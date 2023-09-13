Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
13 сентября 2023 4:25

«Вам надо сходить в туалет»: что говорил Сергей Зверев на открытии салона красоты в Иркутске

Сергей Зверев стал приглашенной звездой на открытии салона красоты в Иркутске
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Звезда в шоке приехал ради открытия салона красоты Steffany. Фото: пресс-служба Сергея Зверева.

Звезда в шоке приехал ради открытия салона красоты Steffany. Фото: пресс-служба Сергея Зверева.

- В Иркутске задержусь всего на три дня. Даже к маме съездить не успею. Зато она ко мне приедет, - рассказывает корреспонденту КП-Иркутск стилист, шоумен и певец Сергей Зверев. Король гламура снова посетил родную область. Поклонники в недоумении: "Зачастил!" Буквально в июле приезжал отдохнуть от лакшери-жизни, поесть чебуреков и полюбоваться на коров в деревне.

В этот раз звезда в шоке приехал ради открытия салона красоты Steffany. Его пригласила основательница студии Кристина Попова. А второй гостьей стала Королева Планеты-2019 Влада Брем. Кстати, историю, как обычный бухгалтер стала побеждать на конкурсах красоты города, России и мира, КП-Иркутск рассказывала ранее.

Второй гостьей стала Королева Планеты-2019 Влада Брем.

Второй гостьей стала Королева Планеты-2019 Влада Брем.

Фото: Регина РАХИМОВА

Гостей на мероприятии было столько, что чуть ноги друг другу не отдавили: рвались к импровизированной сцене, где вот-вот должен появиться Сергей Зверев. Но шоумен позволил себе немного задержаться. Вошел эффектно: в черном костюме в стразах и стильной черной шляпе. А с ним - двое охранников и менеджер. В программе была приветственная речь, перерезание ленточки в салоне, фотосессия, автограф-сессия и экскурсия по студии. Но все пошло не по плану…

Гостей на мероприятии было столько, что чуть ноги друг другу не отдавили.

Гостей на мероприятии было столько, что чуть ноги друг другу не отдавили.

Фото: Регина РАХИМОВА

- Вам повезло, ведь не только в Иркутске мечтают увидеть суперзвезду. А вам удалось! - заметил Сергей Зверев. - Как тут уютно. Всех рад видеть. И поздравляю с открытием шикарной студии. Считаю, что нужно открывать сеть, ведь сейчас стригут на дому. И лишь бы что - ежик да бобрик. И хит у них - зимняя вишня (популярная в 90-е короткая стрижка, как у главной героини одноименного фильма - Ред.). Такого делать не нужно.

Сергей и Кристина перерезали ленточку - салон открыт. После этого гости ринулись фотографироваться с шоуменом. Желающих было столько, что Сергея чуть не задавили.

- Расступитесь, а то у меня одна голова торчит. Зачем приезжал, чтобы на фотографиях одна голова была? - возмутился король гламура, и гости немного расступились.

И тут же атаковали снова - ради автографов. Но из-за слабого освещения Зверев отказался подписывать что-либо.

- Почему свет синий? Лицо, как у покойника. Не снимайте! - запретил Сергей Зверев.

Тогда звезду повели на экскурсию по салону.

Сергея пригласила основательница студии Кристина Попова. Фото: пресс-служба Сергея Зверева.

Сергея пригласила основательница студии Кристина Попова. Фото: пресс-служба Сергея Зверева.

- Вы в туалете были? Надо вам сходить в туалет, - сказал Зверев корреспонденту КП-Иркутск. - Только по уборной можно понять уровень салона. Считаю, что здесь сделали все на пять звезд. Заметил премиальное оборудование. Это настоящий подарок для Иркутска.

А еще Сергей рассказал, что поездка у него на этот раз рабочая, даже на Байкал некогда съездить.

- Я возвращаюсь в Иркутск раз в полгода по делам. Обычно это акции по защите Байкала. Но в этот раз, к сожалению, не успею добраться до священного озера. После самолета устал и на дорогу по серпантину не осталось сил.

Почему на открытие салона пригласили именно его?

- Король гламура символизирует красоту, изящность и утонченность, как и наш салон, - ответила Кристина Попова. - Поэтому сразу решила, что приглашу его и никого другого. Замены ему нет! Откликнулся сразу, хотя раньше не сотрудничали. Это наша первая встреча.

А вот во сколько обошлось сибирячке приглашение короля гламура в Иркутск, Кристина тактично промолчала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он целыми днями звонит знакомым, моим друзьям, просит деньги»: Сергей Зверев резко ответил на обвинения приемного сына (подробнее)

«Устал от лакшери жизни. Наконец-то я в деревне»: Сергей Зверев приехал отдохнуть на Байкал (подробнее)

Иркутянка Влада Брем о конкурсе Миссис Россия 2019: «Соперницы так рвались на сцену, что порвали мне платье» (подробнее)

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