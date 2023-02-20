«Нормальный русский мужик!»: Актер Владимир Сычев из сериала «Физрук» приехал отдыхать на Байкал

Пару дней назад на Байкал приехал и Владимир Сычев. Фото: Андрей Бугай.

- Владимир Сычев - отличный мужик! Самый простой и обычный человек, - рассказывает директор центра плавания и закаливания в Листвянке Андрей Бугай. - Никакой звездной болезни у него нет. И в баню русскую сходил, и в прорубь не испугался нырнуть, и чаем с медом согревался.

Актера больше узнают по роли Олега Боровикова - бывшего тренера сборной России по регби из сериала «Физрук». Фото: Андрей Бугай.

Русские звезды часто местом отдыха выбирают наш Байкал. Совсем недавно озеро посетил Виктор Логинов, который известен своей комичной ролью Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». Поездку он охарактеризовал, как «закрытие гештальта», а в своих соцсетях выложил фотографии живописного льда. Также пару дней назад на Байкал приехал и Владимир Сычев. Мужчину больше узнают по роли Олега Боровикова - бывшего тренера сборной России по регби из сериала «Физрук». Также знаменитый актер с детства снимается во всеми любимой передаче «Ералаш». Всего у 51-летней звезды больше 100 разных ролей.

Всего у 51-летней звезды больше 100 разных ролей. Фото: Андрей Бугай.

Кадры, где Владимир Сычев со своей женой купается в прорубе на фоне Байкальских пейзажей, опубликовал Андрей Бугай. Ведь именно у него гостил актер 18 февраля.

Оказалось, побывать на Байкале было мечтой актера, которую он не мог долгое время осуществить из-за работы. Фото: Андрей Бугай.

- Месяц назад мне позвонили друзья и говорят: «Готовься! Скоро к тебе знаменитых актеров в гости привезем - Владимира Сычева и Дмитрия Нагиева». Я, конечно, немного волновался, - смеясь, рассказывает Андрей. - К сожалению, у Дмитрия не получилось из-за занятости посетить озеро, но зато Владимир приехал со всей семьей.

Кадры, где Владимир Сычев со своей женой купается в прорубе на фоне Байкальских пейзажей, опубликовал Андрей Бугай. Фото: Андрей Бугай.

Оказалось, побывать на Байкале было его мечтой, которую он не мог долгое время осуществить из-за работы.

- Актер в восторге от Байкала, - рассказывает Андрей Бугай. - На Листвянке путешествие и знакомство с нашим краем не закончилось. Сейчас он отправился на Ольхон на Малое море, где планирует отдохнуть еще четыре дня.

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