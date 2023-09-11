Опубликованы итоги выборов в Законодательное собрание Иркутской области 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны итоги выборов в Законодательное собрание Иркутской области 2023. Семь партий соперничали друг с другом за голоса иркутян с 8 по 10 сентября. Расскажем, кто набрал наибольшее количество голосов.

Итоги выборов в Законодательное собрание Иркутской области 2023

«Единая Россия» стала лидером на выборах. Свой голос в пользу этой партии отдали 242 261 человек. Это 54,60 %. Данные результатов опубликованы на сайте ЦИК России.

Лидером выборов стала партия «Единая Россия». Фото: ЦИК России

Второе место по количеству голосов, заняла партия «КПРФ». 68 644 человека отдали свой голос за нее. «ЛДПР» оказалась на третьем месте. Ее выбрали 42 694 избирателя

Кроме того, партия «Новые люди» получила 32 587 голосов. На шестом месте стоит «РПСС» с 5 901 голосом. Неудачные итоги выборов в Законодательное собрание Иркутской области 2023 стали для партии «Гражданская платформа». Она набрала всего 4 357 голосов.