Жителей Иркутска напугала ядовитая змея в центре города: откуда в жилом дворе появилась опасная рептилия

Несмотря на небольшие размеры щитомордника, его укус запросто может отправить взрослого человека на больничную койку. Фото: питомник К-9.

Увидеть змею в Иркутском районе - не редкость. Гады не только составляют соседство жителям дач и усадеб, но и любят наведываться к ним «в гости». Однако, как оказалось, наткнуться на опасную рептилию можно даже практически в центре города. Так, накануне, 12 сентября, помощь специалистов понадобилась жителям дома по улице Трилиссера.

- Мне позвонил один из жильцов и сообщил, что у них во дворе ползает змея, - поделился с корреспондентом КП-Иркутск представитель управляющей компании Юрий. – То, что это ядовитый щитомордник, поняли, отыскав информацию в интернете. Опасной ситуация была еще и потому, что он быстро перемещался, а на детской площадке в это время играли дети. К тому же, в этом дворе находится центр продленного дня для школьников. По единому номеру 112 мне сообщили, что в Иркутске нет узких специалистов, которые занимаются отловом змей и посоветовали вызвать кинолога. В это время местные жители вызвали полицию.

Прибывшие по адресу инспекторы ППС следили за тем, чтобы чешуйчатая не скрылась из виду и уж тем более не напала на прохожих. По словам очевидцев, змея несколько раз попыталась укусить своих обидчиков. Сотрудники питомника К-9 поместили ползучего гада в мешок и вывезли подальше от домов, выпустив на свободу.

- С начала годы мы трижды выезжали на подобные вызовы, но все они поступали, либо с окраины города, либо из его окрестностей, - отметил руководитель питомника К-9 Вячеслав Славин.

Откуда в местности, окруженной оживленными дорогами и многоэтажками, могла взяться змея? Этот вопрос не на шутку взволновал иркутян.

- Судя по фотографиям пойманного щитомордника, это взрослая особь. Примерный возраст – 5 лет. Выживать все эти годы в черте города он бы точно не смог, - рассуждает методист по экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и знаток в вопросах герпетологии Святослав Пантюхов. - Мигрируют змеи чаще всего при стихийных бедствиях: паводках и пожарах. Но не больше, чем на несколько сотен метров. Могла ли змея сбежать из террариума? Тоже вряд ли. В качестве домашних питомцев щитомордник не пользуется популярностью – очень пуглив и имеет блёклый окрас. Я придерживаюсь версии, что появление змеи - проделки детей или подростков, которые могли выловить ее на природе и выпустить возле дома ради злой шутки.

При этом угроза для людей действительно существовала! Несмотря на небольшие размеры рептилии, ее укус запросто может отправить взрослого человека на больничную койку.

- Последствия для здоровья напрямую зависят от того, сколько в змее было яда. У голодных особей запасов больше, чем у сытых, - пояснил заведующий отделением острых отравлений медсанчасти ИАПО Алексей Третьяков. - Первые симптомы: у человека падает давление, начинается аллергическая реакция, отекает травмированная конечность, может появиться острая почечная недостаточность. Опаснее, если ужалит в руку или шею. Срок лечения обычно составляет от двух до четырнадцати дней.

По словам врача, в связи с похолоданием встречи людей со змеями вскоре закончатся. Последнего укушенного пациента выписали две недели назад. В среднем за сезон в отделении принимают около 15 пострадавших. В 2023 году зафиксировано примерно такое же количество случаев.

- А смертельных укусов в Приангарье за все 30 лет, что работаю, не припомню, - успокаивает Алексей Третьяков.

КОНКРЕТНО

Что делать, если увидел змею

1. Главное - не вступать с рептилией в контакт. Она может цапнуть за руку, если попытаетесь схватить, или за лодыжку, если будете стоять рядом. Лучше просто отойти и дать ей уползти.

2. В местах, где обитают змеи, не стоит гулять босиком – лучше надеть резиновую обувь с высокой голяшкой.

3. Если «бой» неизбежен, аккуратно подцепите змею длинной палкой за середину тела, поместите в бак или банку, закройте. Вывезите поглубже в лес или передайте зоологам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Могут находиться в заброшках и недостроях: в Иркутской области полиция ищет братьев 11 и 13 лет. (подробности)

Переходишь по ссылке и телефон начинает жить «своей жизнью»: названы новые способы мошенничества в Иркутской области. (подробности)