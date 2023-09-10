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10 сентября 2023 2:01

«Полон сил и радости»: герой России Балдан Цыдыпов, спасший 150 бойцов на СВО, начал ходить после тяжелого ранения

Герой России Балдан Цыдыпов из Забайкалья осваивает протез
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Балдан Цыдыпов, спасший 150 бойцов на СВО, начал ходить после тяжелого ранения. Фото: личный архив героя публикации

Балдан Цыдыпов, спасший 150 бойцов на СВО, начал ходить после тяжелого ранения. Фото: личный архив героя публикации

Герой России из Забайкалья Балдан Цыдыпов, который спас 150 сослуживцев в зоне СВО, начал делать первые шаги на протезе после тяжелых ранений. Об этом корреспонденту КП-Иркутск рассказал отец Балдана, Баир Цыдыпов.

- Это действительно так. Балдан осваивает протез, постоянно тренируется ходить с его помощью, - рассказывает Баир Цыдыпов. – Настроение у сына заметно улучшилось, чувствует себя хорошо. Полон сил и радости!

Вряд ли найдутся те, кто не слышал о самоотверженном подвиге молодого парня из небольшого поселка Агинское в Забайкальском крае: 24-летний лейтенант Балдан Цыдыпов в ходе спецоперации на Украине спас от смерти 150 бойцов, вступив в одиночный бой с противником.

Попали в засаду

Военнослужащий принимал участие в СВО с самого ее начала, командовал мотострелковым взводом. В апреле 2022 года его батальон попал в засаду: силы ВСУ обстреливали российских бойцов из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевая машина Балдана одной из первых попала под удар, а сам забайкалец получил тяжелую контузию. Батальон был обречен погибнуть под перекрестным огнем, если бы не действия смелого парня. Он мужественно в одиночку принял бой на себя.

Цыдыпов приказал отвести танковую колонну на безопасное расстояние, а сам остался прикрывать отход товарищей. Сибиряк развернул свою подбитую БМП и отвлекал огонь противника на себя, тем самым помогая вывести из-под удара 150 своих сослуживцев. Бой продолжался около двух часов. Когда пришла подмога, Балдан был уже без сознания от множества ранений и ожогов.

- Сыну пришлось пережить около двадцати операций. Врачи ампутировали ему часть стопы, - рассказывал корреспонденту КП-Иркутск Баир Цыдыпов.

Несколько месяцев Балдан проходил лечение в стенах госпиталя Санкт-Петербурга.

Продолжает учиться на магистратуре

Смелый подвиг сибиряка не остался безызвестным. Балдана Цыдыпова наградили орденом Мужества, а также присвоили звание Героя России. Молодой человек стал почетным гражданином Агинского района, а также вошел в состав наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». А совсем недавно в селе Урда-Ага открыли доску, увековечивающую подвиг Балдана – она расположена на фасаде средней школы.

Кроме того, подвиг молодого забайкальца внесен в учебник истории, по которому с осени этого года начали обучаться старшеклассники.

Учится и сам Балдан. Еще в 2022 году, еще проходя лечение в госпитале, он поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России. По мнению Баира Цыдыпова, это позволило бы его сыну не замкнуться в себе из-за пережитых событий.

- С сентября сын продолжает обучение в магистратуре. Учеба дается успешно, у него хорошие оценки, - подытожил нашу беседу Баир Цыдыпов.

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