Теплый нос - заболел, нагадил – отомстил: 10 заблуждений о домашних питомцах, в которые мы упорно продолжаем верить

Эксперты говорят: теплый нос у животного - не признак болезни, а коты не мстят хозяевам, портя тапки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ты зачем кошку молоком поишь? Это же вредно, - интересуюсь у мамы, увидев у нашей любимицы Мусильды полную миску.

- Всю жизнь давали, а сейчас стало нельзя?! – в ответ на вопрос – волна негодования. Муська готова его литрами пить. Ну, ты и придумала…

Я о том, что это запрещено прочитала в интернете. Но разве же это аргумент? Поэтому позвонила ветеринару с 18-летним стажем Александру Тихенко.

- Вы правы, а мама нет. Но знали бы вы, какие еще заблуждения распространены среди хозяев питомцев… - ответил он. «Комсомолка» вместе с Александром Тихенко развенчивает мифы.

Миф №1

Пейте, кошки, молоко, будете здоровы

- У взрослых котов не хватает фермента, который расщепляет лактозу. Поэтому такое угощение вызовет у животного лишь рвоту, диарею и другие проблемы с кишечником. Молоко попросту не усвоится. Почему же наши бабушки и дедушки свято верили, что оно полезно для кошек? Коровье молоко было легко найти в хозяйстве, а недомогания питомцев попросту не замечали, так как те большую часть времени проводили на улице.

Миф №2

Болен пес, если теплый нос

- Причин теплого собачьего носа множество, но далеко не все они связаны с болезнью. Диапазон температуры тела здоровой собаки колеблется в пределах 37-39 градусов. При этом у щенков в возрасте до 6 месяцев показатель может быть выше - 39,5 градусов. Нет ли у питомца жара, можно проверить лишь с помощью специального термометра, либо обычного градусника с тонким и гибким наконечником. Это необходимо, чтобы не доставить псу неудобств, ведь у всех животных температура измеряется ректально. Не забывайте, собака может «разгорячиться» во время активных игр или из-за духоты. В случае, если наблюдается вялость, и это длится больше суток – обратитесь в клинику.

Миф №3

Кошка - не дура и пес - не дурак

- «Захочет жить, стиральный порошок не съест. Есть же инстинкт самослхранения!» - говорят уверенные в своих любимцах хозяева. Из-за таких рассуждений питомцы зачастую попадают к ветеринарам. Охотники по природе, увидев птичку, тут же прыгают за «добычей» в окно. А дальше, как повезет…Чем больше внизу этажей – тем меньше возможности отделаться. По той же причине кошки погибают, застревая в приоткрытых пластиковых окнах, а псы теряются на улице, срываясь с поводка. Мой совет: не поленитесь спрятать от животного опасную химию, ядовитые цветы, мусорное ведро, подобрать безопасные игрушки без мелких хлипких деталей и закрыть комнату на время проветривания. Также продумайте варианты на случай «побега». Например, в этом случае спасет адресник на ошейнике с вашим номером телефона или чип. Если вживите, ветеринары смогут отследить, где находится животное.

Миф №4

Не нужны прививки нам, прилежным квартирным котам

- Чтобы заболеть, необязательно выходить из квартиры. Оформить заразу «доставкой на дом» могут члены вашей семьи или гости. Поэтому так важно обезопасить даже квартирных питомцев. Лизнуть обувь, выкопать землю в горшке, съесть муху – всего этого животному достаточно, чтобы подхватить серьезную инфекцию. Вакцинация и ежегодное наблюдение у специалиста должны быть неотъемлемым ритуалом. Что касается блох, научно доказано, эти кровососы способны самостоятельно подняться из подвала на высоту пятого этажа. Поэтому для профилактики покупайте специальные средства – ошейники и капли на холку от паразитов.

