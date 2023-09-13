Какие кинотеатры покажут фильм «Барби» 2023 в Иркутске Фото: Евгения ГУСЕВА

Одним из мировых хитов 2023 года стал американский фильм «Барби». Известные актеры Райан Гослинг и Марго Робби в главных ролях, легендарная кукла, обилие розового цвета и все тренды соцсетей, знаменитая фраза «Hi, Barbie» - все это вызвало ажиотаж. В мировом прокате картина появилась еще в июле. Рассказываем, выйдет ли фильм «Барби» 2023 в кинотеатрах Иркутска.

Фильм «Барби» 2023 в Иркутске: когда выйдет в кинотеатрах, где посмотреть

13 и 14 сентября фильм показывают в кинотеатре Newcinema в МТЦ «Новый». Цена билетов от 450 рублей, но приобрести их можно только в приложении кинотеатра на IOS и Android.

Самые недорогие цены на билеты в двух кинотеатрах города – «Баргузин» и «Киномолл». Всего от 300 рублей. Премьеру покажут ближе к концу недели – 14 и 15 сентября.

Целых семь дней фильм будет идти в «Киномаксе» в ТРЦ "СильверМолл": с 14 по 20 сентября. Билеты тоже можно приобрести по низкой цене – от 300 рублей, продаются исключительно онлайн.

На сайтах кинотеатров «Дон Отелло», «КиноJam» и «Дом кино» сведений о показах пока нет.

Фильм «Барби» 2023 в Иркутске показывают в рамках киноклубов. Подробности лучше уточнять на сайтах или по телефонам кинотеатров.

Ранее сообщалось, какие кинотеатры покажут фильм «Оппенгеймер» 2023 в Иркутске.