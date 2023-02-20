«Самая заветная мечта - завести попугая». На что потратит деньги работница детского сада, выигравшая 98 млн рублей в лотерею

О том, кто такая Надежда Андреева, гадает вся Бурятия. Фото: пресс-служба «Столото»

Кто такая Надежда Андреева? Гадает вся Бурятия. Буквально! Хотя на самом деле больше сибиряков интересует другой вопрос: «А она существует?». Фото скромной работницы кухни детского сада уже несколько дней гуляют по всем крупным пабликам. И пока, если быть откровенными, никто из пользователей Сети в этой женщине своей знакомой не признал… И сама она показаться миру тоже не торопится. Исчезла с горизонта, сорвав большой куш – 98 миллионов рублей в лотерею.

- Билет я купила в мобильном приложении лотереи, - цитируют Надежду представители компании «Столото». - Комбинацию из шести чисел придумала сама. Числа возникли в голове, и я отметила их в игровом поле билета. Поставила эту комбинацию сразу на девять тиражей подряд. Так подсказала интуиция.

Причем подсказала-то уже дважды. Надежда Андреева – везунчик со стажем. Два года назад она выиграла в лотерею 15 тысяч рублей. Воодушевилась! Решила, «бомбить кассу», пока не сорвет настоящий куш. Покупала билет за билетом в надежде на суперприз. Ведь у нее на это есть причины…

- Я много отдавала по жизни, старалась совершать добрые поступки, помогать нуждающимся, - признается победительница. - Возможно, мне воздалось за все сложности, с которыми приходилось сталкиваться. Каждую копейку зарабатывала с большим трудом, прикладывала много усилий.

Каких именно? На официальном сайте лотереи есть пару слов. Надежда сначала работала на хлебозаводе, уборщицей и укладчицей хлеба. А сейчас она - кухонный работник в детском саду.

- Как потрачу выигрыш? Уже решила, - говорит женщина. – Уйду на пенсию, куплю загородный дом, займусь садоводством. Также хотелось бы иметь недвижимость в другом городе, путешествовать – по мировым курортам. Но самая заветная мечта – завести попугая жако.

К слову, птичка миллионерше точно по карману. Стоит от 5-10 тысяч рублей, а самые топовые – около 20 тысяч.

Правда, в зоомагазин, вероятно, в ближайшее время едва ли решится выйти. Женщина исчезла с горизонта. В каком детском саду работает Надежда, где живет, концов найти не удалось. Она тщательно скрывается. За призом, в Москву, приехала инкогнито – без шума. В дороге сопровождала подруга.

- Пребывает в шоке, в том числе от повышенного внимания к своей персоне, не готова ни с кем общаться, - дополнили в пресс-службе лотереи.

Правда, на руки счастливица из Бурятии получит не 98 млн рублей, а на 14 млн меньше. Налоги! На сайте лотереи есть калькулятор: заносишь сумму выигрыша, видишь, сколько удержат. Та вот, налог для Надежды Андреевой составит 14 млн 593 тысячи 185 рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ольга ФЕДОРОВА, юрист (Санкт-Петербург):

- Если лотерейный билет оказался выигрышным, можно обращаться за призом к организатору лотереи. Но если сумма небольшая, до 15 тысяч рублей, - к распространителю билетов. Информация об организаторе есть на самом билете и на официальном сайте лотереи. И поторопитесь! Срок предоставления приза не может быть более 30 дней. В случае, если «трофей» - квартира, машина или путевка, можно заменить их на выплату в денежном эквиваленте. В случае, если организатор откажет, можно смело обращаться в суд.

В таких спорах, как правило, служители Фемиды встают на сторону победителя. Однако, имейте в виду: большой куш сулит и большие налоги. Победитель лотереи обязан подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Сумма зависит от суммы выигрыша, (обычно, если речь про лотерею, это 13% или 15%, если розыгрыш или акция - 35%, кроме того, для тех, кто выиграл свыше 5 миллионов рублей обязательна и налоговая ставка – 650 тысяч рублей), и от того, является ли победитель налоговым резидентом. Обычно сам организатор лотереи удерживает налог с суммы выигрыша, если она превышает 15 000 рублей. Правда, не во всех случаях это возможно. Если так, передает данные о выигрыше в ФНС и налог вам придется заплатить самостоятельно. Кстати, победитель сам платит налог и в случае, если сумма выигрыша составляет менее 15 000 рублей. А если за год суммарно вы получили в качестве выигрышей и подарков, которые облагаются налогом, менее 4000 рублей, НДФЛ платить не нужно.

И еще один нюанс, который следует знать. Если человек выиграл в лотерею за границей, налог придется оплатить дважды: и в иностранном государстве, и в России.

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