Спас 150 бойцов: про подвиг забайкальца Балдана Цыдыпова расскажут в учебниках истории

Спас 150 бойцов ценой своей жизни: про подвиг забайкальца Балдана Цыдыпова расскажут в учебниках истории. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

Уже в новом учебном году старшеклассники будут изучать историю по единому учебнику. Его особенность заключается в том, что последняя глава будет посвящена специальной военной операции на Украине.

В учебнике школьники смогут прочесть о предпосылках и событиях СВО, а также о вхождении в состав России новых регионов.

Как рассказала РТК "Забайкалье" учитель истории из Читы Елена Лаврентьева, вся информация доносится предельно доходчиво. Также в учебнике есть и особый раздел - «Россия - страна героев». В нем рассказывается о подвигах отличившихся бойцов и командиров.

Есть в нем и фото бойца из Забайкалья - Героя России, гвардии лейтенанта Балдана Цыдыпова.

23-летний Балдан Цыдыпов принимал участие в СВО с самого ее начала. Весной 2022 года мотострелковый батальон, которым руководил забайкалец, попал под артиллерийский обстрел.

Боевую машину Балдана подбили в числе первых, он даже получил тяжелую контузию. Однако несмотря на это, мужественно принял бой. Он дал приказ отвести танковую колонну на безопасное расстояние, а сам же - прикрывал отход товарищей.

Он смог развернуть подбитую БМП, порядка двух часов ответным огнем уничтожая позиции противника.

Военнослужащий помог вывести из-под удара 150 своих сослуживцев. Когда подошла подмога, лейтенант лежал уже без сознания.

Как рассказывал «КП» - Иркутск отец Балдана, Баир Цыдыпов, его сын получил множество ранений и осколков, пережил десяток операций, включая ампутацию стопы.

Подвиг забайкальца не остался без внимания. Сначала Балдана Цыдыпова наградили орденом Мужества, а чуть позже присвоили звание Героя России.