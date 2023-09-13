«Вам надо сходить в туалет»: что говорил Сергей Зверев на открытии салона красоты в Иркутске

Звезда в шоке приехал ради открытия салона красоты Steffany. Фото: пресс-служба Сергея Зверева.

- В Иркутске задержусь всего на три дня. Даже к маме съездить не успею. Зато она ко мне приедет, - рассказывает корреспонденту КП-Иркутск стилист, шоумен и певец Сергей Зверев. Король гламура снова посетил родную область. Поклонники в недоумении: "Зачастил!" Буквально в июле приезжал отдохнуть от лакшери-жизни, поесть чебуреков и полюбоваться на коров в деревне.

В этот раз звезда в шоке приехал ради открытия салона красоты Steffany. Его пригласила основательница студии Кристина Попова. А второй гостьей стала Королева Планеты-2019 Влада Брем. Кстати, историю, как обычный бухгалтер стала побеждать на конкурсах красоты города, России и мира, КП-Иркутск рассказывала ранее.

Второй гостьей стала Королева Планеты-2019 Влада Брем. Фото: Регина РАХИМОВА

Гостей на мероприятии было столько, что чуть ноги друг другу не отдавили: рвались к импровизированной сцене, где вот-вот должен появиться Сергей Зверев. Но шоумен позволил себе немного задержаться. Вошел эффектно: в черном костюме в стразах и стильной черной шляпе. А с ним - двое охранников и менеджер. В программе была приветственная речь, перерезание ленточки в салоне, фотосессия, автограф-сессия и экскурсия по студии. Но все пошло не по плану…

Гостей на мероприятии было столько, что чуть ноги друг другу не отдавили. Фото: Регина РАХИМОВА

- Вам повезло, ведь не только в Иркутске мечтают увидеть суперзвезду. А вам удалось! - заметил Сергей Зверев. - Как тут уютно. Всех рад видеть. И поздравляю с открытием шикарной студии. Считаю, что нужно открывать сеть, ведь сейчас стригут на дому. И лишь бы что - ежик да бобрик. И хит у них - зимняя вишня (популярная в 90-е короткая стрижка, как у главной героини одноименного фильма - Ред.). Такого делать не нужно.

Сергей и Кристина перерезали ленточку - салон открыт. После этого гости ринулись фотографироваться с шоуменом. Желающих было столько, что Сергея чуть не задавили.

- Расступитесь, а то у меня одна голова торчит. Зачем приезжал, чтобы на фотографиях одна голова была? - возмутился король гламура, и гости немного расступились.

И тут же атаковали снова - ради автографов. Но из-за слабого освещения Зверев отказался подписывать что-либо.

- Почему свет синий? Лицо, как у покойника. Не снимайте! - запретил Сергей Зверев.

Тогда звезду повели на экскурсию по салону.

Сергея пригласила основательница студии Кристина Попова. Фото: пресс-служба Сергея Зверева.

- Вы в туалете были? Надо вам сходить в туалет, - сказал Зверев корреспонденту КП-Иркутск. - Только по уборной можно понять уровень салона. Считаю, что здесь сделали все на пять звезд. Заметил премиальное оборудование. Это настоящий подарок для Иркутска.

А еще Сергей рассказал, что поездка у него на этот раз рабочая, даже на Байкал некогда съездить.

- Я возвращаюсь в Иркутск раз в полгода по делам. Обычно это акции по защите Байкала. Но в этот раз, к сожалению, не успею добраться до священного озера. После самолета устал и на дорогу по серпантину не осталось сил.

Почему на открытие салона пригласили именно его?

- Король гламура символизирует красоту, изящность и утонченность, как и наш салон, - ответила Кристина Попова. - Поэтому сразу решила, что приглашу его и никого другого. Замены ему нет! Откликнулся сразу, хотя раньше не сотрудничали. Это наша первая встреча.

А вот во сколько обошлось сибирячке приглашение короля гламура в Иркутск, Кристина тактично промолчала.

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