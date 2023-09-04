«Мальчики назвали меня жирной. И я перестала есть»: история сибирячки, которая похудела до 39 кг при росте 169 см

В погоне за идеалом стройности сибирячка едва не довела себя до истощения. Фото: из личного архива героини публикации

Сегодня иркутянке Надежде Вишневской 22 года. Она активная девушка, «идет» на красный диплом в магистратуре института, рисует, встречается с друзьями, ведет блог и строит планы на будущее. Но еще несколько лет назад все было по-другому. В погоне за идеалом стройности сибирячка едва не довела себя до истощения. При росте 169 сантиметров весила всего… 39 килограммов. Своей историей сибирячка поделилась с КП-Иркутск.

«Смотри, какая толстая»

- Моя история с РПП (расстройство пищевого поведения – прим. Ред.) началась, когда мне было 13 лет, - рассказывает иркутянка Надежда Вишневская. – Однажды мы с подругой зашли в кафе быстрого питания, чтобы взять себе сэндвичи на обед. За соседним столом находилась компания мальчиков постарше, им было лет 16-17. И один из них, увидев, как я иду с разносом, сказал своему приятелю: «Смотри, какая она жирная! Куда она набрала столько еды?».

Надежда никогда не испытывала проблем с лишним весом. Фото: из личного архива героини публикации

Надежда рассказывает, что на тот момент ее вес составлял около 47 килограммов при росте 165 сантиметров. Девочка никогда не испытывала проблем с лишним весом. Толстой себя не считала, но слова того парня до глубины души задели юную сибирячку.

- Я помню, как пришла домой и начала разглядывать себя в зеркало, - признается Надежда. – Трогала объемы ног, живот, руки. Затем начала искать информацию в интернете, читать про разные диеты. И неожиданно наткнулась на сообщество, в котором девочки делились фотографиями своей худобы и обсуждали различные способы похудения. Честно говоря, снимки истощенных красоток одновременно пугали меня и в то же время невероятно привлекали. Я читала комментарии к фотографиям и видела, что многим это нравится. Модно и красиво. Так, в моей голове отложилось, что это правильно.

А потом начался подростковый период. Надежда признается, что в те годы особенно испытывала одиночество. Поэтому в попытках найти себя, вновь попала в это сообщество.

Поэтому в попытках найти себя, вновь попала в это сообщество. Фото: из личного архива героини публикации

- Я начала переписываться с участницами группы, они пригласили меня в общую беседу, - рассказывает Надежда. - Там было много девочек из разных городов, между ними были очень теплые отношения. Складывалось впечатление, что находишься в семье. И таким образом постепенно у меня начал появляться интерес к худобе.

«Наказывала» себя за съеденное»

Выпирающие бедра, худые ключицы, «ноги-палочки»… Оказалось, для того, чтобы добиться «воздушной» фигуры, нужно приложить немало усилий. Девочки-подростки сидели на различных жестких диетах, где разрешается пить только воду, кефир, минералку, кофе, как максимум - съесть яблоко. А иногда вовсе отказывались от еды на целый день.

- На тот момент я уже вытянулась. При росте 167 сантиметров вес составлял 55 килограммов. Я начала стремительно худеть, - рассказывает Надежда. – Была счастлива, когда на весах показалась цифра 49 килограммов. Знаете, это заветная мечта многих девчонок, весить меньше 50 килограммов. И я к ней шла все более уверенно. Но вместе с этим прогрессировало и РПП. Хотелось доказать себе, что я могу весить еще меньше. У меня началось соревнование с самой собой…

Надежда придумывала способы «наказать» себя за съеденное. Фото: из личного архива героини публикации

Однако без срывов не обходилось. И тогда Надежда придумывала способы «наказать» себя за съеденное…

В 17 лет сибирячка достигла своего минимального веса – 39 килограммов при росте 169 сантиметров. Фото: из личного архива героини публикации

- Кто-то утомлял себя физическими упражнениями. Я наказывала себя бегом по лестницам. В два часа ночи, когда родители уже спали, незаметно выходила на лестничную площадку и бегала с 1 до 14 этажа, пока не падала без сил. Либо выполняла по 200 приседаний, - рассказывает Надежда. – Все свелось к тому, что я начала вызывать рвоту после каждого приема пищи. Я делала это несколько раз в день, на протяжении четырех лет. Это было не только дома, но, и, допустим, когда я ужинала в ресторане или кафе…

Надежда признается, что прятала свою худобу от близких, скрываясь под одеждой оверсайз. Фото: из личного архива героини публикации

Надежда признается, что прятала свою худобу от близких, скрываясь под одеждой оверсайз. Делала вид, что не испытывает проблем с едой. Тем временем головокружения и звон в ушах стали ее постоянными спутниками. Появилась анемия, а цвет кожи был настолько бледным, что, когда она просто дотрагивалась до тела, на нем могли оставаться синяки. В 17 лет сибирячка достигла своего минимального веса – 39 килограммов при росте 169 сантиметров.

