Переходишь по ссылке и телефон начинает жить «своей жизнью»: названы новые способы мошенничества в Иркутской области

С начала этого года жертвами мошенников в регионе стали уже свыше 4000 тысяч человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Креативности мошенников порой можно только позавидовать. Едва не каждый день придумывают что-то новенькое – схему «сравнительно честного способа денег у населения», как говорил Остап Бендер. И ведь насколько правдоподобные методы! Поэтому только за этот год жертв в регионе уже свыше 4000 тысяч, которые в общей сложности отдали аферистам больше миллиарда рублей. КП-Иркутск узнала о новых способах мошенничеств.

«Проголосуй за крестницу»

«Привет! Проголосуй, пожалуйста, за мою крестницу в конкурсе. Совсем немного голосов не хватает до победы…».

Такое сообщение получила жительница Иркутской области в одном из мессенджеров от коллеги. Ниже под текстом была прикреплена ссылка на незнакомый сайт.

«Почему бы и не помочь ребенку?», - подумала женщина, и, не заметив ничего подозрительного, решила откликнуться на просьбу знакомой.

Не успела сибирячка перейти на сайт, как тут же… потеряла доступ к собственной учетной записи мессенджера, где пришло сообщение.

Сообщения с просьбой проголосовать за родственницу присылают мошенники. Фото: из личного архива Виктории Кудаевой

- Зато доступ к личному аккаунту в мессенджере получают мошенники, - рассказали в ГУ МВД Иркутской области. – А дальше с него рассылают сообщения контактам жертвы с просьбами перевести деньги на незнакомые счета под различными предлогами. Раньше такой способ был популярен в социальных сетях.

Однако, как рассказали в ведомстве, есть и более сложные схемы. После того, как жертва переходит на сайт по такой ссылке, ее телефон будто начинает жить «своей жизнью». С помощью того же дистанционного доступа, мошенники получают возможность взломать другие аккаунты пользователя, привязанные к его мобильному телефону, в том числе системы онлайн-банков и «Госуслуги».

- Чтобы обезопасить себя от подобных действий, рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию (метод идентификации пользователя для входа в сервис, при котором нужно двумя разными способами подтвердить, что именно он хозяин аккаунта. Включается в настройках сервиса – прим. Редакции) для защиты своей учетной записи мессенджера и других онлайн-сервисов. Также старайтесь перепроверять информацию о предлагаемом для голосования конкурсе в личном разговоре с тем, от кого поступила просьба. Действительно ли этот человек отправил ссылку? И не находится ли его учетная запись в распоряжении мошенников?

Работа за «лайки»

Еще одно сообщение, на которое часто «ведутся», - новый источник дохода. Незнакомцы отправляют сибирякам предложение о заработке на одном из известных маркетплейсов. Условия работы, скажем, «не пыльные» - необходимо выполнить «задание» - перейти по ссылкам на товары и… поставить на них «лайки».

- Нам нужно увеличить популярность наших товаров, поэтому мы набираем пользователей, которые будут переходить по ссылкам на товары и ставить на них лайки, - заверяет будущий работодатель в сообщении.

За один лайк обещают 40-60 рублей. Работник должен предоставить менеджерам скриншоты выполненного задания. Многие решают попробовать, мол, чем рискую -то? Жертва выполняет первое задание и получает на карту обещанные деньги. А дальше условия сотрудничества меняются. Работодатель предлагает выполнить пять заданий, четыре из которых также заключаются в лайках и отправке скриншотов, а последний предусматривает «выкупы».

- Мошенники предоставляют несколько ссылок на товары по разным ценам. Товар предстоит купить, заплатив собственные деньги. После этого деньги якобы вернутся с 20% надбавкой, которая должна стать вознаграждением за проделанную работу, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.

Чтобы укрепить веру в то, что человек действительно получит свои деньги обратно, да еще и с кэшбэком, его включают в чат, в котором находятся такие же «сотрудники». Администраторы группы публикуют скриншоты о переводе денег работникам. Однако те, кто столкнулись с таким способом обмана, позже отмечают, что аккаунты «коллег по цеху» больше напоминают ботов, чем настоящих людей. Стоит ли говорить о том, что после того, как жертва обмана «выкупает» товар, никто никакие деньги ему не возвращает?

«Финансовые аналитики из Лондона»

Получив предложение о быстром легком способе получения сверхприбыли от инвестирования, многие даже не задумываются о том, что могут попасться на удочку мошенников. Один из последних громких случаев произошел с жительницей Братска.

41-летняя женщина получила электронное письмо, в котором ей рассказали о возможности заработать на инвестициях. Она перешла по ссылке и оставила заявку на участие. Чуть позже с ней связались якобы финансовые аналитики «Лондонской инвестиционной компании» и предложили помощь.

«Заработок на инвестициях – популярная у мошенников схема обмана. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Сибирячке создали личный кабинет и счет в англоязычном приложении. На протяжении двух недель она переводила на него два миллиона рублей. Причем половина этой суммы была из личных сбережений и займов у друзей, а другая часть взята в кредит.

- К сожалению, банк заблокирован один из переводов, заметив подозрительную активность, - вдруг неожиданное сообщили женщине «финансовые аналитики из Лондона».

Какое-то время женщина еще вела переписку с «помощниками», но через время они перестали выходить на связь. Сибирячка до сих пор видит тысячи долларов на своем счету в приложении, но вывести их не может.

- Заработок на инвестициях – популярная у мошенников схема обмана. При этом преступники, не имеющие ничего общего с реальной торговлей на бирже, выдают себя за различных инвестиционных менеджеров, помощников, трейдеров. Рекомендуем скептически относиться к предложениям быстрого заработка, - предупредили в ГУ МВД Иркутской области.

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