Спас 150 бойцов: про подвиг забайкальца Балдана Цыдыпова расскажут в учебниках истории

Спас 150 бойцов ценой своей жизни: про подвиг забайкальца Балдана Цыдыпова расскажут в учебниках истории. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова
Уже в новом учебном году старшеклассники будут изучать историю по единому учебнику. Его особенность заключается в том, что последняя глава будет посвящена специальной военной операции на Украине.
В учебнике школьники смогут прочесть о предпосылках и событиях СВО, а также о вхождении в состав России новых регионов.
Как рассказала РТК "Забайкалье" учитель истории из Читы Елена Лаврентьева, вся информация доносится предельно доходчиво. Также в учебнике есть и особый раздел - «Россия - страна героев». В нем рассказывается о подвигах отличившихся бойцов и командиров.
Есть в нем и фото бойца из Забайкалья - Героя России, гвардии лейтенанта Балдана Цыдыпова.
23-летний Балдан Цыдыпов принимал участие в СВО с самого ее начала. Весной 2022 года мотострелковый батальон, которым руководил забайкалец, попал под артиллерийский обстрел.
Боевую машину Балдана подбили в числе первых, он даже получил тяжелую контузию. Однако несмотря на это, мужественно принял бой. Он дал приказ отвести танковую колонну на безопасное расстояние, а сам же - прикрывал отход товарищей.
Он смог развернуть подбитую БМП, порядка двух часов ответным огнем уничтожая позиции противника.
Военнослужащий помог вывести из-под удара 150 своих сослуживцев. Когда подошла подмога, лейтенант лежал уже без сознания.
Как рассказывал «КП» - Иркутск отец Балдана, Баир Цыдыпов, его сын получил множество ранений и осколков, пережил десяток операций, включая ампутацию стопы.
Подвиг забайкальца не остался без внимания. Сначала Балдана Цыдыпова наградили орденом Мужества, а чуть позже присвоили звание Героя России.