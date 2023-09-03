Самый кровавый теракт СССР: как несостоявшийся дипломат, пытаясь улететь в Китай, забрал с собой на тот свет 80 человек

50 лет назад в небе над Забайкальским краем погиб 81 человек, в том числе сам террорист. Фото: предоставлено Татьяной Моисеенко.

Открыто об этой катастрофе заговорили лишь спустя 18 лет после случившегося. Все эти годы родственники погибших пассажиров и членов экипажа могли только предполагать, что произошло на борту самолета Ту-104 в тот роковой день 18 мая 1973 года. Было ясно лишь одно – один взрыв унес жизни 80 человек. Уцелеть не удалось никому. Позже окажется, что в числе жертв находился и сам «убийца». Трагедия в небе над Забайкальским краем вошла в историю Советского Союза как самая кровавая и положила начало борьбы с авиатерроризмом не в воздухе, как это было раньше, а на земле.

Эпидемия угонов самолетов

С середины 20 века наша страна только начала узнавать, кто такие террористы. Оттого меры безопасности отчасти были экспериментальными, а местами – «сырыми». Любой мог беспрепятственно пронести в салон самолета нож, пистолет и даже бомбу. Особенно пик нападений пришелся на конец 60-х.

Так, 15 июня 1970 года группа после запрета на выезд в Израиль попыталась захватить пассажирский самолет Ан-2 в Ленинградской области и угнать его в Швецию. Однако о планах в КГБ узнали заранее и арестовали заговорщиков еще перед посадкой на борт.

Досмотр пассажиров и багажа в аэропортах начался только в 70-х. Фото: предоставлено Татьяной Моисеенко.

Той же осенью заголовки мировых СМИ пестрили другой страшной новостью: «Первый в СССР успешный угон воздушного судна». Сделали это антикоммунист Пранас Бразинскас и его 15-летний сын Альгирдас. Вооружившись обрезом и ручной гранатой, они убили 19-летнюю стюардессу, ранили двух членов экипажа и одного пассажира. В итоге захваченный АН-24Б вместо Сухуми направился в Турцию, где семью задержали.

Через несколько дней двое студентов Николай Гилев и Виталий Поздеев провернули схему Бразинскасов с самолётом Л-200А, летевшего из Керчи в Краснодар. Однако через год оба добровольно вернулись на родину.

В результате с 3 января 1973 года советские власти приняли решение признать угон воздушного судна самостоятельным видом преступления. Но все равно пожертвовать свободой и жизнью ради непонятной мечты желающие находились. Среди них оказался и уроженец Азербайджанской ССР 32-летний Тенгиз Рзаев.

Дипломат без знания языка

- Ни английского, ни любого другого иностранного языка он не знал. Да и на русском изъяснялся с трудом. Почему он решил стать именно дипломатом, ума не приложу, - рассуждает полковник милиции в отставке Владимир Елизаров. В год самого кровавого теракта 28-летний мужчина работал в должности начальника подразделения по сопровождению пассажирских самолетов Линейного отдела милиции в аэропорту Иркутска.

Сразу же после трагедии биография преступника стала предметом для детального изучения. Выяснилось, что тот проходил срочную службу в инженерно-саперном армейском подразделении, где и подчерпнул знания о создании взрывных устройств. До и после армии Рзаев пытался поступить в МГИМО, но в элитарном вузе ему отказывали раз за разом. Неудачи вылились в обиду на все и всех вокруг.

- Он считал, что в Китае его бы оценили по достоинству, - продолжает рассказывать экс-милиционер. – Почему именно там? Логики в его поступках было мало. Но Тенгиз понимал, легально пересечь границу у него получится.

Так, в голове несостоявшегося дипломата созрел план. Он вернулся на малую родину, где устроился работать в шахты. Вскоре, добыв около 5,5-6 кило тротила, Тенгиз Рзаев направился в Иркутск, где планировал сесть с бомбой в самолет, летевший до Читы.

Подменил коллегу на смертельном рейсе

Опьяненный мыслями о беззаботной жизни в КНР террорист не подозревал, что после международного скандала с семейством Бранзинскасов вооруженные сотрудники МВД тайно сопровождали рейсы под видом обычных пассажиров. Особенно это касалось маршрутов с пунктами назначения в местностях, граничащих с другими странами. Перед посадкой милиционеры проходили медицинский контроль, а далее – стандартную процедуру регистрации, чтобы не вызывать подозрений. Также для отведения глаз обязывали брать с собой небольшую ручную кладь. Места в салоне выбирались ими самостоятельно, преимущественно в первых рядах. Стоит отметить, что подробной инструкции для правоохранителей в случае ЧП не существовало. Стояла единственная задача – не дать захваченному самолету вылететь за рубеж.

