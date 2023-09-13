Хватал за волосы, брал за ногу и скидывал с дивана: многодетный отец издевался над 12-летним сыном в Бурятии

В Бурятии осудили мужчину за истязание 12-летнего сына Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Папа, не бей!

Страшно представить, что пережил маленький Вова (имя изменено - Ред.) из Бурятии за эти годы. Родной отец, накатив алкоголя, жестоко измывался над ним. Бил, материл, хватал за волосы... Мог взять за ногу и сбросить с дивана. Каких только издевательств не придумывал для ребенка. На это смотрели еще двое младших детей. Их родитель-тиран не трогал.

Мужчина развелся с женой. Трое детей остались жить с ней. Однако бывший супруг не давал женщине покоя. Очередной раз, видимо, заявился в гости - дело происходило в селе, в частном доме - и избил ее и старшего сына. Сибирячка не выдержала издевательств и пошла в полицию.

Началось разбирательство. Вскрылись и предыдущие факты насилия в семье. Кошмар для женщины и детей закончился. 42-летнему тирану пришлось ответить перед законом. В СУ СКР по Бурятии рассказали, что его признали виновным в истязании несовершеннолетнего, находящегося в материальной зависимости от него, и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбываем в колонии общего режима, - отметили в СК.

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