Миф №5

Стерилизация или кастрация – это негуманно

- На самом деле после этой процедуры питомец проживет дольше. К примеру, у собаки появится около четырех дополнительных лет. И сегодня ветеринария развита настолько, что подобные операции проводятся практически безболезненно для животных. К тому же стерилизация, проведенная квалифицированным специалистом, намного безопаснее родов. Из дополнительных плюсов кастрации: любимец перестанет метить территорию, будет реже убегать. Вместе с этим, это и профилактика онкологии. Просто ограничить самку от самца негуманно, так как желание спариваться от этого не исчезнет, а воздержание вызовет стресс, ухудшение здоровья и агрессивное поведение.

Миф №6

Чистить зубы не нужно

- Особенно следует уделять внимание зубам 2-3-летних собак. Если этого не делать, пасть превращается в рассадник бактерий. И само животное в таком случае может себе навредить – если порежется и решит зализать ранку. Инфекция сразу попадет в кровь. Покупайте специальные зубочистки для животных. А раны, если неглубокие, обрабатывайте антисептиком-спреем. Чтобы питомец не слизал раствор, сделайте это перед кормежкой, тогда он полностью переведет внимание на еду. Также можно воспользоваться специальным воротником или горьким бинтом для животных. Он плотно фиксируется на шерсти, при этом его вкус отбивает желание брать его в пасть. При серьезных укусах или порезах, обратитесь к ветеринару.

Миф №7

Нагадил, значит, отомстил

- «По себе не судят», - сказали бы в ответ коты, если могли. Гадят в постель или любимую пару обуви? В отличии от нас животные не воспринимают дела «туалетные» как месть. В случае, если питомец резко поменял поведение, необходимо исключить отравления, инфекции, заболевания почек или мочевого пузыря, заражение паразитами и неврологические нарушения. Кот или собака здоровы и стерилизованы? Значит, причину стоит искать в психоэмоциональном состоянии. Собаки особо чувствительны к погоде в доме: ссоры, а также холодность со стороны хозяев, могут довести их до депрессии. Метя углы, они будут стараться привлечь внимание или закрепить свое место в «стае». Кошек же банально может не устроить наполнитель или расположение лотка.

Миф №8

Корм - зло

- Хороший корм абсолютно безопасен и даже может поддерживать здоровье пушистого при хронических заболеваниях. Во многих из них имеются все необходимые витамины, что трудно обеспечить, если кормить «со стола».

Конечно, прожить без еды из пакетиков возможно, но далеко не каждый готов ежедневно готовить для питомца разнообразное меню. Так, 60% рациона кота должны составлять мясо и мышечные органы (сердце, рубец, язык и т.д.). От 20% до 40% – высокостные ингредиенты, к примеру, куриные головы, ребра и тушки бройлеров. Еще по 10% - почки, селезенка, печень, вымя и рыба или морепродукты. При этом все должно быть свежим и заранее промороженным.

У собак еще больше предпочтений: на 70% это мышечное мясо, на 10% - сырые кости, 7% - овощи, по 5% - печень и другие органы, 2% семена и орехи и 1% фрукты.

Миф №9

Красивый – значит здоровый

- К сожалению, часто бывает, что животных привозят к ветеринарам, когда никакое лечение уже не способно помочь. Трагического исхода можно было избежать, не пренебрегай человек профилактикой. Раз в год необходимо сдавать общий анализ крови, мочи и кала. Даже если внешне никаких причин для обследования нет и выглядит животное здоровым, красивым и ухоженным. Некоторые болезни долгие годы могут не давать о себе знать - диабет, патологии сердца и мочеполовой системы, рак и другие. При этом выявить ни один из них по внешнему виду невозможно.

Миф №10

Все дело в породе

- «Породистые кошки не умеют любить хозяев», «все бойцовские собаки агрессивные», а «миниатюрные – глупые», - слышали об этом? Это стереотипы и домыслы. Люди готовы платить немалые деньги за те или иные качества, из-за чего разводчики идут на различные уловки, словно маркетологи, обещая гипоаллергенную шерсть, покладистый характер или долголетие. Но животное не продукт, созданный на заводе. Его поведение зависит от опыта, воспитания и социализации. Нужно понимать, что порода говорит лишь о потенциале, который можно развивать и не является стопроцентной гарантией.

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