Владимир Ёжиков не дожил до 22-х лет меньше месяца. Он планировал свадьбу. Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

- 18 мая в Забайкалье должен был отправиться милиционер в годах, который перевелся к нам из другого подразделения, - вспоминает Владимир Елизаров. – Но офицер опоздал. По-моему, это было связано с транспортом, так как жил он далеко от аэропорта. На подобные случаи из 36 инспекторов двое всегда находились в резерве - в воздушной гавани. За час до вылета задание подменить коллегу поступило 21-летнему Владимиру Ёжикову. Садиться в самолет тому пришлось впопыхах. Кто знает, может, будь у младшего лейтенанта больше времени, он заметил бы нервного из-за волнения преступника.

Погрузившись в факты из жизни молоденького милиционера, может показаться, что на встречу с безумцем Рзаевым его привела сама судьба. В ряды МВД он попал совершенно случайно и о погонах никогда не грезил. По словам родственников, Владимир хотел построить карьеру в журналистике, но увы, в университете не прошел по конкурсу. Отслужив «срочку» в Чехословакии, пришел художником на Иркутский авиазавод. Но владеющего самбо парня быстро переманили силовики.

- Люди у нас работали разные, но он был исключительно порядочным, - говорит полковник в отставке о бывшем подчиненном. – Хорошо воспитан, спокоен, отзывчив и взвешен в решениях. Он вызывал уважение среди коллег.

Погибших могло быть больше

Около 8 утра борт 42379 поднялся в небо над Иркутском. Кроме девяти членов экипажа в салоне находились 72 человека, четверо из них дети. Известно, что пассажиров, следовательно и погибших, могло быть больше. Билет на рейс Москва-Чита купил находившийся в командировке полковник из Забайкальского края. По распоряжению руководства он остался в столице и продолжил работу. Подобный случай произошел с профессором медицинского института. Несмотря на планы мужчины вернуться домой 18 мая, его в этот день попросили явиться в министерство здравоохранения. Один майор выжил благодаря собственной доброте - отдал свой билет знакомому, торопившемуся в Читу. Еще четыре счастливчика попросту перебрали со спиртным. Трое пропустили посадку, а пьяного подполковника вернули обратно в аэропорт, когда тот не смог подняться по ступенькам.

Но были и те, кому судьба преподнесла роковой «подарок». Опоздавший военный слезно просил вновь подогнать трап к самолету – нужно было срочно вернуться после отпуска в часть. Парню пошли на встречу и тот, подумав «повезло», занял свое место в салоне…

«Либо самолет меняет курс, либо произойдет взрыв»

В воздухе Тенгиз Рзаев подозвал к себе стюардессу. Он указал ей на бомбу, по разным версиям это был лежащий в сумке сверток или закрепленный на теле пояс смертника, и потребовал привести к нему пилота. Но выслушать его вышел бортмеханик. Рзаев поставил ультиматум: либо самолет меняет курс, либо произойдет взрыв. Пункт назначения он хотел лично назвать командиру воздушного судна.

«Сейчас пройдут в кабину и словом скажут, куда лететь», - включив сигнал об опасности, сообщил экипажу бортмеханик. В этот момент пилоты связались с диспетчерами читинского аэропорта и заблокировали двери в кабину. Прямо за ней, в первом ряду, сидел милиционер. О происходящем он узнал от бортпроводницы и направился к террористу. Показав удостоверение, Ёжиков выдвинул свое требование: отдать ему бомбу. Но несостоявшийся дипломат отступать не собирался. Началась драка. Рзаев бросился к кабине пилотов, в этот момент прогремело два выстрела - младший лейтенант применил табельный Макаров. Одна пуля попала под левую лопатку - точно сердце.

Ту-104 перестал подавать сигнал об опасности. На экране радиолокатора диспетчер увидел «облако». Стало понятно – случилось страшное.

- Рассматривались две версии произошедшего, - рассказывает бывший сотрудник подразделения по сопровождению пассажирских самолетов. – Первая: бомбу сдетонировал выстрел Владимира Ёжикова. Вторая: несмотря на ранение, Рзаев успел привести взрывное устройство ее в действие.

С неба сыпались люди обломки

О кошмарах той катастрофы «Комсомольская правда» писала: «Один из рабочих, валивших деревья на лесосеке, выключил мотопилу и прислонил ее к стволу, чтобы отереть пот. В звонкой тишине он вдруг услышал странный, сильный и гулкий хлопок. Не понимая, что это и откуда доносится, рабочий оглянулся, посмотрел по сторонам, а потом поднял голову. И онемел, застыл от ужаса. С неба, сиявшего ослепительно голубизной, нелепо кувыркаясь и вращая мертвыми крыльями, падал большой самолет. Вернее, часть самолета, хвост по неописуемой траектории падал отдельно. И самое страшное: из обломков самолета сыпались люди».

