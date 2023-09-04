«Нашу Катю уже никто не вернет»: многодетная мать умерла при родах в Ангарске

Убитые горем родные написали заявление в правоохранительные органы с просьбой разобраться в причинах трагедии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 20-х числах августа жительница Ангарска Екатерина Лазаревская (все имена изменены – прим. Редакции) должна была стать мамой в третий раз. Проведенное еще в середине беременности УЗИ показало, что у 29-летней женщины снова родится сын. Появление младенца с нетерпением ждали все ее родные. Никто из них не мог даже предположить того, что семья соберется не за праздничным столом в честь выписки мамы и малыша, а на похоронах. Екатерина умерла при родах.

Стимулировали два дня

- Екатерина – моя двоюродная сестра, мы всегда были с ней в близких отношениях, - рассказывает ангарчанка Ульяна. – Третья беременность протекала у нее хорошо, осложнений не было, она никогда не жаловалась на самочувствие.

На 39 неделе беременности, как рассказывают близкие, анализы якобы показали, что у женщины понижен уровень гемоглобина в крови и ее госпитализировали в ангарский перинатальный центр. Кроме того, врачи, по словам Ульяны, обнаружили неправильное положение плода в утробе – ребенок лежал поперек живота.

- Врачи сказали, что потребуется кесарево сечение, чтобы исключить вероятность выпадения пуповины. Катя осталась дожидаться, когда ей проведут плановую операцию, - рассказывает Ульяна. – Но через время врачи отказались «кесарить», поскольку ребенок перевернулся и оказался в нужном положении. Поэтому рожать Катя должна была сама.

Как рассказывает Ульяна, медики перинатального центра приняли решение провести ее сестре стимуляцию родов (меры по ускорению начала родовой деятельности – прим. Редакции). Однако к желаемому результату это не привело.

Сердце остановилось во время родов

- Сестра рассказывала, что ее стимулировали два дня. Утром, 24 августа, она записала мне голосовое сообщение. Сообщила, что продвижения в родах пока еще нет, раскрытие шейки матки составляет всего 1 сантиметр, схваток тоже нет, - рассказывает Ульяна. – Она была бодра, весела, чувствовала себя прекрасно. Говорила, что пыталась отпроситься съездить со старшим ребенком на прием к стоматологу, так как у него очень сильно разболелся зуб. Но врачи ее не отпустили.

Ближе к 18:00 вечера того же дня Екатерина отправила сообщение уже своей родной сестре. Текст гласил: «У меня сильные схватки. Как только рожу, я вам позвоню». Время шло, но сибирячка так и не выходила на связь, а на звонки не отвечала. «Наверное, устала, отдыхает», - думали близкие женщины. Около полуночи родная сестра все-таки решила еще раз набрать номер. Но на телефон ответил незнакомый мужчина. Он сказал обеспокоенным родственникам, что им нужно связаться с врачом.

- Сестра набрала номер и там ей сообщили, что Екатерины больше нет, - рассказывает Ульяна. – Она умерла в 19:15. На вопрос, почему не созвонились с нами раньше, ответили, что якобы в картотеке Кати был указан только ее телефон…

Трое детей остались без матери

Что в тот вечер происходило в стенах акушерского отделения, Ульяна узнает по крупицам от других рожениц, соседок сестры по палате.

Врачи пытались реанимировать маму около получаса, но усилия были напрасными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Девочки рассказали, что в обед у Кати начались очень болезненные схватки, но ей не стали давать обезболивающее. Сестра просила врачей, чтобы ей провели кесарево сечение, но ей отказали. Мол, двоих сама родила, третьего тоже родишь, - рассказывает Ульяна. – В пять часов вечера сестру перевели в предродовую палату. Раскрытие шейки матки, по словам других девочек, все еще было небольшим. Она плакала и говорила, что ей больно лежать на спине….

Позже, как рассказывает Ульяна, врачи пояснили семье погибшей, что у младенца успела выйти только голова. После этого сердце Екатерины остановилось. Врачи пытались реанимировать маму около получаса. Но усилия были напрасными. В официальном заключении о смерти говорится, что женщина скончалась от родового шока.

- С новорожденным все в порядке. Он родился со стандартной массой тела. Сейчас ребенок находится в роддоме. Его заберет отец, - рассказывает Ульяна. – А вот Катю уже никто не вернет…

Убитые горем родные написали заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, разобраться в причинах трагедии. Как сообщил КП-Иркутск источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Получить комментарий от регионального министерства здравоохранения КП-Иркутск не удалось.

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