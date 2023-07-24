«Устал от лакшери жизни. Наконец-то я в деревне»: Сергей Зверев приехал отдохнуть на Байкал

Отдохнуть на малую Родину приехал самый известный российский парикмахер. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отдохнуть на малую Родину приехал самый известный российский парикмахер, шоумен, певец и телеведущий, король гламура Сергей Зверев. Сначала он посетил родной Култук, а после отправился в путешествие по Тункинской долине. Видео с места отдыха Сергей опубликовал в своем аккаунте в социальных сетях.

- Всем привет, мы на Байкале! Я устал уже от лакшери жизни. Хочется какой-нибудь берег реки, корову и доярку с ведром, - шутит стилист. - Наконец-то я в деревне. Все так переживали, приеду или нет. И я приехал. Вот деревня, вот корова. Все есть! Звезда в шоке.

Также Сергей уже продегустировал кухню Тункинской долины: чебурек и хуушуры.

- Я худею. А чебуреки бескалорийные, натуральные. Полстола занимают. И еще хуушуры большие. Мне сказали съесть шесть таких чебуреков. Если не скончаюсь, то похудею на три килограмма.

Сергей Зверев - активный борец за природу Байкала, поэтому не мог не предостеречь подписчиков:

- Берегите природу. Отдыхающие на Байкале, относитесь бережно к озеру, - сказал Сергей.

Кстати, недавно шоумен отпраздновал свое 60-летие. По этому поводу Комсомолка собрала самые интересные подробности из жизни стилиста. Один из них о приемном сыне Сергея.

Напомним, зимой полюбоваться на уникальный лед Байкала приезжал Владимир Сычев. Мужчина известен благодаря роли Олега Боровикова - бывшего тренера сборной России по регби из сериала «Физрук». Также знаменитый актер с детства снимается во всеми любимой передаче «Ералаш». Всего у 51-летней звезды больше 100 разных ролей. От поездки на священное озеро не удержался и Виктор Логинов, который известен своей комичной ролью Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». Поездку он охарактеризовал, как «закрытие гештальта», а в своих соцсетях выложил фотографии живописного льда.

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