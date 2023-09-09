"Нашли нашей Ладе жениха": питомник К-9 отправит цирковую львицу, спасенную от усыпления, в Донецк

Дикая кошка с рождения болела тяжелым недугом. Фото: питомник К-9.

- Я все еще помню, как цирковая львица Лада попала в нашу дружную семью. Хоть это и было больше пяти лет назад, - рассказывает директор питомника К-9 Вячеслав Славин. – В один из летних вечеров мой телефон стал «разрывать» звонками неизвестный номер. Я поднял трубку, на обратной стороне провода были зооволонтеры, которые просили спасти годовалую львицу в Братске. Как оказалось, ее собирались усыпить.

«У вас есть время до утра, поторопитесь!», - услышал Вячеслав перед тем, как анонимы положили трубку.

В голове Вячеслава пронесся ворох вопросов: какая львица? Кто ее хочет усыпить, и, самое главное, почему? Может, розыгрыш? Но через минуту сибиряк убедился, что хищница и правда в опасности.

Около восьми лет назад в труппе московского цирка на свет появилась дикая кошка. Фото: питомник К-9.

- Этим же вечером снарядил свой пикап, погрузил в него клетку для животных и рванул с коллегами в Братск, спасать львицу, - говорит Вячеслав Славин. - Ранним утром уже были там. Труппа была только рада, узнав, что хотим забрать дикую кошку. Им совершенно не хотелось ее усыплять. Так Лада попала к нам. Но, к сожалению, мне и жителям Иркутска, которым так полюбилась львица, придется расстаться с дикой кошкой. Скоро ее ждет переезд к сородичу в Донецк. Там в зоопарке живет одинокий лев. Жизнь у нашей кошки поистине необычна…

"Родилась неизлечимо больной"

История львицы по кличке Лада вряд ли кого оставит равнодушным. Около восьми лет назад в труппе московского цирка на свет появилась дикая кошка. Артисты назвали ее Лада. У малышки был веселый и игривый нрав, а еще и дрессировке она поддавалась на ура.

- Лада могла бы стать звездой цирка, да только вот не сложилось. Дикая кошка с рождения болела тяжелым недугом, - говорит директор К-9. - Даже специалисты разводили руками, мол, проблемы в лимфоузлах и сделать ничего нельзя.

История львицы по кличке Лада вряд ли кого оставит равнодушным. Фото: питомник К-9.

Так, дикая кошка целый год гастролировала по России с циркачами. Все было в порядке. Умелые артисты ставили ей уколы. Казалось бы, о судьбе львицы беспокоится не стоит. Но однажды ветеринары выписали Ладе неправильный рецепт. Доза препарата была увеличена. У нее начались проблемы с глазом.

Ошибка, ценную в жизнь

Дикая кошка с рождения болела тяжелым недугом. Фото: питомник К-9.

- Большое белое пятно частично затянуло глаз Лады. Бельмо и не иначе! А как принято среди циркачей, слепой зверь – обуза. Дрессировщики решили усыпить, - вспоминая говорит Вячеслав. - Цирк из Братска должен был поехать дальше, в Железногорск-Илимский, утром 1 августа. Времени оставалось в обрез. Но мы успели.

Вячеслав поселил Ладу в карантинное помещение для животных у себя в питомнике. Там ее обследовали ветеринары. Состояние у львицы было отличное. Судя по внешнему виду, с ней хорошо обращались в цирке. Да и бельмо, на самом деле, было не такое большое. Кстати, сейчас оно никак не мешает Ладе жить.

Большое белое пятно частично затянуло глаз Лады. Фото: питомник К-9.

- Сначала была очень недоверчивая. Да и мы не особо знали, как найти подход к львице, ведь это первое подобное животное. Но парочка сочных кусков мяса сделали свое дело, - с улыбкой говорит Вячеслав Славин. - Так, мы подружились с Ладой. Спустя время разрешила себя погладить, а через месяц даже выгулять на поводке по территории питомника. Правда, с остальными животными так и не нашла контакт. Зато для меня это просто котенок, а не дикий зверь.

"Пришла пора расстаться"

Но Ладе скучно жить одной. Со временем директор питомника перестал выгуливать львицу, ведь дикая кошка стала сильнее мужчины. Жизнь в клетке для Лады мучение, так как животное парное. Ей нужны сородичи. Тогда Вячеслав нашел льва в Донецке.

Вячеслав нашел льва в Донецке для Лады. Скоро она покинет Иркутск. Фото: питомник К-9.

- Конечно, мне жалко расставаться с любимицей, - с грустью в голосе говорит Вячеслав. - Но я сделаю все, чтобы жизнь Лады была лучше. Климат в Донецке комфортнее, чем в Иркутске, да и со львом веселее будет. Уже приготовили специальную клетку для транспортировки. В конце сентября ее самолетом доставят до Ростова, а затем на машине до пункта назначения. Надеюсь, она меня не забудет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Из-за разлуки отказывался есть и играть»: Необычная история леопарда Мао, которого вырастили собаки (подробнее)