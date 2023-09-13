«Комсомольская правда» запускает конкурс среди медицинских организаций Иркутской области. Фото: Архив "КП"

«Подскажите хорошего специалиста!», «вот тебе телефон врача - он точно поможет», «тебе обязательно нужно показаться именно этому доктору, он просто чудеса творит!» - информация о хороших врачах и клиниках поистине передается из уст в уста. Их советуют знакомым и родственникам, их контакты держат поблизости, к ним едут из других городов, районов и даже регионов. Еще бы, ведь наше здоровье - бесценный дар и доверить его хочется самым лучшим специалистам.

«Комсомольская правда» объявляет о старте мультимедийного проекта «Клиника года - 2023». Это конкурс среди лучших медицинских учреждений региона, лидеры которого будут определяться народным голосованием. Проходить оно будет в два этапа. На первом подписчики официальных групп «КП» - Иркутск» в социальных сетях - «Одноклассники», «ВКонтакте», «Телеграм» - будут называть те центры и клиники, которые считают достойными номинировать в проект «Клиника года». Посчитав, какие медицинские организации упоминаются в качестве эталонных чаще, мы выявим лидеров. Этот этап начнется уже 19 сентября. Кроме того, иркутяне смогут выдвинуть кандидатов на голосование путем сообщений на специальный номер в мессенджере WhatsApp - 8-964-118-20-21. Участвуйте!

По итогам первого этапа пройдет круглый стол, посвященный актуальным вопросам здравоохранения в нашем регионе. Участие в нем примут победители первого этапа конкурса, представители министерства здравоохранения и известные врачи Приангарья.

А с октября по декабрь посетители сайта «КП» - Иркутск» и подписчики в группах «КП» - Иркутск» в социальных сетях будут голосовать за номинантов, прошедших первый этап конкурса. О каждом участнике мы расскажем подробно, чтобы можно было сделать объективный выбор. По итогам голосования все лидеры получат свою номинацию в рамках проекта «Клиника года - 2023». А профессиональный в сфере здравоохранения экспертный совет определит победителя и присвоит ему специальную номинацию. Также пройдут конкурсы «Врач года» и «Быть здоровым здорово!» - в последнем, кстати, смогут участвовать все приверженцы здорового образа жизни.

В конце года мы подведем итоги и обязательно наградим победителей. Выбирайте лучшую клинику года вместе с нами! Положение о конкурсе можно прочитать здесь.