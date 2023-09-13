«Хорошо, что не на голову»: бетонный козырек подъезда рухнул на землю в Иркутске

Фото: предоставлено Юлией Сальниковой.

«Только вчера ко мне подходил житель соседнего подъезда и шутил, мол, скоро этот старый козырек нам на голову упадет. Будто чувствовал», - рассказывает корреспонденту КП-Иркутск Юлия Сальникова. Сибирячка вместе с сестрой арендует помещение на первом этаже дома по улице Розы Люксембург 295А. Здесь у девушек бизнес – студия красоты.

«Это произошло днем. В салоне был один мастер, которая услышала с улицы грохот. Вышла, а у нас лестницу повело – сбоку лежит козырек. Сразу же отправила нам фото и видео».

К счастью, в момент обрушения рядом никого не было. Пострадавших нет.

«Насколько я знаю, жильцы не раз на жаловались на его состояние», - продолжает рассказывать иркутянка. – «Да и в целом пятиэтажка не в лучшем состоянии».

В открытых источниках указано, что дом был введен в эксплуатацию в 1984 году.

Корреспондент «Комсомольской правды»-Иркутск» обратился за комментарием в пресс-службу администрации города, где пообещали в ближайшее время рассказать более подробно о случившемся и принимаемых мерах.

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