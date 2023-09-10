«Полон сил и радости»: герой России Балдан Цыдыпов, спасший 150 бойцов на СВО, начал ходить после тяжелого ранения

Балдан Цыдыпов, спасший 150 бойцов на СВО, начал ходить после тяжелого ранения. Фото: личный архив героя публикации

Герой России из Забайкалья Балдан Цыдыпов, который спас 150 сослуживцев в зоне СВО, начал делать первые шаги на протезе после тяжелых ранений. Об этом корреспонденту КП-Иркутск рассказал отец Балдана, Баир Цыдыпов.

- Это действительно так. Балдан осваивает протез, постоянно тренируется ходить с его помощью, - рассказывает Баир Цыдыпов. – Настроение у сына заметно улучшилось, чувствует себя хорошо. Полон сил и радости!

Вряд ли найдутся те, кто не слышал о самоотверженном подвиге молодого парня из небольшого поселка Агинское в Забайкальском крае: 24-летний лейтенант Балдан Цыдыпов в ходе спецоперации на Украине спас от смерти 150 бойцов, вступив в одиночный бой с противником.

Попали в засаду

Военнослужащий принимал участие в СВО с самого ее начала, командовал мотострелковым взводом. В апреле 2022 года его батальон попал в засаду: силы ВСУ обстреливали российских бойцов из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевая машина Балдана одной из первых попала под удар, а сам забайкалец получил тяжелую контузию. Батальон был обречен погибнуть под перекрестным огнем, если бы не действия смелого парня. Он мужественно в одиночку принял бой на себя.

Цыдыпов приказал отвести танковую колонну на безопасное расстояние, а сам остался прикрывать отход товарищей. Сибиряк развернул свою подбитую БМП и отвлекал огонь противника на себя, тем самым помогая вывести из-под удара 150 своих сослуживцев. Бой продолжался около двух часов. Когда пришла подмога, Балдан был уже без сознания от множества ранений и ожогов.

- Сыну пришлось пережить около двадцати операций. Врачи ампутировали ему часть стопы, - рассказывал корреспонденту КП-Иркутск Баир Цыдыпов.

Несколько месяцев Балдан проходил лечение в стенах госпиталя Санкт-Петербурга.

Продолжает учиться на магистратуре

Смелый подвиг сибиряка не остался безызвестным. Балдана Цыдыпова наградили орденом Мужества, а также присвоили звание Героя России. Молодой человек стал почетным гражданином Агинского района, а также вошел в состав наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». А совсем недавно в селе Урда-Ага открыли доску, увековечивающую подвиг Балдана – она расположена на фасаде средней школы.

Кроме того, подвиг молодого забайкальца внесен в учебник истории, по которому с осени этого года начали обучаться старшеклассники.

Учится и сам Балдан. Еще в 2022 году, еще проходя лечение в госпитале, он поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России. По мнению Баира Цыдыпова, это позволило бы его сыну не замкнуться в себе из-за пережитых событий.

- С сентября сын продолжает обучение в магистратуре. Учеба дается успешно, у него хорошие оценки, - подытожил нашу беседу Баир Цыдыпов.

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