Научилась контролировать свое состояние

- Я понимала, что это уже становится ненормальным, - рассказывает Надежда. – Я пришла к выводу, что, когда я не ем – я будто таким образом контролирую ситуацию. А когда ем – то все наоборот. Поэтому я начала составлять меню заранее и питалась строго по плану. Когда возникали мысли пойти и прочистить желудок – отвлекала себя от них чтением книг, рисованием, либо вовсе надевала резинку на руку и аккуратно оттягивала ее, чтобы переключиться…

Постепенно Надежда избавилась от навязчивых мыслей об экстремальном похудении и вернулась в нормальный вес. Фото: из личного архива героини публикации

К тому моменту сибирячка уже окончила школу и поступила в институт, чтобы получить профессию архитектора-реставратора культурного наследия. Лекции, новые друзья, творчество, тренировки в зале… Все это постепенно помогло Надежде отвлечься от навязчивых мыслей об экстремальном похудении, избавиться от проблем с едой и вернуться в нормальный вес.

Сибирячка считает, что РПП остается с человеком на всю жизнь, как любая другая зависимость. Фото: из личного архива героини публикации

- Сейчас я чувствую себя хорошо. Нормально ем и не испытываю вины за съеденное. У меня рельефная фигура, есть мышцы. Но, честно говоря, порой, когда я пересматриваю свои старые фотографии, то ловлю себя на мысли, что, то тело, которое было у меня раньше, нравится мне больше, - признается Надежда. – Дело в том, что РПП остается с человеком на всю жизнь, как любая другая зависимость. Можно уйти в ремиссию до конца жизни, но если внезапно случится стресс, то можно вновь сорваться. Я до сих пор считаю, что больна, просто научилась контролировать свое состояние. И, конечно, никому не советую делать также. Наоборот! Надо любить себя такими, какие вы есть и ни в коем случае не вредить здоровью. Диеты и способы бросить вес вообще нужно составлять только с врачами и тренерами.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Антонина Леонтьева, врач-диетолог

Избавляться от лишнего веса необходимо исключительно с доктором. Перед похудением нужно обязательно пройти полное обследование организма, сдать анализы, гормоны, а также при необходимости проконсультироваться у других специалистов. После обследования уже назначается рациональное питание.

Экстремальный отказ от еды или питьевые диеты чреваты для здоровья тем, что, во-первых, когда человек снижает калорийность, не разбираясь за счет чего, можно спровоцировать множественные дефициты в организме, как минералов, так и витаминов. Во-вторых, такие несбалансированные варианты питания для снижения веса опасны низким потреблением клетчатки. Кишечнику не хватает пищевого комка, для работы перистальтики. Резкое снижение веса вредно для сосудистой, гомеопатической, кровеносной и гормональной системы.

Как понять, что у человека РПП? Нужно обратить внимание на то, насколько он отказывается от еды: действительно ли снижен аппетит или у него целенаправленное желание не есть, есть ли избыточная масса, а также на то, насколько мысли по снижению веса связаны с психологическими моментами. Например, девушка считает, что ее никто не любит, поэтому ей нужно похудеть. Диагноз РПП ставит исключительно врач-психиатр.

Оксана Савчук, клинический психолог

К сожалению, в последнее время состояние социума в огромной мере ориентировано больше на форму, чем на содержание. Поэтому огромная востребованность соцсетей заставляет человека демонстрировать скорее себя внешне, чем внутренне. И, получается, что некоторые молодые люди, как юноши, так и девушки, столкнувшись вдруг с какой-то низкой оценкой их внешности, могут принять для себя какое-то парадоксально-разрушительное решение. Сначала контролировать еду, тем самым, пристроив свой контроль к параметрам килограммов, калорий, веса или эмоций, когда ему говорят: «Ой, как классно! Ты – молодец!». И потом, получив поддержку, подросток окончательно теряет ощущение реальности и этот безудержный одержимый контроль уже становится смыслом. Будто содержанием жизни является контроль.

Важно понимать, что главным в структуре конфликта этих нарушений является два слова: «худоба» и «вес». Худоба – как призыв о помощи, а вес как модель контроля. «Я контролирую вес, но мое состояние демонстрирует состояние паники и бессилия повлиять на это самостоятельно». Поэтому родителям подростков, которые столкнулись с такой проблемой, нужно всегда обращаться с детьми к психологам, педиатрам и детским гинекологам. Смыслом является возможность донести до человека, что контролировать в этой жизни можно гораздо более интересные состояния, чем вес.

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