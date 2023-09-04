Какие игрушки лучше для кота - дорогие из зоомагазина или простые фантики на ниточке? Вот что понравилось питомцу

Искусственные мыши и кошачья мята – на ура. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

«А когда мы будем играть?» - кажется, именно так думает мой кот, с обидой глядя, как я работаю за ноутбуком. Полдня слоняется по квартире, со скучающим видом обнюхивает углы, лениво точит когти, и, не выдержав испытания бездельем, наконец, запрыгивает ко мне на стол. И находит сразу два развлечения - грызть блокнот и сбрасывать на пол ручку! Довольный…

Нет, так не пойдет. Надо чем-то занимать Тимофея. Включаем с мужем всю изобретательность: я бегу в зоомагазин, он мастерит игрушки из подручных материалов. Проверим, что выберет кот.

Искусственные мыши и кошачья мята – на ура

В зоомагазине глаза лезут на лоб от цен: комплекс в виде скворечника - 20 тысяч рублей!

- Зато все продуманно, - парирует продавец-консультант Виктория. - Кошка - это маленький «хищник», ей нужно охотиться. Здесь два уровня: на первом можно прятаться, как в укрытии, лежа на мягкой подушечке, а со второго «обозревать» окрестности в поисках «добычи». Кстати, и добыча есть: шарик на веревочке. А сбоку когтеточка.

Нет, такую конструкцию мы и сами соорудим из пары дощечек. Причем в 20 раз дешевле. Этим и озадачу мужа, как приду домой. Иду в следующие отделы. В итоге возвращаюсь домой с уловом на 1500 рублей: заводная птичка, которая бегает по полу и чирикает, дразнилка в виде палочки с перьями, пять маленьких искусственных мышей и плюшевая рыба.

Тимофей в восторге! Особенно от мышей. Гоняет их по квартире, как настоящих. Бросает на полу в центре комнаты и коварно нападает из-за угла! Один минус: быстро теряются. А потом находятся в неожиданных местах,например, в постели.

А вот заводная игрушка котенка отпугнула, уж слишком громкая и странная. И мягкая рыба не впечатлила. Пару раз поспал с ней в обнимку и забросил. Звуков не издает, по полу не катается - скука!

- Охотничьи инстинкты у кошек срабатывают не только на звуки и движущиеся предметы, - объясняет КП-Иркутск заводчик с 15-летним стажем Ирина Пенизева. - Огромную роль играют запахи. Этим отчасти и объясняются высокие цены на игрушки в зоомагазинах: в них используются натуральные птичьи перья и мех. Еще в состав часто добавляют кошачью мяту (это, кстати,не валериана, как некоторые по ошибке думают). Эта трава тоже содержит эфирные масла, которые делают питомца веселым и игривым, но она безопасна, не вызывает аллергии и привыкания.

Вердикт: покупать игрушки можно. Но лучше подходить к покупке осознанно - узнать у продавца состав, чтобы точно зашла, например, по запаху, а не пылилась в углу. И вполне можно обойтись одной-двумя забавами, а не скупать все подряд. Кот все равно не оценит количества. Испортятся – возьмете новые.

Фантик на веревочке - классика

Тимофей любит решать задачки. Муж сделал ему шарики из фольги и стал их прятать под коробку или в прозрачный пакет, чтобы кот видел. Тогда у него включается азарт: поскорее достать добычу! Усложняем задачу: скрываем добычу в ворохе бумаги и пакетов. Порылся - и вот уже шарик в зубах. Гладим, хвалим за сообразительность, а в следующий раз он сам прячет игрушку и снова достает. Или вообще приносит нам, чтобы кидали, как собаке палку!

- Интеллектуальные игры для развития не помешают, - подтверждает ветеринар Сибирского зоопарка в Иркутске Ирина Коробейникова. - Как еще развлечь питомца? Развешать на дверных ручках фантики на веревочках. Или дать большую коробку, продырявив с двух сторон, а внутрь положить ту же мышь или шарик: так катать интереснее, чем просто по полу. Главное, не давайте мелкие бусинки, пуговицы, чтобы не подавился. И обращайте внимание на материал: если заиграется кусочком бумаги и пожует его, то это не так опасно, как если проглотит резиновую деталь.

Вердикт: все самодельные игрушки Тимофей заценил. Главное, вовремя пополнять запасы, иначе от скуки устроит охоту на шнурки от кроссовок и листья на цветах.

Мультфильмы и игры на смартфоне

- Это, скорее, развлечение для хозяев, которым смешно наблюдать за кошкой, - говорит ветеринар. - Но питомец быстро поймет, что это однообразная игра без продолжения, и потеряет интерес. Вреда нет, но и пользы никакой.

И правда. Мы включили Тимофею мультфильм на телевизоре: огромная черная мышь носится по желтому экрану. В описании говорилось, мол, «это увлечет вашего котенка на целый день». Как бы не так! Пару минут он с интересом смотрел, потом подбежал, потрогал экран лапкой, заглянул за него. Не нашел там мыши и, разочарованный, ушел спать.То же самое с игрой на смартфоне: раскусил обман с первого раза. Зато документальные фильмы про природу смотрит с удовольствием.

По телевизору питомец смотрит программы про других котов. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

КСТАТИ

Еще три вопроса о кошачьем досуге

1. Сколько времени уделять?

Ветеринарный врач Александр Тисенко поясняет, что кошки спят до 16 часов в сутки, остальное время «охотятся». Особенно активные в возрасте до трех лет (нашему пять месяцев). Но едва ли мы можем целый день играть с питомцем. Ему это, откровенно говоря, и не нужно!

- Вполне достаточно, если поиграете 15 минут, вернувшись вечером с работы. От активностей питомец быстро устает. После игры покормите, и он, скорее всего, сразу уйдет спать, - продолжает заводчик Ирина Пенизева.

2. Как создать уют?

Ветеринары говорят, что кошке обязательно нужна своя территория. Мягкая подушка на стуле, коврик в коридоре, игровое пространство с коробкой и когтеточкой. Не нарушайте его, чтобы питомец в любой момент мог спрятаться в укрытие и отдохнуть.

А если место в квартире позволяет, обустройте лабиринт из коробок, стенку из нескольких пустых полок, высокую когтеточку, чтобы забираться по ней наверх, будто по дереву.

3. Можно ли выпускать на балкон?

На остекленный - да. А с открытого кот может выпасть в погоне за мухой или птицей, поэтому гулять лучше под присмотром. Зато лежанка на подоконнике - идея хорошая. Кошка часами будет смотреть в окно.

ВАЖНО

Играем безопасно

- Выбирайте качественные игрушки, проверяйте, прочно ли они сделаны, не отвалятся ли мелкие детали, которые кошка может проглотить.

- Не приучайте котенка «охотиться» на руки и ноги. Когда он вырастет, привычка останется, и царапин не избежать.

- Прячьте провода, включенные в сеть. Если питомец расшалится и начнет их грызть, может получить удар током.

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