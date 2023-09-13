«Дети думали, буду в тапочках шаркать, а я в платье и на шпильках»: в 61 год сибирячка похудела на 38 кг и вышла замуж

Раньше женщина стеснялась показывать свою фигуру. Фото: из личного архива героини публикации

Еще несколько лет назад в гардеробе 61-летней Ирины Пановой из Усолья-Сибирского можно было найти лишь бесформенные балахоны 60-размера. Женщина стеснялась фотографироваться, показывать кому-либо свою фигуру, а также страдала от давления и хронической усталости. При росте 159 сантиметров сибирячка весила 94 килограмма. Зато сейчас в ее шкафу сплошь обтягивающие юбки, узкие брючки и элегантные туфли на шпильке. Ирине удалось сбросить 38 килограммов, кардинально измениться и даже… выйти замуж! Своей историей она поделилась с КП-Иркутск.

Не могла застегнуть сапог на ноге

- Вообще у меня никогда не было проблем с лишним весом, - признается Ирина. – В молодости я всегда была худенькой. Проблемы начались после рождения второго ребенка, когда мне исполнилось 26 лет.

На протяжении следующих 25 лет сибирячка испробовала разные методы похудения: голодала раз в неделю, не ела после шести вечера, убирала из рациона мучное и сладкое. Вес то уходил, то возвращался обратно. Способствовала набору лишних килограммов и работа Ирины. Около тридцати лет женщина трудилась кондитером. Сложно следить за фигурой, когда каждый день видишь и пробуешь различные эклеры со сгущенкой, ароматные булочки и сладкие пирожные.

Проблемы с лишним весом у сибирячки появились после вторых родов. Фото: из личного архива героини публикации

- После пятидесяти лет я сменила работу. Мне предложили должность заведующей столовой. И образ жизни стал полностью «сидячим». Постоянно проводила время за компьютером, а до работы и обратно добиралась только на машине, - рассказывает Ирина. - К тому же 11 лет назад я стала вдовой. Боль от потери супруга «заедала»...

В итоге стрелка весов показала 94 килограмма. Привычные диеты и голодовки Ирине уже не помогали.

Привычные диеты и голодовки Ирине уже не помогали. Фото: из личного архива героини публикации

- Я не могла застегнуть сапог на ноге! А когда лежала на диване, то видела, как живот просто свисал вниз. Я начала ненавидеть свое отражение в зеркале и стеснялась фотографироваться. В какой-то момент даже одежда уже вся стала малая. А покупать новую сложно, потому что в магазинах порой не было моего размера. Предлагали одни «балахоны», - признается Ирина. – К тому же появились проблемы со здоровьем. Скакало давление, «вылезли» различные болячки…

Купила маленькое черное платье

Ирина понимала: нужно срочно избавляться от набранных килограммов. Но как? Информации о похудении много, но подойдет именно тебе? Однажды женщина зашла в социальные сети и обнаружила сообщение от незнакомки, которая представилась консультантом по питанию и предложила ей свою помощь.

- Она была из Санкт-Петербурга и, видимо, искала клиентов с помощью такой рассылки, - рассказывает Ирина. – Я даже не читала отзывов о ее работе и не смотрела результаты других женщин. Почему-то просто внутренне доверилась.

Консультант объяснила сибирячке о принципах сбалансированного питания, Ирина записалась на группу поддержки, изменила свои привычки питания.

- Было сложно менять привычки, когда до этого много лет питался неправильно. Например, я постоянно пила чай в перерывах. А где чай, там обязательно конфеты или печенье, - признается Ирина. – Но со временем я научилась есть по режиму, каждые три часа. А за счет рассчитанных норм по КБЖУ (калории, жиры, белки, углеводы - прим. Редакции) и лично для меня составленной программы питания, перестало тянуть на сладости и выпечку.

60-й размер одежды сибирячка заменила на 44-й. Фото: из личного архива героини публикации

Только за первый месяц Ирина сбросила 10 килограммов! Постепенно цифры на весах начали снижаться, ушли объемы, а женщина стала чувствовать себя бодрее и энергичнее. А дальше Ирина поняла, что ей не хватает физической активности.

- Дети с внуками часто любят ездить на горнолыжную базу. Я ездила с ними за компанию, но на лыжи никогда не вставала, - признается Ирина. – Но однажды я поняла, что хочу попробовать! Встала и поехала! Затем в моем доме появились гантели, я часто делаю упражнения с ними. Купила абонемент в бассейн и тренажерный зал. Хожу туда тоже с удовольствием. Стою на спор с внуками в планке. Бабушка всегда выигрывает! (смеется).

Однажды Ирина поняла, что ей не хватает физической активности. Фото: из личного архива героини публикации

Так, 60-й размер одежды сибирячка заменила на 44-й. В ее гардеробе появились элегантные женственные наряды, брючные костюмы и даже, как завещала знаменитая Коко Шанель… маленькое черное платье! Ирина признается, что едва не плакала от счастья, когда приобрела его. Сейчас вес сибирячки составляет 59 килограммов с учетом мышц. И вот уже четыре года женщина держит его под контролем.

- Ноги в сапогах теперь смотрятся как «карандашики», - рассказывает Ирина. - Однажды дети мне сказали, что бабушка должна сидеть дома и шоркать тапочками по полу. А я купила шпильки и теперь помогаю женщинам, которые также хотят сбросить вес. Я стала консультантом по питанию.

Замуж в 61 год

Одно из главных изменений, которое произошло в жизни Ирины после похудения – это то, что сибирячка вновь вышла замуж.

- После смерти супруга, я очень чувствовала себя одинокой, - признается Ирина. – Дети выросли, у них свои семьи, а мне вновь хотелось чувствовать себя любимой…

Со своим избранником Ирина познакомилась все на тех же страницах интернета. Сибирячка начала часто публиковать фотографии, делилась событиями своей жизни. И вот однажды ей написал Вадим. Он младше Ирины на 8 лет. Но разница в возрасте не стала для них проблемой. Мужчина признался, что именно в Ирине увидел спутницу жизни.

В августе этого года на руке сибирячки вновь заблестело обручальное кольцо. Фото: из личного архива героини публикации

В августе этого года на руке сибирячки вновь заблестело обручальное кольцо. Теперь супруги проводят время вместе, ставят общие цели и путешествуют по миру.

- После 60 лет моя жизнь перевернулась на 180 градусов, - признается Ирина. – Я стала чувствовать себя прекрасно. Во мне появилось столько энергии!

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