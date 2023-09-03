Фанаты Басты жалуются, что не могут сдать билеты: как вернуть деньги, если концерт отменили

Концерт Басты должен был состояться в Иркутске 27 июня. Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутске 27 июня в ледовом дворце Айсберг должен был состояться концерт Василия Вакуленко, известного фанатам как репер Баста. За два дня до выступления его отменили по непонятным причинам. Также его шоу не состоялось в Хабаровске и Красноярска, в котором об отмене узнали вообще всего за 19 часов.

Вскоре на официальной странице в соцсети Вконтакте Басты стало известно, что рэпер выступит в Иркутске 19 октября. Такая же информация значится и на сайте kassy.ru. Но некоторые иркутяне все-таки намерены сдать билеты и вернуть деньги. Покупали ведь заранее, подгадывая дату. Тем более, некоторые зрители – вообще не из Иркутска. Под концерт планировали и приезд в областной центр. Но, как оказалось, когда обратились с просьбой о возврате, услышали отказ. Другие горожане жалуются, что билеты сдать все-таки им позволили, но с условием – сервисный сбор не возвращается. Сумма такого сбора чаще всего составляет 5-10%.

- Организаторы перенесли концерт, сказали, что если нужен возврат средств, то напишите об этом. Пишу. Какая-то невразумительная информация в ответ. И тишина. Звоню туда, где купил, в онлайн-кассу и мне отвечают, что это невозвратные билеты. Хотя на сайтах организаторов говорится обратное. Еще интересно про сервисный сбор, который не возвращается. То есть можно объявить концерт, продать билеты, отменить концерт и даже не вернуть деньги, - пишет житель Иркутска.

Организатором отмененного концерта выступает агентство «Nebo Records». Его сотрудники утверждают, что все билеты возвратные. Чтобы вернуть билет, нужно направить на почту tickets@neborecords.ru свое обращение, в котором следует указать причину возврата и приложить билеты. Обращение рассмотрят в ближайшее время.

- Несмотря на то, что государство наделило нас правом не возвращать деньги за билеты на перенесенные концерты, если ни артист, ни организатор не виновны в смене дат, мы принимаем к возврату билеты в случае, когда видим, что зритель не сможет попасть на концерт с новой датой, - сообщают в агентстве.

КП-Иркутск связалась с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области и узнала, что делать жителям Иркутска, которым в возврате денег отказывают.

- Потребитель вправе потребовать возмещения полной стоимости билета, а также возвращения сервисного сбора. Требования потребителя о возврате уплаченной денежной суммы подлежит удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления требования. Для этого нужно отправить организатору письменную претензию о возврате средств, ее помогут составить наши специалисты, - рассказывают в Роспотребнадзоре.

Если же организатор мероприятия ответит на претензию отказом или просто проигнорирует, то можно смело обращаться в суд. Кроме того, отказывать в возврате билетов из-за переноса концерта, организаторы тоже не имеют права.

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