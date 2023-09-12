Кредит доверия: жители Приангарья сделали свой выбор

Три дня в Иркутской области проходили выборы депутатов в Законодательное собрание. Каждый из избирателей отмечал конкретного кандидата, который будет представлять интересы территории в областном парламенте, и политическую партию, чьих представителей хотел бы там видеть. 13 сентября пройдет заседание Избирательной комиссии Иркутской области, на котором подведут официальные итоги выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва. Первые эмоции от полученных результатов прошли и можно сделать выводы. Прежде всего о том, как прошел этот процесс в Приангарье, и о том, каким видят свое ближайшее будущее жители региона.

Прежде всего стоит отметить слаженность процесса. Четкое соблюдение законов, полная прозрачность и активное общественное наблюдение принесли свои плоды: выборы прошли честно. И в результате в Заксобрании будут представлены сразу пять политических партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия – За правду»), а значит процесс принятия законов будет максимально демократичным. Это ощущалось и в процессе подготовки и агитации: каждое из политических движений старалось привлечь на свою сторону избирателей без каких-либо помех, руководствуясь лишь собственными взглядами и возможностями

Еще одна особенность прошедшего голосования - отсутствие протестных настроений. Люди увидели, как работает команда губернатора Игоря Кобзева и поддержали ту стратегию, которой он придерживается: стабильная работа без ненужных внутренних конфликтов и интриг.

По мнению экспертов, такая смена электорального настроения говорит о завершении в регионе «эпохи Левченко». Похоже, что партия, строившая свою политику именно на протесте, сегодня уже не имеет достаточной поддержки среди людей. Об этом же говорит и результат “Единой России” в Иркутске, традиционно самом протестном городе области. Именно здесь когда-то КПРФ имело мощную поддержку, а сегодня кандидаты от “ЕР” получили пять мандатов из пяти возможных, плюс еще один будет работать в Заксобрании по партийному списку.

Безусловно, такой высокий кредит доверия от избирателей должен стать мощным стимулом для “Команды Приангарья” на еще более эффективную работу во благо региона.

Еще один из важных результатов прошедшего голосования - перспектива появления в Иркутской области экспертного клуба с федеральным участием. Обсуждения текущей ситуации проходили и в дни голосования - участие в них принимал опытный политолог, депутат Госдумы РФ Сергей Марков. Такая площадка может стать эффективным инструментом интеллектуальной поддержки программы действий, реализуемой Игорем Кобзевым и его командой.

- Мы с Сергеем Марковым переговоры уже провели, я приеду в Москву, - прокомментировал Игорь Кобзев. - Если интересно создавать клуб политологов, в том числе региональный, мы готовы. Такой формат нашего взаимодействия мы можем продолжить.

Как отметил Сергей Марков, главная особенность экспертного клуба - свобода слова, поскольку в нем собираются спикеры независимые от действующей в регионе власти и могут свободно высказывать свои суждения.

- При создании регионального экспертного клуба необходимо исходить из интересов региона: общественная палата, университетские люди, экспертные сообщества и власти – что им интересно, то и нужно рассматривать, - отметил Сергей Марков. - Мое видение экспертного клуба: в первую очередь, должна быть возможность обсуждения местной повестки с учетом федерального и мирового опыта; также обсуждение федеральной повестки местными экспертами. Еще одно направление – это обсуждение глобальных вопросов. Вы в экологии одни из мировых лидеров, многие хотели бы услышать ваш голос с Байкала. Это было бы интересно миру и региону. Регион больше цитировался бы в крупных мировых изданиях. Нужно найти формат, чтобы голос был услышан. В мире это было бы очень привлекательно. Одним из экономических драйверов в Иркутской области мог бы быть именно международный туризм. Чем больше это звучит, чем лучше люди знают, что их тут не съедят медведи на улицах, что здесь вся современная инфраструктура обеспечена, - тем лучше.