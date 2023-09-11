В Иркутск 11 сентября прилетел стилист и шоумен Сергей Зверев Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутск 11 сентября на открытие студии красоты прилетел шоумен и стилист Сергей Зверев. Об этом шоумен сообщил в своих социальных сетях.

-Находимся в зале ожидания аэропорта Шереметьево, все никак не можем вылететь, - делился стилист в своих социальных сетях.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Иркутска, самолет, вылетевший из Шереметьево в Иркутск, приземлился в 12.10. На данный момент нет никаких подробностей о том, надолго ли звезда приехала в регион.

Ранее сообщалось, что 60-летняя звезда из Иркутской области Сергей Зверев признается, что устал от публичного скандала со Зверевым-младшим. В этот раз приемный сын обвинил стилиста в том, что тот ему не помогает. Зверев-старший в свою очередь уверяет, что сын сам виноват в своих финансовых проблемах, не пытаясь их решать.