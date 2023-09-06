«Приняла удар на себя»: овчарка по кличке Донбасс спасла шестерых сибиряков на СВО ценой своей жизни

Бойцы похоронили Донбасса со всеми почестями. Фото: из личного архива героя публикации

- Я командир мотострелковой роты, - рассказывает КП-Иркутск боец СВО с позывным Костыль, его координаты КП-Иркутск передали в региональном исполкоме Народного фронта в Иркутской области. – В моем подчинении находятся мобилизованные и добровольцы из Иркутской области, в частности из Усольского района, земляки. С собакой по кличке Донбасс мы познакомились в апреле этого года, когда нашу роту перебазировали ближе к переднему краю, в район города Кременная. Прибыли на позицию сменить военнослужащих, которые уезжали в отпуск.

Слышал свист беспилотников и предупреждал

Там, на позиции, вместе с бойцами жил пес породы овчарка. Как оказалось, полтора года назад, еще щенком он прибился к военнослужащим. Малышу дали кличку Донбасс, окружили заботой и начали подкармливать.

Спустя время оказалось, что Донбасс – не просто компаньон, но и настоящий сослуживец. Фото: из личного архива героя публикации

- Взять его с собой на новое место дислокации военнослужащие не смогли, поэтому оставили пса нам, - рассказывает Костыль. – Как оказалось, Донбасс только с виду такой грозный и опасный. Он очень подружился со всеми ребятами, встречал и провожал на боевые задания, защищал от чужаков, спал с нами в блиндаже. Мы за службу его баловали – угощали его любимой тушенкой. Сопровождал меня практически везде.

Спустя время оказалось, что Донбасс – не просто компаньон, но и настоящий сослуживец. Бойцы обратили внимание: пес отлично слышит свисты приближающихся снарядов и беспилотников.

Донбасс подружился со всеми ребятами, встречал и провожал на боевые задания, спал с ними в блиндаже. Фото: из личного архива героя публикации

- Он мог играть на земле или спокойно спать, а затем вдруг навострить слух и резко побежать в укрытие. Таким образом, мы понимали, что летит снаряд и бежали прятаться следом за ним, - рассказывает Костыль. – Слух Донбасса ни разу не подводил нас. Таким образом, он спасал нас десятки раз. За эти два месяца его полюбили в роте абсолютно все. Многие бойцы даже хотели забрать пса домой, чуть ли не в очередь выстраивались. Но я сразу им сказал, что пес поедет домой либо со мной, либо со старшиной (смеется).

Принял удар на себя

Однако планам мужчины не суждено было сбыться. В ночь с 27 на 28 июня Донбасс героически погиб, защищая бойцов.

- Мы тогда находились на «отдыхе», на переформировании. Жили в палаточном городке в Краснодоне. В 3:50 ночи прилетел вражеский беспилотник. Донбасс услышал его звук и начал лаять, - рассказывает боец. – Наверное, хотел выбежать на позицию, спрятаться в окопе, который был рядом с палаткой. И в тот момент, когда он выбежал на улицу, упал снаряд. Доба принял удар на себя.

В ночь с 27 на 28 июня Донбасс героически погиб, защищая бойцов. Фото: из личного архива героя публикации

О том, что его любимый пес погиб на месте, Костыль узнал, когда его и еще двоих раненых сослуживцев эвакуировали с места происшествия. Бойцы получили осколочные ранения, сейчас все они находятся в госпиталях.

- Вообще я должен был спать у края палатки. Но в ту ночь, я перелег на место, где спал один из наших ребят, который накануне уехал в отпуск, - рассказывает Костыль. – Можно сказать, повезло, поскольку от моего места после удара снаряда ничего не осталось…

Бойцы похоронили Донбасса со всеми почестями. Как рассказывает Костыль, попрощаться со смелой овчаркой пришли все военнослужащие.

- Все очень сожалели, что он погиб, - рассказывает Костыль. - Очень скучаю по нему. За те два месяца он стал для нас настоящим другом.

Сейчас все раненые бойцы уже идут на поправку. В скором времени они вернутся к исполнению своих служебных обязанностей

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