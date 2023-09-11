Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 сентября говорит сюрпризы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутск после дождливых выходных вернется солнечная погода. Так, в понедельник, 11 сентября, метеорологи обещают переменную облачность, утренний туман и отсутствие осадков. В течение дня ожидается северо-восточный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. В утренние часы до +3 (в пригороде возможны даже заморозки), а днем специалисты Иркутского Гидрометцентра прогнозируют повышение температуры до +16…+18 градусов. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 сентября

Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 сентября

За семь дней наступившей недели небесная канцелярия поразит сибиряков разнообразием. Жителям областного центра грозит и утренний холод, и дождь, и до +19 градусов днем. Итак, как уже писали выше, понедельник пройдет без осадков. Таким же будет и вторник. В ночь на второй будний день будет всего +4. Ветер 12 сентября подует с юга со скоростью 2 м/с. Гидрометцентр России сообщает о +18 днем, а также о небольшой облачности.

- Ночью в среду температура воздуха составит 5 градусов выше нуля, - добавляют в Гидрометцентре России. – Ветер ожидается северо-западный 2 м/с, облачно и без осадков, а воздух прогреется до +19.

Ночью 14 сентября в городе на Ангаре начнется дождь, столбики уличных термометров покажут +9.

- Вероятность дождя 83%, - уточняют синоптики. - Выпадет до 17.1 миллиметров осадков.

При таком прогнозе город накроет очередной ливень. Но будет это в ночные часы, хотя днем в четверг дождь продолжится. С небес выльется еще 6.9 миллиметров воды. При этом еще задует северо-западный ветер 4 м/с, а температура за окном будет не выше +13. Но не спешите расстраиваться. Это будет самый холодный день, гласит погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 сентября. К выходным в столице Приангарья начнется небольшое потепление. В ночь на пятницу уже +7, а днем +17. При этом из-за облаков периодически станет проглядывать солнце. 15-ый день осени пройдет без осадков.

Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 сентября: радуемся выходным

В выходные 16-17 сентября можно смело планировать выезды на природу, прогулки на свежем воздухе. Потепление, нагрянувшее в пятницу, сохранится и в субботу, и в воскресенье.

- В субботу в Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер восточный 1 м/с, - гласит сообщение Гидрометцентра России. – Температура воздуха прогнозируется до +18 градусов.

В воскресенье иркутян также ждет отличный день. По данным портала Гисметео, 17 числа в региональном центре +19, малооблачно и без осадков. Такова погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 сентября.

Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 сентября: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 сентября. Данные Гидрометцентра России

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