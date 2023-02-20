Житель Улан-Удэ насмерть переехал возлюбленную, выбираясь на автомобиле из сугроба

Фото: предоставлено УГИБДД по Республике Бурятия

В минувшие выходные в столице Бурятии разыгралась страшная трагедия. 26-летний местный житель решил сесть за руль автомобиля «Ниссан Марч». Мужчину не смутило, что он был изрядно подвыпившим, а также тот факт, что у него нет водительских прав. В какой-то момент сибиряк застрял в снегу. Пытаясь выехать с обочины, он совершил наезд на свою возлюбленную.

- В результате ДТП 32-летняя женщина скончалась на месте. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, - рассказали в УГИБДД по Республике Бурятия.

Как именно женщина оказалась под колесами иномарки - неизвестно. Сейчас правоохранители разбираются в подробностях трагедии.

Ранее «КП» - Иркутск рассказывала о смертельном ДТП, которое произошло в Шелехове. На трассе «Байкал» иномарка «Тойота Платц» столкнулась с большегрузом «Мерседес». В результате аварии погибла 11-летняя девочка, которая находилась в салоне легковушки. Ребенок скончался по дороге в больницу. Помощь медиков понадобилась также 9-летнему пассажиру и водителю иномарки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поздравил и сказал, что скоро увидимся»: снайпер погиб, возвращаясь с задания в день рождения жены (подробнее)

Уже подготовил деньги: иркутянка рассказала, как в последний момент спасла 93-летнего отца от мошенников (подробнее)

«Помогите, пропал человек!»: как участники поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут людей в Иркутске (подробнее)