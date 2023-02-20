«В небе зажегся большой бенгальский огонь»: Чем на самом деле оказался болид, который пролетел над Иркутской областью

Болид летел достаточно медленно. Фото: Михаил Деревин.

- Я разгружал на работе самосвал, когда резко что-то вспыхнуло над головой, - рассказывает житель Черемхова Михаил Деревин. - Поднимаю глаза, а в небе зажегся огромный бенгальский огонь! Так мне показалось.

Именно так очевидцы описывают яркий болид, который пронесся в небе над Иркутской областью в ночь на 17 февраля. Космический объект впечатлил многих сибиряков. Ведь не каждый день видишь, как над головой пролетает огромный светящийся шар оранжево-красного цвета. Зрелище стало еще красивей, когда болид стал распадаться на куски, похожие на искры.

- Я думал, что ракета взлетает, но когда объект стал раскалываться, до меня дошло, что это метеор.

- Такое эффектное зрелище! И так долго летел, - с восторгом делятся сибиряки впечатлениями в соцсетях.

"КП"-Иркутск попросила ученых прокомментировать видео, снятые очевидцами.

- Этот болид летел достаточно медленно, был виден длинный хвост, он ярко светился, - рассказывает «КП»-Иркутск профессор ИГУ, доктор физико-математических наук Сергей Язев. - Свечение продолжалось достаточно долго - около 20 секунд. Все имеющиеся данные позволяют предположить, что ярким болидом стал искусственный космический объект: с орбиты сошел спутник или последняя ступень ракеты.

Пока ученые набирают как можно больше информации для изучения.

- Сейчас появляются первые случайные наблюдения от жителей области: кто-то снимал на видео, кто-то просто смотрел, - рассказывает Сергей Язев. –Поступают сообщения от людей, живущих вдоль Транссибирской железной дороги в направлении на северо-запад. Например, из Усолья, Кутулика, Зимы, Черемхова, а также Саянска. Болид пролетал над Иркутской областью, вряд ли его видели в соседних регионах.

Возможно ли найти обломки спутника или ступеней ракеты на Земле?

- Шансы малы. Ведь нужно много данных от очевидцев, - поясняет Сергей Язев. -Пока у нас около десяти звонков, писем и видео. И качество съемок у всех разное, поэтому использовать можно не все. Зато мы шутя обсуждали вариант, как назвать болид - «Транссибирский».

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