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4 сентября 2023 11:59

«Нашу Катю уже никто не вернет»: многодетная мать умерла при родах в Ангарске

Правоохранители разбираются в причинах смерти женщины в роддоме Ангарска
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Убитые горем родные написали заявление в правоохранительные органы с просьбой разобраться в причинах трагедии

Убитые горем родные написали заявление в правоохранительные органы с просьбой разобраться в причинах трагедии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 20-х числах августа жительница Ангарска Екатерина Лазаревская (все имена изменены – прим. Редакции) должна была стать мамой в третий раз. Проведенное еще в середине беременности УЗИ показало, что у 29-летней женщины снова родится сын. Появление младенца с нетерпением ждали все ее родные. Никто из них не мог даже предположить того, что семья соберется не за праздничным столом в честь выписки мамы и малыша, а на похоронах. Екатерина умерла при родах.

Стимулировали два дня

- Екатерина – моя двоюродная сестра, мы всегда были с ней в близких отношениях, - рассказывает ангарчанка Ульяна. – Третья беременность протекала у нее хорошо, осложнений не было, она никогда не жаловалась на самочувствие.

На 39 неделе беременности, как рассказывают близкие, анализы якобы показали, что у женщины понижен уровень гемоглобина в крови и ее госпитализировали в ангарский перинатальный центр. Кроме того, врачи, по словам Ульяны, обнаружили неправильное положение плода в утробе – ребенок лежал поперек живота.

- Врачи сказали, что потребуется кесарево сечение, чтобы исключить вероятность выпадения пуповины. Катя осталась дожидаться, когда ей проведут плановую операцию, - рассказывает Ульяна. – Но через время врачи отказались «кесарить», поскольку ребенок перевернулся и оказался в нужном положении. Поэтому рожать Катя должна была сама.

Как рассказывает Ульяна, медики перинатального центра приняли решение провести ее сестре стимуляцию родов (меры по ускорению начала родовой деятельности – прим. Редакции). Однако к желаемому результату это не привело.

Сердце остановилось во время родов

- Сестра рассказывала, что ее стимулировали два дня. Утром, 24 августа, она записала мне голосовое сообщение. Сообщила, что продвижения в родах пока еще нет, раскрытие шейки матки составляет всего 1 сантиметр, схваток тоже нет, - рассказывает Ульяна. – Она была бодра, весела, чувствовала себя прекрасно. Говорила, что пыталась отпроситься съездить со старшим ребенком на прием к стоматологу, так как у него очень сильно разболелся зуб. Но врачи ее не отпустили.

Ближе к 18:00 вечера того же дня Екатерина отправила сообщение уже своей родной сестре. Текст гласил: «У меня сильные схватки. Как только рожу, я вам позвоню». Время шло, но сибирячка так и не выходила на связь, а на звонки не отвечала. «Наверное, устала, отдыхает», - думали близкие женщины. Около полуночи родная сестра все-таки решила еще раз набрать номер. Но на телефон ответил незнакомый мужчина. Он сказал обеспокоенным родственникам, что им нужно связаться с врачом.

- Сестра набрала номер и там ей сообщили, что Екатерины больше нет, - рассказывает Ульяна. – Она умерла в 19:15. На вопрос, почему не созвонились с нами раньше, ответили, что якобы в картотеке Кати был указан только ее телефон…

Трое детей остались без матери

Что в тот вечер происходило в стенах акушерского отделения, Ульяна узнает по крупицам от других рожениц, соседок сестры по палате.

Врачи пытались реанимировать маму около получаса, но усилия были напрасными.

Врачи пытались реанимировать маму около получаса, но усилия были напрасными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Девочки рассказали, что в обед у Кати начались очень болезненные схватки, но ей не стали давать обезболивающее. Сестра просила врачей, чтобы ей провели кесарево сечение, но ей отказали. Мол, двоих сама родила, третьего тоже родишь, - рассказывает Ульяна. – В пять часов вечера сестру перевели в предродовую палату. Раскрытие шейки матки, по словам других девочек, все еще было небольшим. Она плакала и говорила, что ей больно лежать на спине….

Позже, как рассказывает Ульяна, врачи пояснили семье погибшей, что у младенца успела выйти только голова. После этого сердце Екатерины остановилось. Врачи пытались реанимировать маму около получаса. Но усилия были напрасными. В официальном заключении о смерти говорится, что женщина скончалась от родового шока.

- С новорожденным все в порядке. Он родился со стандартной массой тела. Сейчас ребенок находится в роддоме. Его заберет отец, - рассказывает Ульяна. – А вот Катю уже никто не вернет…

Убитые горем родные написали заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, разобраться в причинах трагедии. Как сообщил КП-Иркутск источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Получить комментарий от регионального министерства здравоохранения КП-Иркутск не удалось.

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