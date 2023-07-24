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Звезды24 июля 2023 7:50

«Устал от лакшери жизни. Наконец-то я в деревне»: Сергей Зверев приехал отдохнуть на Байкал

Сергей Зверев приехал отдохнуть на Байкал
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Отдохнуть на малую Родину приехал самый известный российский парикмахер.

Отдохнуть на малую Родину приехал самый известный российский парикмахер.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отдохнуть на малую Родину приехал самый известный российский парикмахер, шоумен, певец и телеведущий, король гламура Сергей Зверев. Сначала он посетил родной Култук, а после отправился в путешествие по Тункинской долине. Видео с места отдыха Сергей опубликовал в своем аккаунте в социальных сетях.

- Всем привет, мы на Байкале! Я устал уже от лакшери жизни. Хочется какой-нибудь берег реки, корову и доярку с ведром, - шутит стилист. - Наконец-то я в деревне. Все так переживали, приеду или нет. И я приехал. Вот деревня, вот корова. Все есть! Звезда в шоке.

Также Сергей уже продегустировал кухню Тункинской долины: чебурек и хуушуры.

- Я худею. А чебуреки бескалорийные, натуральные. Полстола занимают. И еще хуушуры большие. Мне сказали съесть шесть таких чебуреков. Если не скончаюсь, то похудею на три килограмма.

Сергей Зверев - активный борец за природу Байкала, поэтому не мог не предостеречь подписчиков:

- Берегите природу. Отдыхающие на Байкале, относитесь бережно к озеру, - сказал Сергей.

Кстати, недавно шоумен отпраздновал свое 60-летие. По этому поводу Комсомолка собрала самые интересные подробности из жизни стилиста. Один из них о приемном сыне Сергея.

Напомним, зимой полюбоваться на уникальный лед Байкала приезжал Владимир Сычев. Мужчина известен благодаря роли Олега Боровикова - бывшего тренера сборной России по регби из сериала «Физрук». Также знаменитый актер с детства снимается во всеми любимой передаче «Ералаш». Всего у 51-летней звезды больше 100 разных ролей. От поездки на священное озеро не удержался и Виктор Логинов, который известен своей комичной ролью Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». Поездку он охарактеризовал, как «закрытие гештальта», а в своих соцсетях выложил фотографии живописного льда.

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