Ядовитая змея заползла на территорию школы в Иркутской области. Фото: Питомник собак К9

Ядовитую змею обнаружили на территории школы в Иркутске. Учителя сразу же позвонили специалистам по отлову, пока рептилия не успела никому причинить вред. Об этом сообщили сотрудники питомника собак К9.

- Учителя позвонили нам, наш специалист выехал на место и отловил змею. Это оказался щитомордник. Его выпустили в природные условия подальше от человеческого жилья, - рассказывают в питомнике.

В Иркутской области только за июль ядовитые змеи укусили семь детей. Это рекорд, ведь обычно такое количество поступает в больницу с укусами за целое лето. При этом, все пострадавшие находились в разных районах региона, значит нет конкретных «змеиных» мест. Рептилии обитают везде.

Однако, стоит помнить, что змея будет нападать только в случае опасности. Среди укушенных в июле детей, многие наступали на змею случайно, не заметив ее под ногами. А кто-то пытался поймать ядовитое существо, ошибочно думая, что оно безопасное.

После укуса ядовитой змеи может появиться отек, сильная боль, сонливость и слабость. Кроме того, головокружение, головная боль, тошнота и обмороки.

Отличить ядовитую змею от неядовитой очень просто. Всего в Иркутской области обитают четыре вида змей: полоз, гадюка, уж и щитомордник. Среди них, яд есть только у гадюки и щитомордника.

Гадюку можно опознать по зигзагообразной полосе по всему телу. Обычно она серая или полностью черная. У щитомордника голова слегка приплюснутая, а сверху покрыта крупными щитками.

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