Какие кинотеатры покажут фильм «Оппенгеймер» 2023 в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

Биографический фильм с элементами триллера, который рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере (в исполнении Роберта Дауни-Младшего), как и "Барби", наделал шуму в прокате. Выяснили, выйдет ли фильм «Оппенгеймер» 2023 в Иркутске.

Фильм «Оппенгеймер» 2023 в Иркутске: когда выйдет в кинотеатрах, где посмотреть

С 13-20 сентября состоятся показы в Newcinema В МТЦ "Новый". Цена билетов от 450 рублей, но приобрести их можно только в приложении кинотеатра на IOS и Android.

14 и 15 сентября представят в «Киноквартале», цена билетов от 300 рублей.

В двух из трех кинотеатрах сети «Гудвин Синема» показ тоже запланирован. Так, в «Баргузине» 14 и 15 сентября, в «Киномолле» с 14 по 16 соответственно. Цена билетов от 300 рублей.

На сайтах кинотеатров «Киномакс», «КиноJam» и «Дом кино» сведений о показах фильма «Оппенгеймер» 2023 в Иркутске пока нет.

Отметим, мероприятия проходят в рамках киноклубов. Подробности уточняйте на сайтах или по телефонам кинотеатров. Мы будем следить за обновлением афиш кинотеатров Иркутска.

Ранее сообщалось, где в Иркутске будут показывать фильм "Барби".