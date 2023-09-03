«Всем оставаться на местах»: появилось видео перестрелки с месторождения нефрита в Бурятии

В ведомстве не подтвердили подлинность данного видеоролика. Фото: ГУ МВД Республики Бурятия

В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором, как утверждает его автор, запечатлена перестрелка с месторождения нефрита в Бурятии. На нем якобы полицейские и черные добытчики. Сначала можно увидеть, как полицейские увиливаются от камней, которыми их забрасывают браконьеры, а затем командуют, требуя добытчикам лечь на землю.

- Это полиция, всем оставаться на местах, слазим с коней, все легли на землю, я буду стрелять, - предупреждает полицейский на видео.

Однако нарушители не торопятся выполнять его требование.

В ГУ МВД Республики Бурятия не подтвердили подлинность данного видеоролика. Имел ли место быть такой инцидент и когда, не уточняется. Однако ранее ведомство сообщало о том, что в конце июля текущего года, полицейские пресекли деятельность нелегальных добытчиков нефрита в Окинском районе. В дежурную часть обратился представитель службы безопасности компании, которая добывает драгметаллы. На место, с целью проверки информации, выехали сотрудники ведомства. Они задержали шестерых человек, которые незаконно находились на территории лицензионного участка и изъяли нефрит весом 30 килограммов.

Однако спустя несколько дней в полицию поступило сообщение о том, что браконьеров вновь заметили на том же месте. Они продолжали заниматься добычей ценного минерала и не реагировали на замечания сотрудников службы безопасности.

- Браконьеры были обнаружены на территории Оспинского месторождения нефрита в Окинском районе. При задержании они оказывали активное сопротивление, бросали камни и произвели несколько выстрелов в сотрудников правоохранительных органов. Полицейские, несмотря на агрессивное поведение со стороны нарушителей, сохраняли хладнокровие и неоднократно призывали прекратить противоправные действия и урегулировать конфликт мирным путем, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, что всех нарушителей привлекли к административной ответственности за самовольную добычу драгметалла и нарушение правил безопасности в лесах, в отношении 24 задержанных были также составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Суд назначил им наказание в виде ареста сроком от 5 до 10 суток. Пятеро наиболее активных участников группировки арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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