребятами, встречал и провожал на боевые задания, спал с ними в блиндаже. Фото: из личного архива героя публикации

Донбасс подружился со всеми ребятами, встречал и провожал на боевые задания, спал с ними в блиндаже. Фото: из личного архива героя публикации

- Он мог играть на земле или спокойно спать, а затем вдруг навострить слух и резко побежать в укрытие. Таким образом, мы понимали, что летит снаряд и бежали прятаться следом за ним, - рассказывает Костыль. – Слух Донбасса ни разу не подводил нас. Таким образом, он спасал нас десятки раз. За эти два месяца его полюбили в роте абсолютно все. Многие бойцы даже хотели забрать пса домой, чуть ли не в очередь выстраивались. Но я сразу им сказал, что пес поедет домой либо со мной, либо со старшиной (смеется).

Принял удар на себя

Однако планам мужчины не суждено было сбыться. В ночь с 27 на 28 июня Донбасс героически погиб, защищая бойцов.

- Мы тогда находились на «отдыхе», на переформировании. Жили в палаточном городке в Краснодоне. В 3:50 ночи прилетел вражеский беспилотник. Донбасс услышал его звук и начал лаять, - рассказывает боец. – Наверное, хотел выбежать на позицию, спрятаться в окопе, который был рядом с палаткой. И в тот момент, когда он выбежал на улицу, упал снаряд. Доба принял удар на себя.

В ночь с 27 на 28 июня Донбасс героически погиб, защищая бойцов. Фото: из личного архива героя публикации

В ночь с 27 на 28 июня Донбасс героически погиб, защищая бойцов. Фото: из личного архива героя публикации

О том, что его любимый пес погиб на месте, Костыль узнал, когда его и еще двоих раненых сослуживцев эвакуировали с места происшествия. Бойцы получили осколочные ранения, сейчас все они находятся в госпиталях.

- Вообще я должен был спать у края палатки. Но в ту ночь, я перелег на место, где спал один из наших ребят, который накануне уехал в отпуск, - рассказывает Костыль. – Можно сказать, повезло, поскольку от моего места после удара снаряда ничего не осталось…

Бойцы похоронили Донбасса со всеми почестями. Как рассказывает Костыль, попрощаться со смелой овчаркой пришли все военнослужащие.

- Все очень сожалели, что он погиб, - рассказывает Костыль. - Очень скучаю по нему. За те два месяца он стал для нас настоящим другом.

Сейчас все раненые бойцы уже идут на поправку. В скором времени они вернутся к исполнению своих служебных обязанностей

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