За мгновения до трагедии Ту-104 прекратил снижение на подлете к Чите, заняв эшелон в 6,5 километров, после чего борт поднялся еще на 100 метров.

- Это заставляет предполагать, что экипаж колебался: стоит ли выполнить требования Рзаева, - заключает Владимир Елизаров.

Тем временем в аэропорту встречающие продолжали ожидать уже погибших родственников и друзей. По громкой связи трижды объявляли о задержке рейса. Начались заметные суета и волнения, но на вопросы людей никто не отвечал.

На поиски пропавшего с радаров самолета отправился экипаж вертолета Ми-8. Первой на северном склоне сопки Хундунай обнаружили кабину, внутри находились пристегнутые пилоты. Позже нашли еще три фрагмента: хвостовую часть, нижнюю часть фюзеляжа, а также среднюю часть крыла. Тела пассажиров были обезображены после взрыва и падения с высоты, со многих сорвало одежду. Одной из самых страшных находок стали погибшие мать и ребенок – в последние секунды жизни женщина мертвой хваткой прижала малыша к себе. Очень скоро стало понятно – выживших в рейсе Москва-Чита нет.

Неопознанный пассажир

Однако, кто из жертв был террористом, только предстояло выяснить судмедэкспертам. Останки изучали прямо в ангаре аэропорта. Спустя время группа специалистов пришла к выводу, неустановленной осталось личность лишь одного мужчины. Его тело доставили 19 мая. Отсутствовали кисти рук, правая нога, поверхность туловища и органы грудной и брюшной полостей. О том, что это разыскиваемый преступник говорили следы двух пулевых ранений и два отсутствующих патрона в пистолете Ёжикова.

Однако имя этого человека все еще оставалось загадкой. Его голова была сплюснута настолько, что череп пришлось собирать по частям, а кожу сшивать. Правое ухо и нижнюю челюсть восстанавливали с помощью слепков. Однако даже после взрыва и реконструкции лица, 32-летнегго Тенгиза Рзаева по фотографии узнала кассирша иркутского аэропорта.

«Он хотел жить»

Семье младшего лейтенанта Владимира Ёжикова, проживавшей в поселке Жигалово Иркутской области, отправили маленькую, но полную боли телеграмму: «Володя трагически погиб. Похороны в Иркутске в среду 23 мая». Его имя навсегда вошло в историю транспортной полиции. Коллеги навещают могилу Ёжикова ежегодно на протяжении 50-ти лет.

Могила офицера Ёжикова. Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

- У него была жизнь, и он хотел жить, - рассказывает председатель ветеранской организации ЛО МВД России на воздушном транспорте Татьяна Моисеенко. Она много лет проработала вместе с родной сестрой Владимира Светланой, тоже сотрудницей милиции. – Самое трагичное то, что через два месяца после катастрофы у Володи была запланирована свадьба. У него была девушка, которую он очень любил.

Телеграмму о смерти брата сестра Владимира хранила до последних дней своей жизни. Фото: предоставлено Татьяной Моисеенко. Фото: Предоставлено

Когда в дом Ёжиковых пришли новости о гибели сына, младшая дочь Светлана только заканчивала школу. В память о брате она решила пойти по его стопам. Переехав в Иркутск, девушка устроилась в аэропорт, где когда-то служил Владимир, и практически всю жизнь проработала инспектором по делам несовершеннолетних. На пенсию Светлана Бояршинова ушла в звании майора.

Начало борьбы с терроризмом на земле

После трагедии в небе над Забайкальем советские власти пересмотрели меры безопасности в аэропортах. Спустя пару лет в каждой воздушной гавани были установлены магнитные рамки (в Иркутске их называли «Омуль») для обнаружения опасных предметов: оружия и боеприпасов.

Магнитная рамка "Омуль" в аэропорту Иркутска. Фото: предоставлено Татьяной Моисеенко.

Также был введен перечень запрещенных для провоза в самолете веществ. Инспекторов обязали досматривать багаж и сопровождать пассажиров до посадки в самолет. Больше силовики в состав экипажа не входили.

После теракта в небе над Забайкальем транспортные милиционеры начали работать на земле. Фото: предоставлено Татьяной Моисеенко.

Запрещенные предметы, которые нашли с помощью магнитной рамки. 1977 год. Фото: предоставлено Татьяной Моисеенко.

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